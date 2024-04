Kein Happy End für Höchstädt

Fußball-Kreisligen: Die Rothosen verspielen ihre Führung in der Schlussphase. Von den Landkreis-Teams punkten nur der FC Lauingen und die SSV Dillingen einmal voll.

Das Samstag-Spiel in der Fußball-Kreisliga Nord nahm für die SSV Höchstädt kein gutes Ende. Dabei führten die Rothosen gegen abstiegsgefährdete Riedlinger sogar zweimal – und unterlagen noch 2:3.

Kreisliga Nord

Höchstädt – Riedlingen 2:3

Sebastian Kölle hatte schon nach einer guten Viertelstunde das 1:0 erzielt. Als Wimmer den Gäste-Ausgleich vier Minuten später mit dem 2:1 konterte (84.), schien alles nach Plan für die SSV zu laufen. Die die SpVgg steckte aber nicht auf und traf in den Schlussminuten noch zum 2:2 und 2:3. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn (53. P. Wanek), Kölle, Weißbecker, Zecevic, Zengerle, Stelzle, S. Wanek, Wurm, Junginger, Wimmer Tore: 1:0 Sebastian Kölle (18.), 1:1 Fabian Matzky (80.), 2:1 M.-A. Wimmer (84.), 2:2 Luis Zobel (89.), 2:3 Erik Laznik (90.+1) SR: Julien Seiler (SV Hochwang) Zuschauer: 150

Mertingen – Höchstädt 0:0

Ihr zweites „Osterspiel“ gestalteten die Rothosen am Montag torlos, holten dabei aber immerhin einen Punkt beim abstiegsbedrohten FC Mertingen. (dz)

SSV Höchstädt: Kommer; Stelzle, S. Wanek, A. Nuraj (46. Weißbecker), Zecevic, P. Wanek, Wurm, Junginger, Kölle, Korittke, Wimmer SR: Florian Flock Zuschauer: 160

Kreisliga West

Mindelzell – FC Lauingen 0:3

Die Zuschauer Am Wiedanger sahen am Ostersamstag eine von Beginn an temporeiche und lange Zeit spannende Partie. Lauingen hatte im ersten Durchgang mehr Spielanteile und kam nach 25 Minuten zur Führung: Qendrim Thaqi setzte bei einem SVM-Rückpass nach, Heimkeeper Marco Müller war zwar etwas schneller Ball, doch sein Befreiungsschlag prallte vom Rücken des Lauinger Angreifers zum 0:1 in Tor. Die größte Möglichkeit der Gastgeber hatte David Berger, der nach einem Eckball knapp am langen Pfosten vorbei köpfte. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Lauingens Goalgetter Christoph Marek per Kopf auf 0:2. Vorausgegangen war ein Freistoß von Lukas Lauft aus halblinker Position. Thaqi hätte die Führung aus 25 Metern ausbauen können, doch Müller parierte glänzend. Trotz zwei Mann in Unterzahl wegen Zeitstrafen kämpfte die Spielvereinigung aufopferungsvoll. Der FCL bewahrte Ruhe und erzielte mit dem Schlusspfiff durch Lukas Müller, der nach einem abgefälschten Freistoß von Christoph Marek goldrichtig stand, den 0:3-Endstand. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, D. Müller, Kasakowski (46. Netziri), Marek, Thaqi (64. Sopjani) Zengerle, Gentner, Lauft (71. Strak), Hummel, Völker Tore: 0:1 Qendrim Thaqi (25.), 0:2 Christoph Marek (47.), 0:3 Lukas Müller (90.) Zeitstrafen: Philipp Miller (81./SVM), Norbert Parzych (84./SVM) SR: Tobias Sing (SSV Höchstädt) Zuschauer: 80

