Gundelfinger U23: In Sachen Taktik und Aufstellung kreativ

Fußball-Bezirksliga: Der FC Gundelfingen läuft am Freitag im Stauferpark auf.

Eine hohe Auswärtshürde muss die U 23 des FC Gundelfingen am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen den SV Wörnitzstein-Berg im Donauwörther Stauferpark nehmen. Das Gastgeber-Team von Trainer Bernd Taglieber gewann zuletzt 2:1 beim bislang stark aufspielenden Aufsteiger VfR Jettingen. Paradestück der Hausherren ist ihre Defensive, die in dieser Saison erst neun Gegentreffer zugelassen hat.

Im Sommer wurde mit Dominik Bobinger einen hochkarätigen Neuzugang (vom Regionalligisten TSV Rain) als Co-Trainer an Land gezogen. Zusammen mit dem ehemaligen Höchstädter Edgard Krez und Sturm-Oldie Alexander Musaeus verfügt der SVW damit auch über reichlich Erfahrung und möchte die zwei Punkte Rückstand auf den neuen Spitzenreiter TSV Aindling möglichst verringern.

Gundelfingen mit zuletzt vier Niederlagen

Für die Gundelfinger geht es nach dem 1:3 gegen den TSV Wertingen und damit der vierten Niederlage in Serie erst einmal um Stabilisierung in der Abwehr. „Wir müssen uns zunächst mal darauf konzentrieren, wieder die Null hinten zu halten und mit dieser Basis dann nach vorne Nadelstiche zu setzen“, so FCG-Trainer Peter Stegner. Der 36-Jährige nimmt seine Schützlinge nun mehr denn je in die Pflicht und hofft auf eine baldige Trotzreaktion. Grundsätzlich waren die letzten Partien gegen Bubesheim (0:1), Günzburg (2:3) und Wertingen (1:3) allesamt sehr eng, die jungen Gundelfinger mussten aber extremes Lehrgeld zahlen.

Was die Verfügbarkeit betrifft, steht hinter einigen Kickern ein dickes Fragezeichen. So waren neben Kapitän Philipp Urban auch Luca Nelkner und Laurin Völlmerk die Woche über krank und konnten nicht am Training teilnehmen. Zudem plagen Defensiv-Akteur Benedikt Decker immer wieder Schulterprobleme. Die Kreativität des Trainers in Sachen Aufstellung und Taktik ist gefragt. (PST)

