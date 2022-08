Kein Jubiläumsgeschenk für Schwenningen

Fußball-Kreisklasse NordII: Die SSV Höchstädt macht beim FC Donauried dashalbe Dutzend voll. Wortelstetten siegt im Gemeindederby dank Müller und Miller.

FC Donauried – Höchstädt 0:6

Die SSV Höchstädt hielt am Samstag in Schwenningen für die Hausherren kein Gastgeschenk in Form von Punkten bereit. Im Gegenteil, die Gäste gaben mit einem halben Dutzend Toren beim FCS-Jubiläum den Partyschreck. Schon mit dem 0:4-Pausenstand war die Begegnung praktisch entschieden. Mark Wimmer (4.), Patrick Wanek (10. und 38./Strafstoß) sowie Thomas Junginger (22.) hatten vor 200 Zuschauern für Höchstädt getroffen. Benedikt Wurm (74.) und Michael Mayerle (89.) legten nach, während der FC Donauried komplett leer ausging. (doze)





Oberdorf – Wertingen II 1:3





Der dritte Sieg im dritten Spiel gelang Wertingens „Zweiter“. In Oberndorf gewann sie zum ersten Mal seit 2015. Der VfB ging durch Tobias Miller in Führung (25.), doch nur drei Minuten später glich der reaktivierte Moritz Hempel aus. Neun Minuten vor dem Ende drehte Wertingen das Spiel: Nach Vorlage von Andrei Oneata machte Bastian Völk seinen vierten Saisontreffer, wenig später stellte der eingewechselte Johannes Gutekunst auf Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Alex Greck den Endstand her. (THMI)





Steinheim – Ehingen 0:4





Klar verlor der SSV sein Heimspiel vor 100 Zuschauern. Ehingen-Ortlfingen ging bereits in der 9. Minute durch Leser in Führung. Noch vor der Halbzeit erhöhte Meitinger (40.). Nach dem Wechsel legte Kottmair das 0:3 nach (57.). Den 0:4-Schlusspunkt setzte Huber mit einem Eigentor (78.). (BEST)

Altisheim-L. – Unterthürheim 0:1

In einem Spiel auf überschaubarem Niveau siegte der TSV verdient beim Kreisliga-Absteiger. Torhüter Gabriel Baur verhinderte in der 20. Minute per Reflex die Führung für Altisheim. Aber auch der Gast ließ einige Chancen liegen. So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Spielertrainer Fabian Knötzinger einen Eckball per Kopf zum Tor des Tages ins Netz beförderte. In der zweiten Halbzeit blieb Unterthürheim spielbestimmend. Gabriel Baur verhinderte in der 70. Minute mit einer klasse Abwehr den Ausgleich der Altisheimer. (TSV)





Unterringingen – Schretzheim 1:3

Auf dem ausgetrockneten Platz war Kombinationsspiel kaum möglich, beide Mannschaften schlugen lange Bälle. Direkt vor der Halbzeit kam einer davon zu TSV-Spielertrainer Jochen Mittring, der per Lupfer das 1:0 erzielte. In der 60. Minute wechselte sich BCS-Coach Christoph Kehrle selbst ein und brachte sofort frischen Wind gegen tapfer verteidigende Unterringinger. Kehrle bediente wenig später Stürmer Jonas Behringer – 1:1. Kurz darauf ging es wieder Kehrle auf Behringer – 1:2, die Partie war gedreht. Den 1:3-Schlusspunkt setzte Gabriel Scharf nach der Hereingabe von Jonas Behringer. (SIMH/MÜDA)







Wortelstetten – FC Pfaffenhofen-UZ 1:0

Müller vorn und Miller hinten – Wortel-stetten gewinnt gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam. Die 220 Zuschauer sahen ein chancenarmes Derby. Den einzigen Abschluss im ersten Durchgang verzeichnete die Heimelf, PUZ-Keeper Lucas Seefried reagierte aber gegen Tobias Fech gut. Auch nach dem Wechsel gab es lange wenig Aufreger. Nach 84 Minuten legte Tobias Fech im PUZ-Strafraum quer auf Kapitän Jürgen Müller – 1:0. In der 90. Minute bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, aber Kevin Miller parierte gegen Patrick Skrotzki. Der SVW überstand in Unterzahl (Zeitstrafe Thomas Fech) die lange Nachspielzeit und freute sich über die ersten Saisonpunkte. (SVW)



Binswangen – Eggelstetten 0:1

Zunächst verlief die Partie ausgeglichen und ohne nennenswerte Torchance. Erst nach der Pause erspielten sich die Binswanger erste gute Möglichkeiten, wurden aber nach einem Eckball zum 0:1 ausgekontert. Viele Fouls und eine Rudelbildung folgten. Binswangen scheiterte bei zwei Großchancen an der Gästeabwehr und der Latte. Letztlich war es wieder eine unnötige Niederlage der Binswanger, denen momentan vorne das nötige Glück fehlt. (JOWI)