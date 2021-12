Fußball

Gundelfingen in der „Ewigen Tabelle“ ganz weit vorne

Plus Fußball-Landesliga: Der FC Gundelfingen ist insgesamt 37 Jahre dabei.

Bis zur Saison 2011/12 gab es noch die in die Gruppen Süd, Mitte und Nord aufgeteilte Fußball-Landesliga. Seit der Saison 2012/13 ist die Landesliga in fünf Staffeln aufgeteilt (Südwest, Südost, Mitte, Nordost, Nordwest). Seit Einführung der Landesliga Südwest gehört der TSV Nördlingen dieser Liga an, nur unterbrochen durch zwei Saisonen in der Bayernliga Süd. Alle neun Spielzeiten haben nur drei Vereine in der Landesliga Südwest absolviert, nämlich der FV Illertissen II, der SV Mering und der FC Memmingen II. Die „Ewige Tabelle“ führt der FV Illertissen II mit 466 Punkten aus 280 Spielen an, gefolgt vom SV Mering mit 435 Punkten aus 280 Spielen. Auf Platz drei rangiert der TSV Nördlingen mit 394 Punkten aus 219 Spielen (Torverhältnis 483:305). Der nordschwäbische Rivale und aktuelle Bayernligist FC Gundelfingen folgt knapp dahinter auf Platz vier mit 388 Punkten aus sieben Spielzeiten. Die Statistik umfasst insgesamt 49 verschiedene Vereine, 17 Vereine haben nur je eine Saison in dieser Liga verbracht. Schlusslicht der „Ewigen Tabelle“ ist der FC Königsbrunn mit nur 17 Punkten in der Saison 2012/13. Inzwischen spielen die Brunnenstädter in der Kreisliga Augsburg. Es gab bisher folgende Meister: Saison 2012/13 FC Pipinsried, 2013/14 TSV Landsberg, 2014/15 TSV Kottern, 2015/16 FC Gundelfingen, 2016/17 TSV Schwaben Augsburg, 2017/18 TSV Nördlingen, 2018/19 TSV Landsberg, 2019/21 FC Gundelfingen (aufgrund Quotientenregelung).

