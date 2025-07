Freude auf und neben dem Platz

Dillingen Die ersten Fans waren schon kurz nach 13 Uhr da, die letzten gingen erst nach Hause, als die Mannschaftsbusse des FC Augsburg und von Rot-Weiß Essen kurz vor Einbruch der Dunkelheit wieder abgefahren waren. Der Doppeltest beider Teams am vergangenen Freitag lockte zwar keine Rekordkulisse ins Dillinger Donaustadion, doch die meisten der knapp 1300 Besucher hatten großen Spaß an der Veranstaltung. Vor allem bei den jugendlichen Fans kam viel Freude auf, wurde ihnen doch nahezu jeder Autogrammwunsch auf und neben dem Platz erfüllt. Am meisten stand dabei FCA-Trainer Sandro Wagner im Mittelpunkt. Kaum bei der Anreise aus dem Bus gestiegen, musste er schon Trikots unterschreiben und Bilder machen. Mit den sportlichen Leistungen seiner Mannschaft konnte der 37-Jährige nicht ganz zufrieden sein. Im ersten Spiel setzte es eine 1:2-Niederlage.

Vom Ergebnis dieser Partie ließen sich die jungen FCA-Fans wie beispielsweise Berkay aus Wittislingen, Rafael aus Dillingen oder Nick aus Buttenwiesen die Stimmung nicht vermiesen. Sie jubelten ihren Lieblingen zu, als diese nach dem Schlusspfiff in Richtung Katakomben im Tribünentrakt vorbeikamen und für das ein oder andere Selfie stehen blieben. Nach dem Anpfiff der zweiten Partie, welche der FCA mit 4:1 gewann, stürmten die jugendlichen Fans das Spielfeld, um weitere Fotos und Unterschriften zu ergattern. Zuvor hatten sie ein Traumtor des Esseners Ahmet Arslan, der aus 65 Metern einen Treffer Marke „Tor des Monats“ erzielte, gesehen. Zweimal Samuel Essende, Arne Maier und Oliver Sorg drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten des Erstligisten.

Diesem drückt seit vielen Jahren Jörg Richter aus Lauingen fest die Daumen. „Ich habe seit 15 Jahren eine Dauerkarte bei den FCA-Heimspielen“, so der 56-Jährige, der mit einem Freund zum Spiel nach Dillingen gekommen war und vor allem den SSV-Vorsitzenden Christoph Nowak lobte: „Es ist mega, dass er so ein Spiel hierher in die Region geholt hat“. Vom neuen FCA um Trainer Sandro Wagner erhofft sich Richter eine stärkere Offensive, vergisst aber nicht Ex-Trainer Jess Thorup zu loben: „Der hat in Augsburg gute Arbeit geleistet“. Stefan Wolgschaft aus Gundelfingen ist mit seinen Söhnen Ben und Tom zum Fußball-Event nach Dillingen gekommen und ist von den Rahmenbedingungen im Donaustadion angetan. Auch vom Zustand des Platzes, den vor dem ersten Anpfiff Essens Profi Klaus Gjasula ebenso lobt wie Ex-FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Nico Zoch, Spieler beim Kreisligisten SSV Dillingen, der als Platzordner fungiert, ist gar ein wenig neidisch auf das satte Grün: „Wenn wir selbst spielen, ist der Rasen zwar gut, aber nicht so perfekt wie heute“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Rechtzeitig zum zweiten Spiel beim Doppeltest haben auf der Tribüne auch Landrat Markus Müller sowie Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und dessen Stellvertreter Johannes Graf und Walter Fuchsluger Platz genommen. Nicht immer warfen sie einen Blick aufs Spielfeld, sondern unterhielten sich auch über politische Dinge. Landrat Müller erzählt später noch von seinen fußballerischen Zeiten als Jugendspieler beim FC Osterbuch, auf seinen damaligen Leistungsstand wollte er freilich nicht näher eingehen.

Icon Vergrößern FCA in 180 Minuten mit Sieg und Niederlage bei 5:3 Toren gegen RW Essen. Hier FCA-Trainer Sandro Wagner ganz nah am Spielfeldrand. Foto: Aumiller Karl Icon Schließen Schließen FCA in 180 Minuten mit Sieg und Niederlage bei 5:3 Toren gegen RW Essen. Hier FCA-Trainer Sandro Wagner ganz nah am Spielfeldrand. Foto: Aumiller Karl

Nicht nur Augsburger Fans sind beim Fußball-Fest dabei, auch aus dem Ruhrpott sind Anhänger nach Dillingen angereist. So wie Silvia und Sven aus Essen. Das junge Paar blieb von Donnerstag bis Samstag gar drei Tage in der Kreisstadt und hat diese ausgiebig erkundet. „Ein schönes Städtchen mit viel Charme“, schwärmt Sven von der Königsstraße und vom Schloss. Am Freitag ist er nach dem Frühstück zehn Kilometer durch Dillingen und entlang der Donau gejoggt und hat dabei auch einen ersten Blick ins Donaustadion geworfen. „Ein tolle Anlage hier“, sagt er nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft im ersten Testspiel, das RWE nach seiner Ansicht verdient gewonnen habe.

Ein positives Fazit zog SSV-Vorsitzender Christoph Nowak am Tag nach dem großen Event: „Sicherlich haben uns die Wetterprognosen und der unübliche Freitagnachmittagstermin einige Zuschauer gekostet, dennoch können wir mit den rund 1300 zahlenden Zuschauern sehr zufrieden sein. Beide Klubs haben sich jederzeit sympathisch und volksnah gegeben, sodass es ein ganz tolles Fußballevent für die Region war“, so sein Resümee.

Besonders lobte Nowak sein Helferteam, aber auch die Stadt Dillingen: „Hier wurde in allen Belangen leidenschaftliche Arbeit abgeliefert.“ Der SSV-Vorsitzende durfte sich neben dem Trikot von FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auch über eine ganz starke Leistung seines Schützlings Jakob Golz beim 2:1-Sieg der Essener in der ersten Partie freuen. Nowak hatte dem RWE-Keeper am Abend zuvor noch neue Torwarthandschuhe ins Mannschaftshotel am Augsburger Plärrer gebracht.

Icon Vergrößern Jugendliche Fans standen in Dillingen Schlange, um Autogramme von den FCA-Profis zu bekommen. Foto: Aumiller Karl Icon Schließen Schließen Jugendliche Fans standen in Dillingen Schlange, um Autogramme von den FCA-Profis zu bekommen. Foto: Aumiller Karl

FC Augsburg (Spiel eins): Dahmen - Gouweleeuw, Schlotterbeck (78. Breithaupt), Zesiger (78. Hummel) - Saad (46. Dardari), Jakic (46. Massengo), Fellhauer, Giannoulis (46. Pedersen) - Kömür (78. Dong), Claude-Maurice (78. Koudossou) - Mounié. – Tore: 0:1 Safi (25.), 0:2 Safi (33). 1:2 Schlotterbeck (70.).

FC Augsburg (Spiel zwei): Labrovic - Koudossou (68. Sorg), Bauer, Banks, Pedersen (16. Wolf) - Breithaupt (46. Matsima) , Maier (79. Schnitzer), Dong (68. Draghici), Dardari (46. Reinheimer), Rexhbecaj (79. Hummel)- Tietz (31. Essende). – Tore: 0:1 Arslan (8.), 1:1 Essende (55.), 2:1 Maier (65.), 3:1 Sorg (70.), 4:1 Essende (85.).