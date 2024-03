Fußball

vor 34 Min.

Keine Punkte für den FC Gundelfingen, aber zwei Verletzte

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Die Personalsituation beim FC Gundelfingen spannt sich weiter an. Beim 0:1 gegen den Spitzenreiter Schwaben Augsburg hat Coach Heger kaum noch Alternativen.

Von Walter Brugger

Auf die Frage, was für Stefan Heger schwerer wiege – die 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den Bayernliga-Tabellenführer Schwaben Augsburg, oder die sich dramatisch verschlechternde Personalsituation –, hatte der Spielertrainer des FC Gundelfingen eine indirekte Antwort. „Das ist bodenlos, so etwas habe ich noch nie erlebt“, schüttelte Heger, während er machtlos in Richtung Edwin Tarakan und Laurin Völlmerk blickte, die schon in der ersten Halbzeit verletzt den Rasen des Schwabenstadions verlassen mussten und die Ausfallliste der kommenden Wochen verlängern.

Gundelfingen steht defensiv kompakt

Angesichts all der fehlenden Kicker war nicht zu erwarten, dass der FCG den Spitzenreiter in Grund und Boden spielt. Die Grün-Weißen versuchten, defensiv kompakt zu stehen. Mit Ausnahme eines von Außenverteidiger Michael Grötzinger abgefälschten Balles, der an der Gundelfinger Querlatte landete (15.), hielt sich die Torgefahr des überlegen auftretenden Titelaspiranten in Grenzen. Und beinahe hätte Jonas Schneider den Augsburgern einen schmerzhaften Nadelstich verpasst, doch er legte sich bei seinem Spurt Richtung Tor den Ball zu weit vor (21.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen