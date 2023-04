In der Offensive des TSV Wertingen Akzente setzen

Fußball-Bezirksliga: Wertingen ist beim abwehrstarken VfR Jettingen gefordert.

Auf die Bezirksliga-Fußballer des TSV Wertingen wartet am Sonntag um 15 Uhr eine schwere Auswärtsaufgabe – beim aktuellen Tabellendritten VfR Jettingen. Umso wichtiger ist, dass die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider vor Wochenfrist das Heimspiel gegen Neuburg dank einer guten kämpferischen Leistung mit 3:1 siegreich gestalten konnte.

Durch die drei gewonnenen drei Zähler besteht aktuell ein Abstand von fünf Punkten auf den Abstiegsrelegationsplatz. Eigentlich wollte Wertingen dann am Mittwoch die große Chance beim SC Bubesheim nutzen, um sich noch weiter von der Gefahrenzone abzusetzen, doch die SCB-Verantwortlichen sagten die Partie bereits am Montag wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab.

Jettingen ist eine der größten Überraschungen in dieser Saison. Als Aufsteiger belegt der VfR Platz drei und ist seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen. Weil zugleich der FC Günzburg seit Jahresbeginn in einer Ergebniskrise steckt, hat sich die Mannschaft von Trainer Konrad Nöbauer bis auf einen Punkt an den Aufstiegsrelegationsplatz herangearbeitet. Zuletzt gewann Jettingen sogar das direkte Aufeinandertreffen in Günzburg 2:0. Die Gastgeber sind also voll im Aufstiegsrennen zur Landesliga dabei.

Das Hinspiel verliert Wertingen

Die Jettinger Defensive überzeugt mit nur 19 Gegentoren in 24 Spielen als zweitbeste Abwehr der Bezirksliga Nord. Auch im Hinspiel bekam Wertingen diese Stärke zu spüren. Beim 0:1 Ende September in Wertingen taten sich die Zusamstädter das gesamte Spiel schwer, in der Offensive Akzente zu setzen. Es bedarf also wieder eines Sahnetags eines Wertinger Stürmers wie zuletzt von Marco Gerold. Der Wertinger war an allen drei Toren gegen Neuburg beteiligt. TSV-Trainer Daniel Schneider hofft, dass Gerold diesen Schwung mitnehme und den Jettingern ein Bein im Aufstiegsrennen stellen könne. Zugleich würde ein TSV-Sieg für klare Verhältnisse im Kampf um den Ligaerhalt sorgen.

