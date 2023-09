Höchstädt hält den Anschluss zur Spitze

Mittelfeldduell

ImderWest führtenach Chancen auf beiden Seiten durch die tollevon Elias(25.) zur Halbzeit verdient 1:0. In der Viertelstunde nach dem Wechsel drehte Mindelzell die Partie mit zwei Toren. Die Gastgeber stemmten sich nun mit Macht gegen die drohende Niederlage. Drei gute Ausgleichschancen wurden zunächst vergeben. Die FCL-Fans mussten bis zur 78. Minute warten, ehe Venhar Neziri den Torhüter umdribbelte und zum 2:2 einschob. Dem umjubelten Siegtreffer ging der schönste Spielzug des Tages voraus: Nach tollem Steilpass von Stefan Pertler aufdrückte Lukas Hummel dessen Rückgabe in der 84. Minute abgefälscht von einem Gästespieler ins linke untere Toreck. (fsch)

FC Lauingen: Nimanaj; Neziri, E. Griener, Zengerle, Strak, Gentner, Lauft, Hummel, Pertler, Völker, Baki; Hartmann, L. Müller, Riß, Cvjetkovic, Przyklenk, Schreitmüller Tore: 1:0 Elias Griener (25.), 1:1 Julian Miller (50.), 1:2 David Berger (64.), 2:2 Venhar Neziri (78.), 3:2 Lukas Hummel (84.) SR: Martin Faußner (SV Niederhofen-Ehingen) Zuschauer: 160

Wiesenbach – TG Lauingen 2:1

Knapp an einem Punkt vorbei schrammte Türk Gücü beim Titelanwärter in Wiesenbach, der damit seine weiße Weste behält. Die SpVgg ging per Foulelfmeter früh in Führung (13./P. Heckelmüller) und hatte im weiteren Verlauf auch ein Chancenplus. Kurz nach einer verpassten großen Möglichkeit von Yigitcan Yüce (71.) gelang den Lauingern der Ausgleich (74. Handelfmeter; S. Tasdelen). Erneut Yüce hätte die Partie komplett drehen können (80.), doch das entscheidende Tor machte schließlich Martin Böck (86.) für die Gastgeber. (dz)

TG Lauingen: Dülger; Kaylan, Öz (78. Subasi), Wiedenmann (52. Bisgin), Safak, Bal, Askar, Enes Arslan, Yüce, Eren Arslan (35. Nuh Arslan/87. Eren Arslan), S. Tasdelen; Tore: 1:0 Peirre Heckelmüller (13./FE), 1:1 Sahin Tasdelen (74./HE), 2:1 Martin Böck (86.) SR: Christof Paulus (TG Viktoria Augsburg) Zuschauer: 100

Bubesheim – Holzheim 2:0

Erst um 17 Uhr begann die Partie in Bubesheim – und war schon Mitte von Halbzeit eins vorentschieden. Die Gastgeber führten 2:0. Holzheim kämpfte vor allem in der zweiten Halbzeit bravourös, wurde dafür aber nicht belohnt. (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Mohammadi, D. Scheider, Pennacchia, T. Allmis, Miller, Granzer, Buchholz, Czernoch; Brauner, Dietrich, L. Geißler, R. Geißler, Jaud Tore: 1:0 Lukas Ün (6.), 2:0 David Tamm (23.) SR: Paul Schmidt Zuschauer: 100

Dillingen – Offingen 0:3

Im zweiten Sonntagabendspiel mit Landkreis-Beteiligung bleib die SSV ohne eigenen Treffer. Auch hier war die Entscheidung praktisch schon zur Pause gefallen, als Offingen bereits 3:0 führte. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Kasumi, G. Nuraj, Gehring, Sailer, Hander, Kinder, Kratz, F. Isufi, A. Isufi, L. Isufi; Zoch, Wohldann, Zsido, Sakowrjaschin, Al Shabani, Zienc, Hoti Tore: 0:1 David Süß (7.), 0:2 Philipp Schönberger (27.), 0:3 Julian Riederle (35.) SR: Manfred Häckel (SV Ludwigsmoos) Zuschauer: 50

Kreisliga Nord

Riedlingen – Höchstädt 0:2

Hochverdient war dieser Auswärtssieg, die SSV machte es allerdings unnötig spannend. Bereits nach zwei Minuten hielt Heimkeeper Manuel Durner überragend gegen Wimmer und den Nachschuss von Sebastian Wanek. Zwei Distanzbälle von SSV-Kapitän Benedikt Wurm flogen knapp am Ziel vorbei. Die Gastgeber verbuchten gegen die sichere SSV-Defensive erst nach der Pause ihre erste Chance durch Erik Laznik. Auf der Gegenseite scheiterte Alban Nuraj an Durner. Der Bann war endlich gebrochen, als Nuraj auf Zuspiel von Patrick Wanek überlegt ins lange Eck traf (59.). Der meist beschäftigungslose SSV-Keeper Marco Kommer verhinderte dann gegen Laznik den Ausgleich. Ein Fehlpass des bis dahin hervorragenden Heimkeepers brachte die Entscheidung: Mihael Zecevic schlenzte den Ball traumhaft per Außenrist in den Winkel – 0:2 (87.). Ein Sonderlob verdiente sich der lange verletzte Linksverteidiger Jannis Weißbecker beim ersten Startelfeinsatz seit eineinhalb Jahren. (JOEB)

SSV Höchstädt: Kommer; Weißbecker, Zecevic, Zengerle, Sebastian Wanek, Wurm, Patrick Wanek, Wagner (62. Gritzuhn), Junginger (88. Michael Mayerle), Wimmer, Nuraj (90. Rettinger) Tore: 0:1 Alban Nuraj (59.), 0:2 Mihael Zecevic (87.) SR: Lukas Fischer (Freihalden Zuschauer: 150