Fußball

vor 33 Min.

Gundelfingens Chancenwucher rächt sich

Patrick Högg (rechts) war zwar an beiden FCG-Toren beteiligt, drei Punkte brachte das jedoch nicht. Foto: Walter Brugger

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der FC Gundelfingen verpasst es, die Partie gegen den SV Kirchanschöring frühzeitig zu entscheiden – und muss sich mit einem Punkt begnügen.

Von Walter Brugger Artikel anhören Shape

Obwohl Jasko Suvalic hinterher davon sprach, dass die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen mit dem 2:2 (1:0) gegen den SV Kirchanschöring zumindest das Minimalziel erreicht hatten, war dem Trainer die Enttäuschung anzusehen. Ebenso wie seinen Kickern, die sich über die Punkteteilung mächtig ärgerten. „Wir müssen schon 8:0 führen“, schimpfte etwa Kapitän David Anzenhofer, wobei das des Guten doch zu viel gewesen wäre. Eine deutlich höhere Führung als das zwischenzeitliche 2:0 war jedoch allemal drin – und dann wäre die Partie entschieden gewesen.

Gundelfingen startet mit Schwung

Die Gundelfinger legten furios los, insbesondere Neuzugang Patrick Högg sorgte für reichlich Gefahr. Schon nach wenigen Sekunden setzte er den Ball erstmals am Gehäuse vorbei, in der zweiten Minute durfte er dann jubeln. Zwar hatte SVK-Keeper Egon Weber den Schuss von Jovan Djermanovic noch pariert, doch im Nachsetzen traf Högg zum 1:0. Wenig später hätte sich auch Djermanovic in die Torschützenliste eintragen müssen, doch brachte den Ball nicht über die Linie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen