Die ersten Neuzugänge sind fix

„Wir stehen defensiv gut, haben in acht Rückrundenspielen nur zwei Gegentore kassiert. Obwohl wir auch in der Defensive Umstellungen vornehmen mussten. Wie ein Dario Nikolic nach langer Verletzung reingefunden hat, verdient Respekt. Und wie David Anzenhofer vorneweg marschiert, ist beeindruckend“, so Rudolph. Trotzdem will er nicht verschweigen, dass im Mittelfeld ballsichere Kicker wie Maximilian Braun oder Felix Hafner derzeit schon abgehen.

