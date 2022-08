Keine Bachtaler Punkte, aber das erste Tor

Fußball-Kreisliga West: Neuling SpVgg Bachtal und Türk Gücü Lauingen weiter erfolglos. Von den fünf Landkreis-Teams schafft diesmal nur der FC Lauingen den „Dreier“.

Bachtal – Mindelzell 1:4

Auch in seinem dritten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga West gab es für Aufsteiger SpVgg Bachtal keine Punkte. Gegen Gast SV Mindelzell setzte es nach torloser erste Hälfte am Ende eine 1:4-Heimklatsche. Dabei legten die Gastgeber forsch los. Tim Liebert scheiterte mit einem Freistoß am SVM-Keeper. Auf der Gegenseite verzog David Berger allein vor Ackermann. Nach einer Viertelstunde verpasste es Tim Schirrotzki, seinen herrlichen Alleingang erfolgreich abzuschließen. Einer weiteren Liebert-Chance folgte auf der Gegenseite die nächste Glanzparade von SpVgg-Zerberus Maximilian Ackermann. Nach dem Wechsel wurde die SpVgg erneut kalt erwischt: Zuerst schlenzte Eduard Thommy den Ball zur Gästeführung ins lange Eck (46.), dann Vincent Thoma einen Querpass locker zum 0:2 ein (49.). Wenig später gelang Patrick Mair mit dem 1:2-Anschluss der erste Kreisliga-Treffer für die Bachtaler. Doch in der 78. Minute drosch Julian Miller den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar zum 1:3 in die Maschen – und das Spiel war vorentschieden. Die SpVgg hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen. Vincent Thoma besorgte den 1:4-Endstand. (CHB)

SpVgg Bachtal: Ackermann; Lotterer (73. Lukschnat), Rettenberger, Ebel, Mair, Kirchner, Liebert (37. Fetzer), Schießle, Schirrotzki (46. Ruf), Weinelt, Hummel (60. Schirrotzki) Tore: 0:1 Eduard Thommy (46.), 0:2 Vincent Thoma (49.), 1:2 Patrick Mair (52.), 1:3 Julian Miller (78.), 1:4 Vincent Thoma (82.) SR: Bernd Birkenmaier (RSV Hohenmemmingen) Zuschauer: 255

Wiesenbach – TG Lauingen 2:1



Die Lauinger „Türken“ gingen auch am dritten Spieltag der neuen Runde leer aus und warten weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Eine große Rolle spielt dabei sicherlich auch, dass fast schon „traditionell“ etliche Akteure während der Urlaubszeit fehlen. Dabei schon es diesmal in Wiesenbach eine Stunde nach dem ersten TGL-Zähler aus, nachdem Sahin Tasdelen Mitte der ersten Hälfte das 0:1 erzielt hatte. Doch die Wiesenbacher Treffer durch Daniel Steck und Martin Böck machten alle Hoffnung der Gäste aus Lauingen zunichte. (doze) Türk Gücü Lauingen: Breskott; Enes Arslan, E. Öz, Bal, Eren Arslan, Gözübüyük, Cukur, Subasi, T. Öz, Akaydin, Tasdelen; Wiedenmann, Aytan, Kaylan, Kapfer Tore: 0:1 Sahin Tasdelen (28.), 1:1 Daniel Steck (61.), 2:1 Martin Böck (78.) SR: Yanick Furnier Zuschauer: 50 Altenmünster – FC Lauingen 0:3 Trotz extremer Temperaturen legten beide Mannschaft ein enormes Tempo vor. Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab, beide Abwehrreihen waren meist im Bilde. Die erste Möglichkeit zur Führung hatte Lauingens Alban Nuraj, der den Ball zwar am herauseilenden SCA-Keeper Maximilian Ruth, aber auch knapp am Gehäuse vorbeischob (21.). Nach einer halben Stunde umkurvte Elias Griener nach Vorlage von Alban Nuraj der Zerberus – 0:1. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verfehlte ein Freistoß von Janik Schreitmüller das Ziel (55). Fünf Minuten kläre die Gästeabwehr gerade noch gegen Spielertrainer Robert Markovic-Mandic, den anschließenden Schuss von Jonas Schuster entschärfte FCL-Keeper Alban Nuraj zur Ecke. Ein Solo von Elias Griener wurde in letzter Sekunde geklärt. Den folgenden Eckball verwandelte FCL-Kapitän Janik Schreitmüller unter „Mithilfe“von SCAler Maximilian Ruth zum 0:2 (63). Nach Balleroberung von Stefan Pertler und klugen Zuspiel auf Elias Griener hieß es gar noch 0:3 (78). (JOH)

SC Altenmünster: Ruth; Urban, Wüst, Rigel, Osterhoff, Tuksar, Kaifer, G. Bevanda, Markovic-Mandic, Schuster, H. Bevanda; Bernhard, Haselmeier, Bauer FC Lauingen: Nimanaj; Jabbie (55. Gehring), D. Müller, Schaaf (58. Gerstmeier), E. Griener (79. Egger), Nuraj (75. Marek), Zengerle, Gentner, J. Schreitmüller (70. Pertler), Pertler (46. L. Müller), Völker Tore: 0:1 Elias Griener (28.), 0:2 Janik Schreitmüller (63.), 0:3 Elias Griener (78.) SR: Josef Simnacher Zuschauer: 70 Balzhausen – Weisingen 5:0 Ordentlich Lehrgeld musste der FC Weisingen in Balzhausen bezahlen – mit einer Niederlage, die auch in dieser Höhe vollkommen verdient war. Die Heimelf agierte deutlich spritziger und wacher. Nachdem FCW-Ersatzkeeper Marko Kaltenstadler bereits am Anfang zweimal einen Einschlag verhindern konnte, war er bei beiden Gegentoren zum 1:0 (Johannes Keisinger, 14.) und 2:0 (Michael Rudolph, 31.) machtlos. Die guten Vorsätze, die die Weisinger bei der Halbzeitansprache ihres Trainer Andreas Ried gefasst hatten, verpufften schnell, als Konrad Bauer auf 3:0 erhöhte. Nach einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten – die Torschützen waren erneut Keisinger und Rudolph – herrschte dann endgültig Klarheit. Weisingens einzig nennenswerte Torchance durch Philipp Spring vereitelte der Heimkeeper sehenswert. (DUT)

FC Weisingen: Kaltenstadler; Wiener, M. Spring, Klauser, Käsmayr, Wengenmayer, Nötzinger, Ph. Spring, Hahn, Fischer, Junghanns; Duderstadt, Chr. Schuhmair, N. Schuhmair, Ress Tore: Johannes Keisinger (14.), 2:0 Michael Rudolph (31.), 3:0 Konrad Baur (52.), 4:0 Johannes Keisinger (74.), 5:0 Michael Rudolph (77.) SR: Markus Zwirlein Zuschauer: 80 GW Ichenhausen – Glött 1:0