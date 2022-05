Kicklingen lässt keine Geschenke da

Fußball: Abstiegskandidat BC Schretzheim verliert „Dillinger“ Kreisliga-Derby trotz 2:1-Führung. Türk Gücü Lauingen kassiert seine erste Niederlage im Jahr 2022.

Schretzheim – Kicklingen-Fristingen 2:3

Nichts war es mit Punkten für den Ligaerhalt im Dillinger Nachholderby für den BS Schretzheim – trotz 2:1-Halbzeitführung. Gast Kicklingen ging in dieser Partie der Fußball-Kreisliga Nord durch Stürmer Michael Bihler in Führung (28.). Aber schon zwei Minuten später glich Jonas Behringer nach guter Vorarbeit von Denis Kurz per Kopfball aus. Behringer schnürte in der 35. Minute seinen Doppelpack zum 2:1 (Vorarbeit Matthias Schmid). Kicklingen-Fristingen kam besser aus der Kabine und landete ebenfalls einen Doppelschlag: Mit Treffern von Julian Eberhardt und Michael Bihler Mitte der zweiten Hälfte war die Partie gedreht. Danach setze Dauerregen ein, unter dem die Qualität des Spiels litt. Nennenswerten Torchancen gab es nicht mehr. (MÜDA)

Balzhausen – TG Lauingen 3:2

Jetzt hat es auch den Tabellendritten der Kreisliga West, Türk Gücü Lauingen, erwischt: Nach acht ungeschlagenen Auftritten im Jahr 2022 setzte es die erste Niederlage. Und die hatte sich angedeutet. Nicht, weil TGL groß geschwächelt hätte, sondern weil der TSV Balzhausen zuletzt mit dem Remis gegen Gundelfingens U 23 ansteigende Form demonstriert hatte. (dz)

FC Lauingen – Jettingen

Das ursprünglich wegen schlechter Witterung abgesagt Spiel wird am heutigen Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) nachgeholt. Der Tabellenführer reist mit dem Selbstvertrauen von sechs Siegen in Serie an die Donau. Mut sollte den gastgebenden Mohrenstädter machen, dass sie ihre vier im Jahr 2022 absolvierten Heimspiele gewonnen haben. (JOH) Hinspiel: 3:1 für Jettingen

Glött – TGB Günzburg

Zum Auftakt des Doppelspieltags an diesem Wochenende empfängt die SSV am heutigen Freitag (18.30 Uhr) zur Nachholpartie Türk Genclerbirligi Günzburg. Der KL-West-Tabellenletzte benötigt dringend Punkte für den Klassenerhalt. Die Lilien selbst kämpfen derweil weiter gegen einen negativen Trend an. Die personellen Ausfälle werden die Glötter bis zum Saisonende begleiten. Dennoch kann SSV-Trainer Markus Rickauer eine gute Startelf aufbieten: „Wir wollen endlich die Serie durchbrechen.“ Doch dafür müssen die Glötter ihre zuletzt so fahrlässig vergebenen Torchancen auch nutzen. In dieser Hinsicht hofft man, dass bei Jonas Stutzmüller der Knoten unter der Woche geplatzt ist. Im Spiel der SSV-Reserve erzielte der Angreifer seine ersten Pflichtspiel-Tore dieses Jahres. (RÖB) Hinspiel: 0:0; Es fehlen: Eggle, Oberfrank, Mielke, Galgenmüller (alle verletzt), Morais, Ostertag, Taner (alle krank), Kopp (verhindert)

Kreisklasse

Bächingen/Medlingen – Burgau 1:1

Der Gast kam im Nachholspiel der KK West II zu einem etwas schmeichelhaften 1:1-Remis. Unter der souveränen Spielleitung von Bayernliga-Referee Philipp Ettenreich entwickelte sich eine ansehnliche Partie mit klaren Vorteilen für die Heimmannschaft. Nach elf Minuten setzte es allerdings eine kalte Dusche, als Philip Hämmerle der SGBM-Abwehr entwischte und per Flachschuss traf – 0:1. In der Folgezeit machten die Gastgeber mächtig Druck, scheiterte aber spätestens an Gästezerberus Christian Krier, der einen Sahnetag erwischt hatte. Nach zwei Lattentreffern (Ahmad Kaedi, Pascal Reuter) und einem vergebenen Foulelfmeter (Ahmad Kaedi) schien das Burgauer Tor trotz Überzahl (Gelb-Rot Dennis Vogele) an diesem Tag wie vernagelt. In der Nachspielzeit wurde der Kampfgeist der SGBM dann doch noch belohnt: Nach Foulspiel an Kaedi verwandelte Alexander Nusser den fälligen Strafstoß zum 1:1. (CST)

Unterthürheim – Höchstädt 0:3

Mit drei Punkten im Gepäck kehrte SSV-Elf vom KK-Nord-II-Nachholspiel in Unterthürheim zurück. Die zum Ende hin von einem Spielabbruch aufgrund des einsetzenden Gewitters bedrohte Partie gewannen die Rothosen verdient gegen allerdings ersatzgeschwächte und harmlose Gastgeber. Luca Gerstmeir erzielte nach einem Fehler in der Heimabwehr auf Vorlage von Thomas Junginger die verdiente Höchstädter Pausenführung. Patrick Wanek nach Querpass von Gerstmeir sowie Gerstmeir selbst per Weitschuss legten in Halbzeit zwei zum 0:3 nach. (tsvu/JOEB)

Baiershofen – Scheppach 4:1

Die Heimelf begann mit mächtig viel Schwung und einem strammen Linksschuss von Gabriel Streil nach zehn Sekunden an den Pfosten. Auch Jonas Fritz verpasste eine gute Chance. In Minute 33 markierte Gabriel Streil die Führung per Lupfer. Die Gäste wurden stärker und glichen kurz vor der Pause aus. Die Partie war nun ausgeglichen bis sie nach einem wuchtigen Kopfball von Jonas Fritz wieder in Richtung der Grün-Weißen kippte (75.). Christian Fischers Dropkick und das Tor von Abwehr-Oldie Michael Federl sorgten für den Endstand. (mawi)

A-Klasse

Glött II – TV Gundelfingen 3:4

Die Gastgeber verpassten einen möglichen Punktgewinn in der AK-West II. Erst in der 89. Minute kassierte die Becherer-Elf den entscheidenden vierten Treffer zur Niederlage. Von Beginn an ging es rauf und runter. Maxi Strak eröffnet den Torreigen, ehe der TVG durch Antonio Sottile zum 1:1 traf. Auch nach dem Wechsel lieferten sich beide Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. Ein Geniestreich von Marius Berchtold knapp von der Mittellinie brachte die „Turner“ erstmals in Front (60.). Jonas Stutzmüller glich für Glött II aus, dann war wieder der TVG am Zug: 2:3 durch Ali Ünal (80.). Stutzmüller gab die 3:3-Antwort, ehe der Gast durch Felix Kastner den entscheidenden Treffer erzielte. In der Nachspielzeit verpasste Maxi Konle frei vor Schlussmann Pfeifer einen Punkt für die SSV. (RÖB)