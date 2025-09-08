Und plötzlich Torwart

Landkreis Die deutsche Nationalmannschaft hat beim 3:1-Erfolg gegen Nordirland Wiedergutmachung nach der Pleite gegen die Slowakei betrieben. Wiedergutmachung, welche der Bayernligist FC Gundelfingen nicht nötig hatte. Zu gut waren die Ergebnisse des Aufsteigers in den vergangenen Wochen (drei Siege in Folge), sodass das jüngste 1:1 beim SV Schalding-Heining allenfalls in die Kategorie „Ärgerlich“ eingestuft werden kann. Denn den Ausgleich kassierten die Grün-Weißen erst in der Nachspielzeit.

Zwischendurch ging es im Passauer Westen auch hitzig zu – auf und abseits des Rasens. Weshalb die Schaldinger auch einen vermeintlichen Fan, der hinterher bei der Pressekonferenz mit Störrufen in Erscheinung trat, verbal in die Schranken verwiesen.

Etwas seltsam war zuvor das Auftreten von Linienrichter Dominik Petzke. Vor dem Elfmeter, den die Niederbayern im Nachschuss zum 1:1 verwandelten, richtete FCG-Torhüter Tobias Werdich am Boden sitzend seine Stutzen. Was den Assistenten störte, obwohl Schaldings Fabian Schnabel noch gar nicht auf die Ausführung wartete. „Hau ihn raus“, fordert der Assistent den Schiedsrichter auf. Insgesamt dreimal innerhalb weniger Sekunden. Doch sein Bruder Alexander Petzke ignorierte die eindringlich Aufforderung, zeigte Werdich nicht Gelb-Rot. Im Gegensatz zu Niklas Fink, der nach dem Ausgleich in eine gegenseitige Rempelei verwickelt war. Wobei nur Fink bestraft wurde. Was keine Folgen hat, im Heimspiel am Samstag gegen den FC Pipinsried ist Fink trotzdem dabei.

Ebenfalls 1:1 endete das Derby in der Bezirksliga Nord zwischen der U23 des FC Gundelfingen und dem TSV Wertingen. Unzufrieden war FCG-Teammanager Florian Strehle mit dem Ergebnis nicht: „Wir sind froh und positiv gestimmt mit dem Resultat, die Leidenschaft und den Willen hat man eindeutig gesehen, und so lässt es sich gut arbeiten“, betont der 52-Jährige. Strehle ist sich sicher, dass sich seine Mannschaft, die am Freitag den FC Maihingen erwartet, bis Ende November ran kämpfen wird, um nicht abgeschlagen am Tabellenende zu stehen.

Nicht zufrieden mit dem Remis ist man im Lager des TSV Wertingen „Wir hatten nach unserem Sieg letzte Woche gegen Spitzenreiter TSV Haunstetten gehofft, einen Dreier nachzulegen“, gesteht Sportleiter Florian Eising. Das Spiel selbst, so der Wertinger Spieler und Funktionär, habe keinen Sieger verdient. Eising ist guter Dinge im Hinblick auf das kommende Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim: „Da werden wir mit der richtigen Einstellung ins Match gehen“.

Irgendwie hatte es Torsten Vrazic im Gefühl, dass seine Mannschaft dem TSV Zusmarshausen die erste Niederlage beifügen werde. Und so kam es auch: Der TSV Meitingen siegte völlig verdient mit 3:1 beim bisher ungeschlagenen Bezirksliga-Neuling und rückte auf Platz drei vor. Auf die Frage, wer denn in dieser Liga am Ende ganz oben mitmischen werden, hatte Vrazic zur Halbzeitpause in Zusmarshausen einige Teams auf den Schirm. Selbst den TSV Wertingen schreibt er noch nicht ab. „Wenn bei denen die Routiniers zurückkehren, traut er den Zusamstädtern durchaus eine erfolgreiche Aufholjagd zu.

In der Kreisliga West steht die SSV Glött nach dem 0:2 beim TSV Ziemetshausen weiter ohne Punktgewinn da. Die selbst eingeschenkten Gegentore und die fehlende Torgefahr in der Offensive sind sicherlich die Hauptpunkte, dass es nicht läuft. Coach Markus Rickauer sah in Ziemetshausen dennoch eine engagierte Mannschaft, „doch uns fehlt derzeit auch das Spielglück. Bis zum Gegentor waren wir gut im Spiel und haben wenig zugelassen“. Von da an war aber auch ein klarer Bruch im Glötter Spiel zu erkennen, der sich dann auch über die komplette zweite Halbzeit zog.

Ganz anders ist die Gemengelage beim Glötter Landkreisrivalen Türk Gücü Lauingen. Die Truppe von Trainer Szegin Er gewann beim bisherigen Spitzenreiter SpVgg Wiesenbach mit 3:1 und schickt sich an, auch diese Saison wieder ganz oben mitzuspielen.

