In Binswangen torlos, Höchstädt büßt zwei Punkte ein

Fußball-Kreisklasse Nord II: Durch das 0:0 pirscht sich Schretzheim bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter heran. Unterringingen verpasst eine gute Gelegenheit.

Binswangen – Höchstädt 0:0

Binswangen erwartete bei ersten Frühjahrsspieltag der Fußball-Kreisklasse Nord II den Tabellenführer. Höchstädt versuchte, das Spiel zu machen, und agierte viel mit langen Bällen, die aber selten ankamen. Gefährlich wurde es nur bei Standards. Binswangen setzte immer wieder Nadelstiche und ließ durch viel Kampf dem Gegner wenig Raum. In der zweiten Halbzeit wollte der Gast noch mehr Druck aufbauen, doch es blieb wieder bei den langen Bällen, die die Binswanger konsequent klärten. Die Partie wurde zunehmend härter und war geprägt von vielen Fouls auf beiden Seiten. Die letzten beiden Minuten mussten die Gastgeber dann noch in Unterzahl überstehen, als Jonas Winkler die Gelb-Rote Karte sah. Höchstädt hat durch das Remis nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Schretzheim. (JOWI)

Wertingen II – Steinheim 1:1

Gegen den Tabellenletzten aus Steinheim kam die TSV-Zweite nicht über ein Unentschieden hinaus. In einer chancenarmen ersten Hälfte ging der Gastgeber durch den Freistoß von Ivan Rasic ins lange Eck in Führung (41.). Nach der Pause hatte Wertingen II mehrere gute Chancen durch Johannes Bröll , Bastian Völk oder Ivan Rasic . Doch immer stand Steinheims Keeper Fabian Dorschky im Weg. Wie aus dem Nichts kam das Schlusslicht dann zum Ausgleichstreffer. Eine Flanke von links rutschte TSV-Keeper Simon Pfänder durch die Hände, und Matthias Mayerle konnte abstauben. In der Schlussphase musste der TSV dann sogar noch froh sein, das Spiel nicht zu verlieren. Denn in der 84. Minute vergab Steinheim durch Stefan Eggenmüller die große Chance zum 1:2. Dabei machte Pfänder seinen Fehler wieder gut und parierte stark. (THMI)

Unterthürheim – FC Donauried 3:1

Von Beginn an nahm die Heimelf das Heft in die Hand und ging beim verdienten Heimsieg durch einen Foulelfmeter von Markus Weigl in Führung (17.). Weitere TSV-Chancen bis zur Halbzeit verstrichen ungenutzt. Zehn Minuten nach der Halbzeit glich Donauried im Anschluss an eine Ecke durch André Behrens zum 1:1 aus. Unterthürheim erhöhte nun wieder den Druck, und Christoph Wirth erzielte das wichtige 2:1 (70.). Daniel Gumpp machte in der 83. Minute mit dem 3:1 im Alleingang den Deckel drauf. (TSV)

SV Wortelstetten – Ehingen-O. 0:4

200 Fans säumten den Platz beim Lokalderby und erlebten den Gast als klaren Sieger. Die Tore für die Ehinger markierten Simon Leser , Laurenz Sedlacek , Tobias Meitinger und Michael Kottmair. Die favorisierten Gäste scheiterten in der Anfangsphase zweimal an SVW-Goalie Miller. Nach 28 Minuten erzielte Spielführer Simon Leser aber die verdiente Auswärtsführung. Der Rückstand wirkte sich positiv auf das Spiel der Heimelf auf, man hatte in Folge mehr Spielanteile und kam zu guten Einschussmöglichkeiten. Quasi aus dem Nichts dann der entscheidender Ehinger Doppelschlag: Laurenz Sedlacek traf zum 0:2 (67.), Tobias Meitinger erhöhte eine Minute später gar auf 0:3. Wortelstetten gab nicht auf, konnte den starken Julian Grohall im Gästetor aber nicht überwinden. Michael Kottmairs Treffer zum 0:4 entschied die Partie endgültig. Wortelstetten kann auf der Leistung in Halbzeit zwei aufbauen, muss jedoch effizienter agieren. (stwo)

Altisheim-L. – Schretzheim 0:2

15 Minuten waren gespielt, da musste der Unparteiische die Partie aufgrund von Hagel und Starkregen für kurze Zeit unterbrechen. Nach einer knappen halben Stunde belohnten sich die Kleeblätter für die überlegene Leistung: Einen Schuss von Martin Schromm konnte der Heimkeeper abwehren, doch dann war Jaron Humml zur Stelle, und es stand 0:1. Auch nach dem Wechsel war die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt. Kurz nachdem BCS-Torhüter Luca Aninger den Ausgleich verhindert hatte, bediente der eingewechselte Yasar Yildirim Mitspieler Jonas Behringer – 0:2 (72.). Ein verdienter Auswärtserfolg für den BC Schretzheim. (MÜDA)

Unterringingen – FC PUZ 0:0

In der ersten Hälfte spielte sich das Kellerduell hauptsächlich im mittleren Teil des Platzes ab. Ohne nennenswerte Strafraumszenen ging es torlos in die Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel strahlten beide Teams wenig Gefahr aus. So waren die Zuschauer auch nicht verwundert, dass die Partie mit einem 0:0-Remis endete. Die Gastgeber haben damit eine gute Gelegenheit verpasst, sich näher an den FC PUZ heranzuschieben. (SIHE)