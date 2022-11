Kicklingen und Holzheim gehen mit Siegen in die Winterpause

Mit diesem sicheren Heimsieg festigte der SV Holzheim seine Position im Vorderfeld der Fußball-Kreisliga Nord. Der verwandelte Strafstoß von Radu Somodi brachte die Gastgeber vor 60 Zuschauern nach zehn Minuten in Führung. Wemdings Max Dinkelmeier musste nach nur 16 Minuten angeschlagen vom Platz, für ihn kam Marco Trollmann. Für das 2:0 zeichnete sich Johannes Scheider nach einem Patzer des TSV-Torwarts verantwortlich (53.). Timo Allmis schraubte das Ergebnis in der 60. Minute für das Team von Coach Thomas Weber auf 3:0 hoch. Florian Veit sorgte mit dem 3:1-Treffer nur kurz für Aufregung (73.). Fabian Miller besorgte wenig später nämlich den vierten Treffer für die Aschberger (75.). Der SV Holzheim geht mit guten 25 Zählern in die Winterpause. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister, D. Scheider, J. Scheider (66. Pennacchia), Graf, Rupp, St. Allmis, T. Allmis (88. Geißler), Petermann, Somodi (80. S. Allmis), Czernoch (64. Miller), Peter Tore: 1:0 Radu Somodi (10.), 2:0 Johannes Scheider (53.), 3:0 Timo Allmis (60.), 3:1 Forian Veit (73.), 4:1 Fabian Miller (75.) SR: Jonathan Maier (SV Neuburg/K.) Zuschauer: 60

Kicklingen-F. – Donaumünster 2:0

Auch der SV Kicklingen-Fristingen war im letzten Spiel 2022 siegreich. Nach einer Viertelstunde setzte Jonas Manier entscheidend nach und jagte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 in den Knick. Bei einem Einwurf konnte die Gästeabwehr nicht klären, Julian Eberhardt schaltete am schnellsten und schob den Ball aus dem Getümmel heraus ein – es stand 2:0 (30.). In Minute 40 tauchte Gast Hoti frei vor dem Heimgehäuse auf, sein Lupfer ging aber deutlich über das Ziel. Kurz vor dem Pausenpfiff musste sich Donaumünsters Zerberus Abold sehr lang machen, als Florian Schneider nach einem Eckball direkt aufs Tor hielt. In der 59. und 60. Minute behielt SVK-Keeper Pascal Linder zweimal im Eins-gegen-Eins glänzend die Oberhand. Donaumünster versuchten alles, um zum Anschlusstreffer zu gelangen, jedoch waren die Abschlüsse entweder zu inkonsequent oder die Heim-Defensive hielt dagegen. Unter dem Strich erkämpft sich Kicklingen verdient drei wichtige Punkte. (TIRE)

SV Kicklingen-Fristingen: Linder; Schneider, S. Jung, Schön (40. Hörbrand), Haase (84. D. Löffler); Rathgeber, Grimminger (82. P. Löffler), J. Manier, Eberhardt, Meier; P. Jung (63. Dirr) Tore: 1:0 J. Manier (15.), 2:0 J. Eberhardt (31.) Zuschauer: 200