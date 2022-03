Fußball

vor 16 Min.

Jan-Luca Fink sorgt für den Gundelfinger Glanzpunkt

Plus Fußball-Bayernliga: Der Außenverteidiger des FC Gundelfingen entscheidet das Heimspiel gegen Dachau.

Von Walter Brugger

„Jedes Jahr einen Treffer“, hatte sich Jan-Luca Fink vorgenommen. Was nicht unbedingt nach einem hochgesteckten Ziel klingt, ist für einen überwiegend in der Defensive geforderten Fußballer in der Bayernliga gar nicht so einfach. Ein Tor hatte der 21-Jährige bislang im Erwachsenenlager erzielt, das war allerdings in einem Testspiel gegen den Regionalligisten TSV Rain. Gegen den TSV Dachau 1965 erzielte Fink nun ein weitaus wichtigeres, denn es bescherte seinem FC Gundelfingen den 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen einen Rivalen im Abstiegskampf – und entschied zudem nach dem 1:1 im Hinspiel das am Saisonende womöglich wichtige direkte Duell zugunsten der Gärnterstädter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

