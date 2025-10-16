Ein Trainer ist früher zurück als geplant

Eigentlich wollte Stefan Saule erst im Sommer 2026 wieder zurück auf die Trainerbank. Der Bau eines Eigenheimes in Zusamaltheim hatte ihn neben seinem Job bei einem großen Unternehmen der Gartenbranche in Rain am Lech wenig Zeit für das Hobby Fußball gelassen. Doch als im vergangenen Frühjahr Verantwortliche der SG Mödingen/Finningen auf ihn zukamen, geriet der 34-Jährige ins Grübeln und sagte letztlich zu, beim A-Klassisten der Gruppe West 4 schon ab Juli 2025 Verantwortung zu übernehmen.

Da er die Mannschaft aus seiner Zeit als Coach beim Ligarivalen SV Roggden - seinem Heimatverein - bereits kannte, fiel es Saule nicht schwer, nach zweijähriger Pause wieder Trainer zu sein. „Die Aufgabe hat mich einfach gereizt“, bereut der frisch vermählte Ehemann sein vorzeitiges Engagement nicht. Zumal er bei der SG Mödingen/Finningen ein Umfeld vorgefunden hat, in dem er sich richtig wohl fühlt.

Ein Platz unter den Top 3 soll es werden

Dazu trägt auch der langjährige Abteilungsleiter Franz Prießnitz bei. Er bezeichnet die Zusammenarbeit mit Stefan Saule als „ausgezeichnet“ und attestiert dem neuen Coach „Aufgeschlossenheit und Fachkompetenz“. Saule sein ein Trainer mit Ambitionen, der etwas bewegen möchte. Sehr zur Freude von Prießnitz, der fest daran glaubt, dass sein Team am Ende der Saison unter den ersten drei Teams der Tabelle zu finden sein wird. Eng arbeitet der neue Coach der SG auch mit Kaptitän Julian Rehm zusammen. „Er kümmert sich um viel“, lobt Saule seinen Spieler, der auch bei den Gesprächen im April mit dabei war, als es darum ging, ob Saule früher als geplant wieder als Trainer einsteigt oder nicht. Seinen neuen Klub bezeichnet der ehemalige Roggdener als typischen Dorfverein, bei dem viele mit anpacken und für ein gutes Klima sorgen. Dabei spiele es keine Rolle, ob sich das Geschehen in Mödingen oder in Finningen abspiele. „Ich fühle mich auf beiden Sportanlagen wohl“, so der SG-Coach.

Mit einer 0:2-Niederlage beim SV Donaualtheim ist die Mannschaft von Stefan Saule erfolglos in die Saison gestartet. „Wir hatten damals viele Ausfälle durch Urlauber“, blickt er auf sein erstes Punktspiel mit der SG zurück. Doch danach lief es besser, wurden nur noch beim 1:1 bei der zweiten Mannschaft des SV Kicklingen-Fristingen Punkte abgegeben. Als Zusamtaler durfte Saule mit seinem neuen Team unter anderem Erfolge gegen den VfL Zusamaltheim (4:2), den FC Osterbuch (2:1) und gegen seinen Heimatverein SV Roggden (7:1) feiern. Welche Gefühle er denn beim hohen Sieg gegen Roggden gehabt habe? „Ein wenig komisch ist es schon gewesen, aber als Trainer willst du natürlich gegen jeden Gegner gewinnen“, lautet seine Antwort. Der nächste Gegner heißt am Sonntag TV Gundelfingen II. Der Tabellenletzte kommt nach Finningen, wo die Partie ausgetragen wird.

Zum Vorrundenfinale wartet der SSV Steinheim

Einen Sieg erwartet nicht nur Stefan Saule, auch Franz Prießnitz rechnet fest mit drei Punkten. Die entscheidenden Spiele im Kampf um einen Spitzenplatz kommen in den Wochen danach, wenn es im nächsten Auswärtsspiel zum Tabellenführer BC Schretzheim II geht und zum Vorrundenfinale am 16. November der SSV Steinheim erwartet wird. Dazwischen liegen noch die Duelle gegen die SG Ziertheim/Wittislingen II und beim SC Mörslingen. Froh ist Saule, dass bis zur Winterpause kein spielfreies Wochenende mehr gibt. Zweimal schon musste sein Team in den vergangenen Wochen pausieren. Dies sei dem Spielplan geschuldet, mit dem er ebenso wie Prießnitz nicht ganz glücklich ist. Man spiele nach einem 14er-Schlüssel, obwohl nur zwölf Mannschaften der Liga angehören. Aber dies tue der guten Stimmung bei der SG keinen Abbruch. Prießnitz und Saule freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit und auf viele gemeinsame Erfolgserlebnisse.