Mit 46 vor einem Comeback in der Bezirksliga

Wenn andere bereits schlafen, setzt sich Sandro Santamaria im eigenen Lokal „Die Siebzehn“ am Wertinger Marktplatz an einen Tisch und nimmt seine Hauptmahlzeit ein. Dann, wenn die letzten Gäste gegen 23.30 Uhr das Restaurant verlassen haben und er nach einem langen Arbeitstag endlich ein wenig zur Ruhe kommt. Dieser beginnt derzeit noch mit einem Teilzeitjob als Mitarbeiter des Maschinenrings Deutschland in Neuburg an der Donau, ehe er sich zur Mittagszeit gemeinsam mit Mutter Ursula und Lebensgefährtin Silke um den eigenen Laden kümmert. Mal als Servicekraft im Lokal, mal als Koch in der Küche - Sandro Santamaria hat während einer Woche eigentlich viel zu tun. Und dennoch treibt es ihn neuerdings wieder verstärkt auf den Fußballplatz. Nein, nicht als Zuschauer, sondern zum Training nach Jettingen. Dort wartet der 46-Jährige beim VfR auf ein Comeback als Spieler in der Bezirksliga.

„Ja, das ist schon ein wenig verrückt“, lacht Santamaria, als er von seinen Plänen erzählt. Seit einigen Wochen steht er jeden Dienstag beim Verein aus dem Landkreis Günzburg auf dem Trainingsplatz. Angesprochen wurde er von VfR-Coach Johannes Putz, einem langjährigen Bekannten und Mitspieler aus gemeinsamen früheren Zeiten. „Er wollte einfach noch jemanden im Team haben, der ab und zu verrückte Dinge macht“, schmunzelt der gebürtige Dillinger, der im Landkreis bei zahlreichen namhaften Vereinen gespielt hat (FC Gundelfingen, SSV Höchstädt, FC Lauingen, TSV Wertingen, SSV Glött). Die längste Zeit (zehn Jahre) war er beim TSV Wertingen aktiv, für den sein Herz noch immer am meisten schlägt.

Wenig Freude am Laufen und Joggen

Weil er beim Joggen und Laufen wenig Freude hat, ist Santamaria in der vergangenen Saison einige Male beim TSV Wertingen ins Training gegangen. „Gegen den Ball zu treten ist einfach etwas anderes, als im Wald oder auf den Feldern herumzuspringen“, kann er seine Liebe zum Fußball nicht verbergen. Für ein Comeback beim TSV Wertingen hat es allerdings für den 46-Jährigen nicht gereicht. Jetzt hofft er, dass sich dies in Jettingen anders entwickelt und er demnächst im dortigen Bezirksliga-Team zumindest als Joker auflaufen kann. Die Aussichten seien nicht schlecht. Ein Datum hat er dabei besonders im Hinterkopf: Wenn der VfR nämlich am 16. November in Wertingen gastiert, möchte er im Aufgebot der Gäste stehen.

Wenn Sandro Santamaria im eigenen Lokal Speisen und Getränke serviert, dann kommt er mit den Gästen immer wieder ins Gespräch. Natürlich geht es dabei um Fußball. Auch mit Bundesliga-Stürmer Stefan Schimmer vom 1. FC Heidenheim, der zu seinen Stammgästen gehört. Dem Angreifer, der aus Wertingen stammt und am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Werder Bremen seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte, wünscht er mehr Einsatzzeiten beim Erstligisten. „Wenn er die nicht bekommt, wäre vielleicht ein Wechsel in Liga zwei sinnvoll“, macht sich Santamaria so seine Gedanken. Das verrückteste Spiel in seiner Laufbahn erlebte er im Trikot der SSV Höchstädt, als er am 25. März 2007 in der Bezirksoberliga mit den Rothosen auf den FC Gundelfingen traf und das Match nach wilden 90 Minuten 5:5 endete. „In diesem Jahr waren wir gefühlt das beste Team im Landkreis“, schwärmt der Rechtsfuß von Mitspielern wie Stefan Kerle, Carlos Cunha oder Bernd Lipp. Mit 155 Treffern ist Santamaria übrigens erfolgreichster Spieler in der „Ewigen Torschützenliste“ der Bezirksliga Nord.

Nächstes Jahr Urlaub bei den Verwandten auf Sizilien

In jüngster Zeit drehen sich bei den Gästen im „Die Siebzehn“ die Gespräche auch um die anstehende Bürgermeister-Wahl in Wertingen. Da hört Sandro Santamaria genau zu, hat aber persönlich noch keinen Favoriten für den Urnengang im kommenden März: „Ich muss mich erst noch genauer informieren“, ist er gespannt, für wen er sich dann letztlich entscheiden wird. Bereits sicher ist sich Santamaria, wo 2026 nach einigen Jahren ohne Urlaub seine nächste größere Reise hinführen wird: Nach Sizilien, dort wo sein Vater geboren wurde und wo er sich mit Verwandten treffen möchte. Dann werden sie auch über Fußball sprechen, vermutlich über die anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko. „Ich hoffe, dass sich Italien wieder mal für so ein Ereignis qualifizieren wird“, drückt er der Squadra Azzura die Daumen. Bis zum Sizilien-Urlaub ziehen aber noch einige Monate ins Land. Monate, in denen Sandro Santamaria Jobs und das Hobby unter einen Hut bringen muss und sich auf seine Hauptmahlzeit weiter wohl erst kurz vor Mitternacht freuen kann.

Hinter dem Tresen im eigenen Lokal "Die Siebzehn" in Wertingen mixt Sandro Santamaria zwischendurch auch leckere Cocktails. Foto: Günther Herdin