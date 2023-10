Fußball

Gundelfingen hat kein Spielglück

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Gegen den spielfreudigen Herbstmeister TSV Landsberg zeigt der FC Gundelfingen durchaus Moral, muss sich aber mit 1:3 geschlagen geben.

Von Walter Brugger

Dass der FC Gundelfingen auch Spielglück benötigen würde, um beim Spitzenreiter TSV Landsberg bestehen zu können, das hatte Trainer Jasko Suvailic schon vor dem Anpfiff betont. Doch hold war das Glück seinen Bayernliga-Fußballern wahrlich nicht, für die Grün-Weißen stand letztlich eine 1:3 (0:2)-Niederlage zu Buche.

Das fehlende Spielglück lässt sich an mehreren Szenen ablesen. So verpasste der aufgerückte Innenverteidiger Elias Weichler nach der Ecke von Felix Hafner den Ball drei Meter vor dem Tor nur um eine Fußspitze (32.). Kurz vor der Halbzeitpause setzte Patrick Högg die Kugel per Freistoß an den Pfosten – und in der 81. Minute knallte David Anzenhofer die Kugel bei einem Handelfmeter für den FCG an die Lattenunterkante. Der Ball prallte vermutlich hinter die Torlinie und von dort ins Feld zurück. Einen endgültigen Beweis dafür gibt es nicht, Referee Quirin Demlehner und sein Assistent entschieden jedenfalls anders und gaben den Treffer nicht. „Echt schade“, kommentierte Anzenhofer die Situation später, denn zunächst war der Kapitän der gleichen Meinung wie die Unparteiischen.

