Höchstädt ist jetzt allein vorne

Fußball-Kreisklasse NordII: Patrick Wanek sorgt für die Entscheidung im Spitzenspiel gegen Wertingen II. Zwölf Tore beim Wahnsinnsspiel im Wortelstetter Waldstadion.

Höchstädt – Wertingen II 1:0

Seit diesem Freitagabend-Topspiel vor 200 Zuschauern ist die SSV Höchstädt alleiniger Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse Nord II. Mark-Andre Wimmer und Benedikt Wurm vergaben erste Chance der bestimmenden Gastgeber, ehe auf der Gegenseite ein Freistoß von Bastian Völk knapp über das Tor strich. Mit starkem Reflex verhinderte Gästekeeper Moritz Bschorer gegen Thomas Junginger das 1:0, ehe Samir Hassan nach einem Luftloch in der SSV-Defensive fast den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte. Erst in der 72. Minute sorgte SSV-Spielmacher Patrick Wanek mit einem Fernschuss für die überfällige Führung. Die laufstarken Gäste versuchten zwar alles, konnten die sichere Rothosen-Defensive aber nie in Bedrängnis bringen. (JOEB)

Schretzheim – Binswangen 4:1

In einer Freitagabendpartie vor 100 Zuschauern spielte kein Team seine ersten Chancen zu Ende. Erst in der 40. Minute traf Niklas Chromik zur Führung für Kreisliga-Absteiger Binswangen. Kurz darauf wurde Jonas Behringer zu Fall gebracht, den Elfmeter verwandelte Sebastian Schreiber – 1:1 (45.). BCS-Coach Kehrle fand in der Pause die richtigen Worte, von nun an war Schretzheim überlegen. Yasar Yildirim brachte den Ball scharf herein, TSV-Torwart Winkler rutschte die Kugel durch die Hände und Christoph Ehnle stand goldrichtig – 2:1. (50.). Jonas Behringer mit seinem achten Saisontor und Lukas Reitmeier erhöhten gegen Ende auf 4:1. (MÜDA)

FC Pfaffenhofen-UZ – FC Donauried 0:2

Seine ersten drei Saisonpunkte fuhr Aufsteiger FC Donauried auswärts ein. Besonders wirkungsvoll agierten die Gäste in der Schlussviertelstunde: Zunächst gelang Dominic Mengele gegen enttäuschende Platzherren die Führung (76.), etwas sorgte Matthias Draws für die Entscheidung. (dirg)

Wortelstetten – Unterringingern 6:6

Ein Wahnsinnsspiel im Waldstadion! Die Gäste kamen mit ihren ersten beiden Chancen durch Armend Nuraj (10.) und Jens Schmidt (20.) zur schnellen 2:0-Führung. In der Folge profitierte der SVW von einer Zeitstrafe für die Gäste und drehte die Partie binnen fünf furioser Minuten: Zunächst traf Jürgen Müller mit einer Flanke (36.), dann glich Albert Spingler nach Müller-Assist aus (38.). Und schließlich stellte ein Eigentor nach einem abgefälschten Fech-Freistoß den 3:2-Halbzeitstand her (40.). Nach Wiederanpfiff glich Phillipp Weng aus (54.), dann köpfte Tobias Fech eine Vogler-Ecke zur erneuten SVW-Führung ein (61.). Das 5:3 in Spielminute 70 fiel durch ein Eigentor und hatte genau eine Aktion Bestand. Unterringingen erzielte direkt nach dem Anstoß durch Gazmend Nuraj den Anschluss. In der 75. Minute segelte ein langer TSV-Freistoß an Freund und Feind ins Heimtor – 5:5. Es war bereits die Nachspielzeit angebrochen, als Philipp Weng einen Eckball zum umjubelten 5:6 und vermeintlichen Sieg für die Gäste einköpfte. In der letzten Aktion des Spiels bekam die Heimelf einen Elfmeter zugesprochen – Tobias Fech übernahm die Verantwortung – 6:6. (svw)

Ehingen – Altisheim 3:2

Schneller geht es nicht! Direkt vom Anstoßpunkt traf Spielertrainer Reinhold Armbrust in den Winkel – 1–0. Damit war es aber mit der Herrlichkeit für die Heimelf zunächst vorbei. Die Gäste bestimmten den Rest der ersten Halbzeit und Heimtorhüter Julian Grohall stand häufig im Mittelpunkt. Nach dem Wechsel startete Ehingen wieder besser, Robin Schmidbaur wuchtig das Leder per Kopf zum 2:0 ins Netz (48.). Doch die Gäste verkürzten umgehend durch Luca Jurida (52.). In der 75. Minute schloss Simon Leser einen Konter überlegt zum 3:1 ab. Der erneute Anschlusstreffer (Peter Lettenbauer) fiel zu spät für Altisheim. (muerai)

Eggelstetten – Steinheim 5:1

Das Schlusslicht aus Steinheim war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Nach dem Wechsel zeigte die Heimelf aber ihr wahres Gesicht und ging durch Benedikt Steinle in Führung (49.). In der 57. Minute erhöhte Torjäger Felix Dirr auf 2:0. Nur drei Minuten später traf Petar Sabolic aus 18 Metern zum 3:0. In der 77. Minute legte Leo Neumann den vierten Treffer nach. Kurz darauf war wiederum Dirr erfolgreich. Der verdienten Ehrentreffer gelang Kevin Enesser in der Schlussminute. (sve)

Unterthürheim – Oberndorf 5:2

Es war ein rassiges und spannendes Spiel. Fabian Knötzinger eröffnete den Torreigen, als er eine Schäffler-Flanke zum 1:0 versenkte (16.). Moritz Bestle erhöhte in der 35. Minute nach einem klasse Pass von Markus Weigl. Die Gäste vom Lech schlugen noch vor der Halbzeit zurück: Tobias Miller und Christian Neubauer sorgten für den Ausgleich (41./42.). Nach der Pause war die Partie zunächst ausgeglichen, ehe sich Alex Lechner in der 75. Minute auf der linken Seite durchsetzte und zum 3:2 einschob. Moritz Bestle und Tim Kirschke schraubten das Ergebnis mit ihren Treffen in den Schlussminuten auf 5:2 hoch. (tsvu)