Holzheim rennt an, der Gast jubelt

Mit einer knappen Niederlage beendetsein erstes Saison-Heimspiel in derWest. Zwei Standards und das Auslassen eigener Chancen brachte die Aschbergler im Derby gegen Türk Gücüauf die Verliererstraße. Elf Minuten waren gespielt, als der Referee einen Kontakt im Strafraum sah und auf Elfmeter für die Gäste entschied:verwandelte zum 0:1. Sinnbildlich für das unglückliche Agieren der SVH-Offensive war ein Ping-Pong-Ball nach 25 Minuten, der via Pfosten und Pfosten wieder vom Lauinger Gehäuse wegsprang. Nach der Pause spielten die Hausherren gefälliger, jedoch ohne Glück im Torabschluss. Das 0:2 fiel etwas überraschend. Simonspielte 20 Meter vor dem Holzheimer Tor bei einem Tackling klar den Ball. Der Unparteiische entschied jedoch auf Freistoß, den Tasdelen zu seinem zweiten Treffer nutzte (73.).rannte weiter an, aber der Anschlusstreffer per Buchholz-Kopfball fiel erst in der Nachspielzeit und damit zu spät. (gb)

SV Holzheim: Hofmeister; Buchholz, Peter, Scheider, Pennacchia, Timo Allmis, Stefan Allmis, Miller, Petermann, Czernoch, Rupp; Mohammadi Granzer, Somodi Sandro Allmis Türk Gücü Lauingen: N. Tasdelen; Wiedenmann, Kaylan, Bisgin, Eren Arslan, Bal, Askar, Enes Arslan, Yüce, S. Tasdelen, Alsebae; Safak, Güzübüyük Tore: Sahin Tasdelen (11./FE), 0:2 Sahin Tasdelen (73.), 1:2 Simon Buchholz (90.+1) SR: Christian Bosch Zuschauer: 120

FC Lauingen – GW Ichenhausen 3:1

Die Gäste erwischten einen Blitzstart, als Kadir Yalip einen langen Ball über FCL-Keeper Arbnor Namanaj zum 0:1 in die Maschen hob. Nach rund 15 Spielminuten fand auch der heimische FCL besser in die Partie. In der 17. Minute verfehlte Hannes Gentner bei seiner Direktabnahme nach einem Freistoß von Fabian Zengerle nur knapp das Ziel. Acht Minuten vor der Pause wurde Lauingen für seine Bemühungen belohnt: Nach Balleroberung von Neuzugang Oguz Baki und anschließendem Zuspiel schloss Youngster Venhar Neziri mit einem trockenen Schuss zum 1:1-Ausgleich ab. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Mohrenstädter: Lukas Lauft erzielte mit einem trockenen Schuss aus 20 Metern die Führung (49.). Elf Minuten später stand es 3:1, als Lukas Hummel herrlich Lauft freispielte, dieser den Ichenhausener Keeper Hasib Peco umkurvte und aus spitzem Winkel traf (60). Die restliche Spielzeit erarbeitete sich der FCL noch die ein oder andere Möglichkeit, die aber Peco vereitelte. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Kasakowski, D. Müller, Neziri (75. Riß), E. Griener (P. 85. Schachner), Zengerle, Gentner Lauft, Hummel, Völker (90. Egger), Baki Tore: 0:1 Kadir Yalap (1.), 1:1 Venhar Neziri (37.), 2:1 Lukas Lauft (49.), 3:1 Lukas Lauft (60.) SR: Nico Klinge Zuschauer: 150

Kreisliga Nord

Höchstädt – Mertingen 1:0

In einem rassigen und bis zum Schlusspfiff engen Spiel setzten sich die Rothosen nicht unverdient gegen den FC Mertingen durch. Erneut konnte die umsichtig und zweikampfstark agierende SSV-Elf defensiv wieder die Null halten – eine hervorragende Leistung des Aufsteigerns nach zwei Partien in der neuen Liga. Beide Teams egalisierten sich über die komplette Spielzeit meist im Mittelfeld, sodass es nur wenige Chancen zu verzeichnen gab. Vor der Pause war der FCM dem Führungstor bei zwei gefährlichen Freistößen von Sven Rotzer nah, doch SSV-Keeper Marco Kommer parierte jeweils stark zur Ecke.

Thomas Junginger (rechts) leistete die Vorarbeit beim Höchstädter 1:0-Siegtreffer von Alban Nuraj. Foto: Karl Aumiller Foto: Karl Aumiller

Auf der Gegenseite brachte Alban Nuraj nach Doppelpass mit Thomas Junginger nicht mehr genug Druck hinter den Ball, sodass Gästekeeper Fuchs problemlos klären konnte. In der zweiten Hälfte verpasste Thomas Junginger zunächst per Direktabnahme die Führung, auf der Gegenseite flog ein Distanzschuss von Rotzer über das Heimgehäuse. Dem SSV-Siegtor rund eine Viertelstunde vor Ende ging ein Flankenlauf von Junginger voraus, der seinen Gegenspieler narrte und dann von der Grundlinie punktgenau Mittelstürmer Alban Nuraj bediente – 1:0 (77.). In der Schlussphase brachten die leidenschaftlich verteidigenden Höchstädter den Sieg souverän über die Zeit. (JOEB)

SSV Höchstädt: Kommer; M. Mayerle, Stelzle, S. Wanek, A. Nuraj (90. Zengerle), Zecevic, Junginger, P. Wanek, Wurm, Korittke (80. Wagner), Wimmer (88. Weißbecker) Tor: 1:0 Alban Nuraj (77.) SR: Alexander Hartmann Zuschauer: 100