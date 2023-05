Kein Mutmacher für Wittislingen

Fußball-Kreisklassen: Nach dem 1:2 gegen Wasserburg bleibt der Aufsteiger in akuter Abstiegsgefahr. SG Bächingen/Medlingen im Verfolgerduell glücklos.

Kreisklasse West II

Wittislingen – Wasserburg 1:2

Der Aufsteiger TSV Wittislingen war nah dran am Punktgewinn gegen Wasserburg, konnte seine prekäre Lage im Abstiegskampf der Fußball-Kreisklasse West II dann aber doch nicht verbessern. Jannick Schabert hatte in der 18. Minute für die Führung gesorgt. Binnen weniger Minuten Mitte der zweiten Hälfte zerstob dann aber die Hoffnung auf Wittislinger Punkte: Zunächst stellte Benjamin Mayer den Ausgleich her (57.), dann unterlief Niklas Schabert ein Eigentor (62.) zum 1:2-Endstand. (dz)

Bächingen/FCM – Dillingen 3:4

Im Verfolgerduell entführten die Donaustädter etwas glücklich alle drei Punkte vom Medlinger Kreuzberg. Die Gastgeber waren zu Beginn noch nicht richtig wach, als ihnen der quirlige Adonis Isufi entwischte und flach zum 0:1 traf. Weil Kasem Al Shabani kurz darauf auf 0:2 erhöhte, schien sich die Partie klar zugunsten der Dillinger zu entwickeln. Es dauerte bis zur 64. Minute, ehe Marcus Mattick der 1:2-Anschlusstreffer gelang. Als Thomas Bilz wenige Minuten später zum Ausgleich traf, waren die Gastgeber endlich auf Betriebstemperatur. Diese wurde kurzzeitig jäh heruntergefahren: Der Referee gab einen zweifelhaften Elfmeter für die SSV, den Baris Er zum 2:3 verwandelte (80.). Auf der Gegenseite traf Pascal Reuter mit einer sehenswerten Direktabnahme zum erneuten Ausgleich (83.). Als Alexander Nusser im Strafraum elfmeterreif gefoult wurde, blieb die Pfeife zum Entsetzen des SGBM-Anhangs stumm. Zu allem Überfluss entwischte Isufi der SGBM-Abwehr in der Schlussminute ein weiteres Mal und machte den etwas glücklichen Siegtreffer für die SSV. (CST)

Röfingen – Baiershofen 1:1

Nach einer Stunde Spielzeit gelang Gast Baiershofen durch Mathias Fritz der Führungstreffer. Im weiteren Verlauf versäumten es die Angerdörfler, das 0:2 nachzulegen. Zehn Minuten vor Schluss machten es die Platzherren besser und trafen durch Felix Siegmann noch zum Ausgleich. (doze)

TGB Günzburg – Haunsheim 4:1

Der TSV Haunsheim begann gut organisiert gegen den Favoriten und wartete immer wieder auf Umschaltmomente. In der 26. Minute erlief Ives Krpic eine zu kurz geratene Rückgabe und wurde vom Keeper von den Beinen geholt. Meitinger verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Die Günzburger verschärften nun das Pressing und glichen kurz vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel: Günzburg drückte auf die Führung – und diese fiel dann auch in der 58. Minute. Die Haunsheimer stemmten sich gegen die drohende Niederlage, mussten aber noch das 3:1 und 4:1 hinnehmen. Der eingewechselte Robin Hördegen und Pietsch hatten noch die ein oder andere gute Chance für die Gäste. (KRY)

Ziertheim-D. – Neumünster-U. 1:2

Der Spitzenreiter musste bei motivierten Gastgebern lange um den Erfolg bangen. Zwar brachte Pascal Schrodi Neumünster per Strafstoß schon nach einer Viertelstunde in Führung, doch zehn Minuten vor der Pause glich Ziertheims Michael Lindacher den Spielstand aus. Erst in der 81. Spielminute gelang Johannes Klaus der für den SSV erlösende Siegtreffer. (dz)

Aislingen – Burgau abgesagt

Der starke Regen am Vortag sorgte für schlechte Platzverhältnisse, die Partie wurde abgesagt. (dz)

