Gundelfingens Manuel Müller beschenkt sich selbst

Fußball-Bayernliga Süd: Beim Heimsieg gegen den VfR Garching nimmt der Routinier des FC Gundelfingen eine entscheidende Rolle ein. Dafür gibt es am Ende reichlich Applaus.

Am Geburtstag gibt es normalerweise Geschenke. Doch beim Bayernliga-Heimspiel des FC Gundelfingen wollte sich Manuel Müller nicht auf das Wohlwollen seiner Freunde verlassen, an seinem 34. Wiegenfest nahm der Mittelfeldspieler die Sache flugs in die eigene Hand, erzielte zwei Treffer für die Grün-Weißen, bereitete einen dritten vor und bejubelte am Ende einen im Rennen um den Klassenerhalt eminent wichtigen 4:0 (2:0)-Sieg gegen den VfR Garching. Denn ohne den „Dreier“ wären die Gundelfinger wieder unter den Strich in die Abstiegszone gerutscht.

Gundelfingen kommt langsam ins Spiel

Kein Wunder also, dass Müller bei seiner Auswechslung zwei Minuten vor dem Abpfiff mit reichlich Applaus bedacht wurde. Nicht nur Trainer Stefan Anderl wusste, welchen Stellenwert Müllers Doppelpack nach einer schwierigen Anfangsphase für die Grün-Weißen hatte. „Wir müssen ins Spiel reinkommen“, hatte Anderl nach einer Viertelstunde lautstark gefordert, nachdem seine Schützlinge zwar defensiv wieder gut arbeiteten, nach der Balleroberung diesen allerdings allzu schnell wieder verloren. Das änderte sich erst nach 24 Minuten, als VfR-Keeper Maximilian Retzer zwar den Volleyschuss des ebenfalls sehr starken Julian Elze abwehrte, beim Kopfball des nachsetzenden Müller aber machtlos war – 1:0.

Es war ein Wirkungstreffer für die Garchinger, die sich gleich noch das zweite Tor einfingen. „Das war ein Paradebeispiel, wie aufopferungsvoll meine Spieler um den Ball kämpfen, sich durchsetzen wollen“, lobte Anderl die Vorarbeit von Tiemo Reutter, dessen weites Zuspiel wieder Müller veredelte. Und wie. Schon die Ballannahme war eine Augenweide, so hielt sich der Routinier den Gegner vom Leib – und traf dann unhaltbar unter die Latte.

Dass es nicht der Tag der Garchinger war, wurde auch nach dem Seitenwechsel deutlich. Der gerade eingewechselte Nam Nguyen war im Sprintduell von FCG-Verteidiger David Anzenhofer überholt worden, verletzte sich dabei am Oberschenkel und musste gleich wieder raus. Während Anzenhofer in der 70. Minute nichts mehr hinten hielt. Bei einer Standardsituation eilte er vors Garchinger Tor und wuchtete nach Müllers Ecke den Ball per Kopf zum 3:0 ins Netz.

Höchster Saisonsieg des FC Gundelfingen

Dass am Ende sogar der höchste Gundelfinger Saisonsieg gelang, lag an zwei „Jokern“. Stürmer Benedikt Ost sah in der Schlussminute, dass Niklas Fink an der rechten Strafraumkante freistand, passte quer – und dieser ließ sich die Chance auf sein erstes Bayernliga-Tor nicht mehr entgehen.

Lesen Sie dazu auch

FC Gundelfingen: Dewein – Grötzinger, Reutter, Anzenhofer, Weichler (70. Brugger), J. Fink – Schneider (65. N. Fink), Kühn, Elze (85. Hafner), Müller (88. Tarakan) – Spizert (58. Ost)

VfR Garching: Retzer – Kehl (46. Nguyen, 51. Gmell), Hofmaier, Kelmendi, Salassidis (17. Ljubicic) – Schön, Reich, Thee (71. Wimmer), Zettl – Sinabov (63. Monty Mendama), Stubhan

Schiedsrichter: Spindler (SV Ostermünchen); Tore: 1:0 Müller (24.), 2:0 Müller (30.), 3:0 Anzenhofer (70.), 4:0 N. Fink (90.); Gelbe Karten: Grötzinger, Weichler, Anzenhofer, Elze / Reich, Zettl, Gmell; Zuschauer: 320