TG Lauingen – Wiesenbach 1:3

Eine knappe Stunde lang sah es gut aus für Türk Gücü Lauingen, ehe der Favorit die Partie drehte. Ihre 1:0-Führung durch Timur Cukur auf Vorarbeit von Yigitcan Yüce (21.) verteidigten die Gastgeber bis zur 55. Minute. Paul Miller glich aus und nur sechs Minuten später brachte Pierre Heckelmüller Wiesenbach in Führung. Statt des möglichen Ausgleichs fiel die 1:3-Vorentscheidung durch Daniel Steck (81.). Die SpVgg hält Kontakt zur Spitze, TGL steht weiter im sicheren Mittelfeld. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Bisgin (85. Kaya), Kaylan, Wiedenmann, Öz (12. S. Tasdelen), Enes Arslan (59. Bal), Askar, Ellici (90. Enes Arslan), Cukur, Subasi (58. Nuh Arslan), Yüce Tore: 1:0 Timur Cukur (21.), 1:1 Paul Miller (55.), 1:2 Pierre Heckelmüller (61.), 1:3 Daniel Steck (84.) SR: Rene Filges Zuschauer: 100

Holzheim – Bubesheim 0:2

Die Gastmannschaft von Tayfun Yilmaz legte los wie die Feuerwehr und kam vor 120 Zuschauern durch Tanay Demir schon in der neunten Minute zum Führungstreffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Cemre Onay den Vorsprung des SC Bubesheim auf 2:0 aus (44.) – zwei unglückliche Tore für den SV Holzheim. Nach dem Seitenwechsel passierte nicht mehr viel, Bubesheim kontrollierte das Spiel. Die Gastgeber gaben ihr Bestes, es fehlte ihnen aber an der nötigen Durchschlagskraft. (TF)

SV Holzheim: Rommel; Graf, Rupp, D. Scheider (34. Pennacchia), J. Scheider, T. Allmis, Buchholz, Miller (78. Dietrich), Mohammadi, Peter, Petermann (80. S. Allmis) Tore: 0:1 Tanay Demir (9.), 0:2 Cemre Onay (44.) SR: Tobias Willer (SpVgg Bachtal) Zuschauer: 120

Offingen – Dillingen 2:2

Die SSV Dillingen bleibt im neuen Jahr zwar ungeschlagen, verpasste aber den nächsten Dreier. Das Endergebnis der Partie in Offingen stand bereits zur Pause fest. Den Dillinger Ausgleich durch Algert Hoti und das 1:2 der Gäste von Adonis Isufi rahmte Offingens Kilian Danzl mit zwei Treffern zum 1:0 und 2:2-Ausgleich ein. Nach dem Wechsel blieb die Partie intensiv, ein weiterer Treffer wollte aber keinem dem beiden Teams mehr gelingen. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Hildmann, L. Isufi, Kasumi, Sailer, Gehring (90.+3 Wohldann), Hander, Hoti (85. Nuraj), A. Isufi (90.+5 Zsido), Riedinger, Lloqnanaj (89. Sakowrjaschin) Tore: 1:0 Kilian Danzl, 1:1 Algert Hoti (29.), 1:2 Adonis Isufi (40.), 2:2 Kilian Danzl (45.+1) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 150

Ziemetshausen – Holzheim 3:0

Am Ostermontag blieb der ersatzgeschwächte SVH auch gegen den nächsten Aufstiegsanwärter torlos und gab die Punkte in Ziemetshausen ab. Zudem musste Pascal Petermann zur Pause verletzt ausgewechselt werden. Schon nach dem 2:0 war die Luft raus. (TF)

SV Holzheim: Heimbach; Peter, Mohammadi (78. Geißler), N. Allmis (46. Pennacchia), Feistle, T. Allmis, Petermann (46. Buchholz), Dietrich, S. Allmis (87. Weidlich), Graf, Rupp Tore: 1:0 Alexander Schuster (14.), 2:0 Nicolai Miller (62.), 3:0 Philipp Weber (82.) SR: Paul Schmidt (BC Schretzheim) Zuschauer: 100

Dillingen – Jettingen II 3:0

Die Partie am Ostermontag-Abend bescherte der SSV einen sicheren Heimerfolg. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Hildmann, Kasumi, Riedinger (66. Zoch), F. Lloqanaj (84. A. Lloqanaj), Gehring, Sailer, Hander, A. Isufi (74. F. Isufi), L. Isufi, Hoti Tore: 1:0 Tim Gehring (16./FE), 2:0 Fisnik Lloaqnaj (25.), 3:0 Nico Zoch (69.) SR: Dennis Steinke Zuschauer: 35