Nichts zu holen gab es auch für die SSV Dillingen in der Kreisliga Nord. Nach der 1:3-Niederlage gegen die SG Alerheim sprachen SSV-Vorsitzender Christoph Nowak und Gäste-Spielertrainer Tobias Fuchsluger von einem „eigenartigen Spiel“. Beide waren sich auch einig, dass das Schiedsrichterteam aus der Gruppe Ostschwaben keinen guten Tag erwischt hatte, allerdings fehlte den Hausherren, die signifikant mehr unter den Entscheidungen zu leiden hatten, laut Nowak auch selbst irgendwie „der letzte Drive“, um das Topteam von der Wörnitz schlussendlich ärgern zu können. Beim anstehenden Derby in Schretzheim, in dem Urlauber Lars Jaud wieder mit von der Partie sein wird, müssen die Kreisstädter aller Voraussicht nach auf Abwehrstütze Berat Kasumi verzichten, der sich beim Warm-up vor dem Alerheim-Match wohl eine strukturelle Muskelverletzung in der Wade zuzog.

0:2 lag der BC Schretzheim zur Pause beim amtierenden Vizemeister FSV Reimlingen auf der Verliererstraße und schien mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Doch die Mannschaft von Trainer Christoph Kehrle zeigt Moral und kehrte mit einem 3:3 an die Egau zurück. Vor allem die Einwechslung von Florian Richter, so der Schretzheimer Coach, tat der Mannschaft richtig gut. Der erste Auswärtspunkt, so Kehrle, fühle sich bei starken Reimlingern wie ein Sieg an.

Nicht zufrieden war Sportleiter Joachim Hauf vom FC Lauingen nach der 0:3-Heimpleite gegen den SV Donaumünster: „Der Gegner stand defensiv sehr stabil und hat in den entscheidenden Momenten unser Fehler gnadenlos bestraft“, lamentierte der FCL-Funktionär.

Seinen ersten Saisonsieg feierte der SV Holzheim in der Kreisklasse West 2 eindrucksvoll: Beim 5:1 gegen die SpVgg Bachtal hatte es Gästetrainer Patrick Mair für einige Zeit gar die Sprache verschlagen. Nach dem Treffer zum 3:0 durch Fabian Miller per Foulelfmeter stand er nahezu teilnahmslos an Auswechselbank. Er wurde erst wieder aktiv, als sein Keeper Markus Reichart verletzt vom Platz humpelte und Mair angesichts fehlender Alternativen sich plötzlich ein Torwarttrikot überstreifte und sich zwischen die Pfosten stellte. Dabei fing sich der 35-Jährige, der einige Male weite Ausflüge in die gegnerische Hälfte unternahm, in der Nachspielzeit auch noch einen Treffer ein. Holzheims Sportleiter Benjamin Grimm war ob der Vorstellung seiner Mannschaft erleichtert und blickt nun zuversichtlich der Auswärtspartie beim TV Gundelfingen entgegen. Dabei muss der SVH allerdings auf Simon Granzer verzichten, der sich am zweiten Spieltag beim 0:2 in Baiershofen schwer verletzte und Monate ausfallen wird.

Fußball, Bezirksliga Nord, FC Gundelfingen II - TSV Wertingen 1:1, von links Bernd Scheu, Lukas Schön, Darius Leimer (FCG), Maximilian Beham, Florian Heiß (TSV), Fatjon Maliqi (FCG). Foto: Walter Brugger

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub SV Villenbach löste bei Kicklingens Trainer Maximilian Strobel viel Vorfreude aus, wie er nach dem 3:3 eingestand. Das Spiel selbst sei sehr intensiv und hektisch gewesen. Weil sein Team mehr Chancen zu verzeichnen hatte, ist er mit dem einen Punkt eher unzufrieden. Strobel ist sich sicher, dass beide Teams eine sorgenfreie Saison „mit hoffentlich vielen positiven Erlebnissen“ spiele werden.

Beim Aufsteiger SV Wortelstetten war im Spiel in Riedlingen der personelle Notstand ausgebrochen. Fünf Stammspieler fehlten aufgrund von Krankheit und Urlaubsreisen. „Wir konnten bis jetzt keine konkurrenzfähige Mannschaft für die Kreisklasse stellen“, räumt Spieler und Sportleiter Werner Schmid ein. Auch die nächsten Wochen seien noch einige Spieler im Urlaub, „aber wir werden schauen, dass wir eine gute Mannschaft stellen“, verspricht Schmid den SVW-Anhängern. Aktuell sei das Ziel der Klassenerhalt, und daran werden wir bis zur Winterpause arbeiten, so der 30-Jährige.

(mit wab/RÖB)