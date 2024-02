Gundelfingen einmal auf echtem Gras

Fußball: Der FC Gundelfingen absolviert sein letztes Testspiel gegen Türkspor Augsburg. Zweikampf um die Nummer eins. Markus Böck verlässt die Gärtnerstädter im Sommer.

Die Vorbereitungen haben die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen nahezu abgeschlossen, eine Woche vor dem Heimspiel gegen den an der Tabellenspitze überwinternden TSV Schwaben Augsburg wartet nur noch die Generalprobe. Und die geht entgegen der ursprünglichen Planung in der Gärtnerstadt über die Bühne. Am Samstag (14 Uhr) erwarten die Grün-Weißen den Ligarivalen Türkspor Augsburg zum letzten Testspiel.

Statt in Augsburg nun in Gundelfingen

Dass nach den auf Kunstrasen ausgetragenen Partien beim VfL Kaufering (1:2), FV Illertissen II (2:0), SSV Reutlingen (1:3), gegen den SV Wörnitzstein (7:0 in Wertingen) und bei den Sportfreunden Dorfmerkingen (1:1) wenigstens eine Partie auf Gras stattfinden soll, war längst klar. Und eigentlich sollte die in Augsburg stattfinden, doch gerade im Februar stehen hinter solchen Spielen immer mehrere Fragezeichen. Denn bei kurzfristigen Platzsperren durch die Stadt gibt es keine Alternative. Deshalb steigt der Test nun in Gundelfingen.

Seine letzte Vorbereitung im FCG-Trikot bestreitet aktuell Markus Böck. Der 22-Jährige kam im Sommer 2019 von den B-Junioren des FC Stätzling zum FCG-Nachwuchs und schaffte es von dort in den Bayernliga-Kader. 48 Punktspieleinsätze kann der variabel einsetzbare Böck seitdem absolviert, die meisten in „Teilzeit“. Was auch der ausschlaggebende Grund ist, dass es ihn nun wieder nach Stätzling zieht. Der Sportliche Leiter des FCG, Stefan Kerle, kann das durchaus nachvollziehen. Wenngleich er betont: „Markus war immer zuverlässig, er ist ein sehr dankbarer Spieler. Insofern verlieren wir ihn nur ungern.“

Lücken im Gundelfinger Kader

Aktuell stehen die Chancen für Böck gut, dass noch einige Einsätze dazukommen. Denn der FCG-Kader ist alles andere als komplett, mehr als fünf Auswechselspieler hatte Spielertrainer Stefan Heger nie zur Verfügung. Die Fraktion der angeschlagenen oder kranken Kicker am Spielfeldrand war stets größer. Eine Ausnahme gib es lediglich auf der Torhüterposition, wo sich Dominik Hozlinger und Timo Ratter einen Zweikampf liefern. Hozlinger zeigte in den Testspielen zwar einige Schwächen, sammelte allerdings mit zuletzt zwei gehaltenen Elfmetern in Dorfmerkingen auch Pluspunkte. Dort durfte der 21-Jährige durchspielen, gegen Türkspor soll Ratter seine Chance bekommen.

In der Bayernliga hat der FCG bereits zweimal gegen Türkspor Augsburg gespielt. Zum Saisonauftakt unterlagen die Grün-Weißen zuhause mit 0:1 und revanchierten sich zum Rückrundenauftakt Ende Oktober mit einem 1:0-Auswärtssieg. Ein Wiedersehen gibt es für FCG-Neuzugang Deniz Erten, der vor der Winterpause noch für die Augsburger auf dem Platz stand.

