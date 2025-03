Gundelfinger Teams im Gleichschritt

Die Ersatzbank beim FC Gundelfingen war dünn besetzt. Trainer Thomas Rudolph zog gar in Erwägung, dass er Ersatzkeeper Timo Ratter im Notfall als dann vierten Feldspieler bringt. Doch so weit kam es in der Partie beim FSV Pfaffenhofen nicht, das dünne FCG-Aufgebot bot eine starke Leistung und gewann mit 3:0. „Wirklich jeder, der aktuell spielen kann, haut sich voll rein. In der Truppe steckt eine tolle Mentalität“, lobt Rudolph, weshalb für ihn klar ist: „Egal wie die Saison auch ausgeht, wir wollen mit allen Spielern weitermachen.“ Entsprechende Gespräche seien weit fortgeschritten – auch mit potenziellen Neuzugängen.

In Pfaffenhofen konnte Rudolph keine Anleihen bei der U23 nehmen, die war zeitgleich beim SC Bubesheim im Einsatz und gewann dort überraschend deutlich mit 3:0. Auch die „Zweite“ ist aktuell dünn besetzt, hatte sogar einen – wenn auch angeschlagenen – Ersatzspieler mehr als die „Erste“ in Pfaffenhofen. Allein das zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Rudolph und U23-Coach Peter Stegner funktioniert. Rudolph betont immer wieder, wie wichtig ihm der Unterbau ist. Beim anstehenden Landesliga-Derby am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Wertingen ist es trotzdem wahrscheinlich, dass die Ersatzbank bei den Grün-Weißen wieder etwas voller ist. Denn da kommt es zu keiner Überschneidung, die U23 spielt erst sonntags gegen die SpVgg Wiesenbach. (wab)

Nach sieben sieglosen Partien in der Kreisliga West, konnte die SSV Glött am Wochenende zum Auftakt in die Restsaison endlich den erhofften Dreier verbuchen. Das Heimspiel gegen den SV Neuburg/Kammel endete für die Lilien mit 2:1. Die frühe Führung hat den gebeutelten Lilien gegen offensivstarke Gäste sicherlich geholfen. Erleichtert zeigte sich auch Coach Antis Chalkidis nach der Partie. „Ein enorm wichtiger Sieg für uns. Nach solch einer langen Zeit ohne Erfolgserlebnis in der Liga, sollte uns der heutige Auftritt Mut machen. Aus meiner Sicht haben wir das Spiel verdient gewonnen, auch wenn es in der Schlussphase noch einmal eng und hektisch wurde“, so Chalkidis, der vor allem mit dem großen Einsatzwillen und der Kampfkraft seiner Mannschaft zufrieden war. „Darauf können wir aufbauen, nur die Chancenverwertung müssen wir weiterhin verbessern“, moniert der Glötter Übungsleiter. (RÖB)

Vielleicht für einige überraschend, aber am Ende nicht unverdienten nahm der SV Holzheim zum Frühjahrsauftakt einen Punkt von der TSG Thannhausen mit an den Aschberg (0:0). Dabei sammelte die Mannschaft von Trainer Thomas Weber auch Selbstvertrauen für die wichtige Partie am kommenden Sonntag beim Schlusslicht TSV Offingen, war von Sportleiter Benjamin Grimm zu vernehmen. ( gb)

„Die junge Mannschaft hat den frühen Rückstand mit toller Moral weggesteckt und durch die Treffer kurz vor und nach der Pause die Führung erzwungen“, lobte Sportleiter Joachim Hauf vom FC Lauingen sein Team nach dem 2:2 beim SC Altenmünster. „In der ein oder anderen Situation im zweiten Durchgang kam der „letzte Ball“ zum vorentscheidenden dritten Treffer allerdings nicht an den Mann, sodass wir uns durch den Treffer von Altenmünster kurz vor Spielende mit einem Remis begnügen mussten, so Hauf abschließend. (fcljoh)