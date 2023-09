Gundelfingens U23: Gegen direkte Konkurrenz glückt der zweite Saisonsieg

Fußball-Bezirksliga Nord: Die jungen Gundelfinger überstehen Horgaus Drangphase und gewinnen 3:0.

„Es fühlt sich richtig gut an“, richtete Gundelfingens Trainer Peter Stegner die ersten Worte nach dem Bezirksliga-Heimsieg gegen den FC Horgau an seine U 23-Fußballer. Damit gemeint war nicht nur das 3:0, sondern die Tatsache, endlich mal wieder eine Partie ohne Gegentreffer beendet zu haben.

Der Start verlief perfekt, bereits in der 3. Minute durften die Gärtnerstädter das 1:0 bejubeln, als Stürmer Johannes Hauf nach einem langen Zuspiel von Kapitän Philipp Urban den Ball gegen den Horgauer Innenverteidiger Kirschner behaupten und über den herauseilenden Torhüter Häberl heben konnte. Weitere Chancen durch Jonas Schneider und Elias Miller brachten nichts ein. Der Gast sorgte nur bei einigen Freistößen für etwas Gefahr. Das erlösende 2:0 fiel dann kurz vor der Halbzeit: Nach Einwurf von Raphael Neher verlängerte Hauf auf den startenden Miller, dessen Hereingabe Jonas Schneider nicht im Tor unterbringen konnte. Allerdings lauerte Hauf im Rückraum auf den Abpraller und nagelte den Ball unhaltbar ins kurze Eck (44.).

Miller besorgt die Entscheidung für Gundelfingen

Nach der Pause kamen die Gäste motiviert aus der Kabine und drängten auf den Anschlusstreffer, ohne aber die gut stehende FCG-Defensive um Philipp Urban und Marius Brugger entscheidend in Bedrängnis zu bringen. Arthur Mayer verpasste die beste FCH-Gelegenheit. Die Entscheidung fiel dann in der 75. Minute. Philipp Urban schickte Elias Miller auf die Reise. Der umkurvte den Horgauer Zerberus – 3:0. In der Folge hätten die Stegner-Schützlinge das Ergebnis durchaus noch höher gestalten können, etwa durch den eingewechselten Laurin Völlmerk.

Trainer Stegner: „Wir standen nach den letzten beiden Heimniederlagen unter Zugzwang, daher tun die Punkte gut. Mit der Einstellung und dem Defensivverhalten können wir zufrieden sein.“ (pm)

FC Gundelfingen U 23: Ratter; Neher (81. Eberle), Urban, Brugger, R. Schneider (70. Werner), Schön, Rembold, Karpf (86. Karg), J. Schneider, Miller (76. Mikolin), Hauf (55. Völlmerk) Tore: 1:0 Johannes Hauf (3.), 2:0 Johannes Hauf (44.), 3:0 Elias Miller (75.) SR: Paul Brendelberger (SV Pforzen) Zuschauer: 95