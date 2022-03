Fußball

19:00 Uhr

Klemens Ostertag ist mit 99 Jahren verstorben

Plus Nachruf: Der BCS-Fußballer war auch bei der SSV Dillingen und dem FC Gundelfingen aktiv.

Von Herbert Schmoll

Er war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der populärsten und besten Augsburger Fußballer. Klemens Ostertag gehörte damals der wohl erfolgreichsten Fußballmannschaft in der Geschichte des TSV Schwaben an. In der vergangenen Woche ist Ostertag in Dillingen, wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag (12. Oktober), verstorben. Ostertag lebte seit Jahrzehnten an der Donau und wurde bei der SSV Dillingen auch zum Ehrenmitglied ernannt.