Kreisklasse Nord II

Unterthürheim – Höchstädt 0:5

Spitzenreiter SSV Höchstädt ging in der 23. Minute per Foulelfmeter durch Patrick Wanek in Führung, sein Bruder Sebastian erhöhte nach einer Ecke sträflich freistehend auf 0:2 (30.). Unterthürheim dezimierte sich in Halbzeit zwei mit zwei Zeitstrafen selbst, was der Gast clever ausnutzte und das Ergebnis in regelmäßigen Abständen durch Tizian Korittke, Mihael Zecevic und Thomas Junginger auf 0:5 stellte. Vom TSV kam nach der Pause nichts mehr, sodass der Sieg der Rothosen auch in dieser Höhe völlig in Ordnung geht. Höchstädt scheint fit für das vorentscheidende Duell der Fußball-Kreisklasse Nord II gegen Schretzheim. (tsv)

Schretzheim – Eggelstetten 3:1

Das frühe Eigentor von Dennis Brückner glich Martin Schromm kurz vor der Pause aus: Er verwandelte einen direkten Freistoß zum wichtigen 1:1 (44.). Nach dem Wechsel wurden die Schretzheimer deutlich stärker und dominierten das Geschehen. Jonas Behringer verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zur verdienten Führung. Die Kleeblätter machten weiter Druck, die Entscheidung fiel zehn Minuten vor Ende, als Spielertrainer Christoph Kehrle zum 3:1 einschob. Der Heimsieg ist eine gelungene Generalprobe vor dem anstehenden Topspiel am kommenden Sonntag in Höchstädt. (MÜDA)

FC PUZ – Wertingen II 1:0

Gastgebertrainer Christoph Kirmse hatte seine Elf gegen die Bezirksliga-Reserve aus Wertingen gut eingestellt. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber durch Peter Ziegler in Führung. Kilian Bieberle hatten den Schützen in Position gebracht. Wertingen kämpfte gegen den Rückstand an, musste letztlich den Hausherren den knappen Sieg überlassen. (doze)

Wortelstetten – Binswangen 0:2

Der personell stark geschwächte SVW konnte die Begegnung lange offen gestalten, am Ende entführten die Gäste dennoch verdient drei Punkte aus dem Alois-Miller-Stadion. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte übernahm Binswangen nach der Pause immer mehr die Initiative und bekam in der 74. Minute vom souverän agierenden Referee Hayrettin Karakus einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen – Nicholas Glogger verwandelte zur TSV-Führung. Die Entscheidung fiel in der 82. Minute: Benedikt Chromik traf nach starker Vorarbeit von Jonas Winkler aus kurzer Distanz zum 0:2-Endstand. (stepw)

Unterringingen – FC Donauried 1:0

Zumindest Letzter sollte der TSV Unterringingen nach diesem knappen Heimsieg nun nicht mehr werden. Vier Spieltage vor Saisonende ist der Vorsprung gegenüber Schlusslicht Steinheim auf sechs Punkte angewachsen. Das Tor des Tages gegen den bis dahin Tabellenzehnten FC Donauried gelang Phillipp Weng allerdings erst in der 88. Spielminute. (dz)

Altisheim-L. – Steinheim 1:0

In diesem Kellerduell gegen das Schlusslicht behielt die Heimelf die Oberhand. Der erste Durchgang war ausgeglichen mit deutlichen Feldvorteilen für Altisheim, wobei die Chancen aber nichts Zählbares einbrachten. In der Halbzeit reagierte SpVgg-Coach Johannes Hanfbauer und stellte das System um. Auch bei den Einwechslungen bewies er ein glückliches Händchen. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus 28 Metern hämmerte Joker Fatlind Talla die Kugel zum Tor des Tages in die Maschen. Altisheim feierte somit den zweiten Sieg in Folge und sicherte sich den Verbleib in der Kreisklasse. (mm)

Ehingen/O. – Oberndorf 2:1

Die 100 Zuschauer sahen ein rassiges Kreisklassenspiel zwischen zwei Teams auf Augenhöhe. Chancen gab es hüben wie drüben. Der seit Wochen starke Michael Kottmair behielt in der 40. Minute den Überblick und setzte Reinhold Armbrust ein, der zur Pausenführung verwandelte. Nach dem Wechsel hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel und kamen in der 53. Minute durch Christian Neubaur zum Ausgleich. Beide Teams wollten beim „Endspiel um Platz drei“ nicht zurückstehen und hielten das Tempo hoch. Dem Ehinger Kapitän Simon Leser bot sich vom Elfmeterpunkt die Chance zur Heimführung, er scheiterte aber am Pfosten (70.). Besser machte es Mannschaftskamerad Michael Kottmair, der zehn Minuten später den zweiten unstrittigen Elfmeter für Ehingen zur Führung für den SVEO sicher verwandelte. Die Schlussoffensive des VfB überstand Ehingen schadlos. (mürai)