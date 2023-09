Fußball

vor 31 Min.

Hegers Zwischenschritt beim FC Gundelfingen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Als Co-Trainer sammelt der 32-Jährige in Gundelfingen neue Erfahrungen. Vor dem Spiel gegen den SV Kirchanschöring gibt es einen Abgang.

Von Walter Brugger

Zuletzt beim SV Erlbach hat beim FC Gundelfingen mehr gefehlt, um zum Erfolg zu kommen. Was auch daran lag, dass die Oberbayern nach ihrem 3:1-Sieg von der besten Leistung seit langer Zeit sprachen. Trotzdem – oder vielleicht sogar deswegen – grübelten Chefcoach Stefan Heger und sein spielender Co-Trainer Stefan Heger auf der Rückfahrt, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um mit den grün-weißen Bayernliga-Kickern am Samstag (17 Uhr) gegen den SV Kirchanschöring wieder in die Erfolgsspur kommen.

Bewegung im Gundelfinger Kader

Ein Pluspunkt könnte die Personalsituation sein, die sich durch die Rückkehr der Innenverteidiger David Anzenhofer und Elias Weichler verbessert hat. Zum Abschluss der Wechselperiode ist auch noch etwas Bewegung in den FCG-Kader gekommen. Stürmer Hrvoje Bevanda, in der laufenden Runde ohne Einsatz, hat die Grün-Weißen verlassen und will künftig in den USA arbeiten. Mehmet Fidan, dessen Vertrag beim FC Memmingen kürzlich gelöst worden war, sollte als Ersatz kommen, hat aber kurzfristig einen Rückzieher gemacht und sich Türkspor Augsburg angeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

