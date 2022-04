Fußball

06:00 Uhr

„Joker-Rolle“ für Caravetta beim FC Gundelfingen

Im Hinspiel beim VfR Garching verletzt sich FCG-Stürmer Sandro Caravetta am Knie, sieben Monate später kehrt er als „Joker“ in den Kader zurück.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Gegen den VfR Garching verletzt sich der Stürmer vor sieben Monaten am Knie. Im Rückspiel sitzt er beim FC Gundelfingen wenigstens auf der Ersatzbank.

Das Hinspiel ist vor allem einem Fußballer des FC Gundelfingen unvergessen. Nicht jedoch, weil Sandro Caravetta etwa einen Sahnetag erwischt hatte, sondern weil die Bayernliga-Partie beim VfR Garching für ihn bereits nach 60 Sekunden beendet war. Nach einem Kopfballduell hatte sich der Stürmer bei der Landung so schwer verletzt, dass er knapp sieben Monate später immer noch nicht richtig in die Spur zurückgefunden hat. Nach wiederholten gesundheitlichen Rückschlägen wird der 22-Jährige im Heimspiel des FCG am Samstag (15 Uhr) immerhin mal wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen