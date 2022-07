Konkurrenz im Kader macht Lauingen stark

DZ/WZ-Kick-off-Check: Trainer Haris Tausend traut seinem FC Lauingen in der Fußball-Kreisliga Westdurchaus noch mehr zu als den vierten Rang der Vorsaison. Das „Traumziel“ ist die Bezirksliga.

Einer guten Saison 2021/22 (Rang vier) in der Fußball-Kreisliga West soll noch eine bessere folgen: Im Klartext heißt das, dass der FC Lauingen in der neuen Spielzeit bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden will. „Der Konkurrenzkampf unseres breiten Kaders macht uns stark“, beteuert Trainer Haris Tausend und hofft deshalb auf ein gutes Abschneiden.

Coach & Co

Ins zweite Jahr als Kreisliga-Trainer geht Haris Tausend beim FC Lauingen. Wichtige Mitstreiter an seiner Seite sind Teammanager Joachim Hauf und Co-Trainer Florian Scheitenberger sowie der Trainer der „Zweiten“, Tobias Hattler. Wertvoll ist auch die Mitarbeit von Physiotherapeutin Sarah Weber. Und dann fällt noch der Name des 75-jährigen Werner „Bella“ Klug, den Haris Tausend nicht missen möchte: „Er ist Tag und Nacht da, wenn es erforderlich ist, und gilt als gute Seele des Vereins.“

Hin & weg

Nicht allzu viele Veränderungen hat der üppige Kader des FCL erfahren. Sinan Subasi und Kaan Ellici wechselten zum Stadt- und Ligakonkurrenten Türk Gücü Lauingen. Mit Simon Weber hat ein Lauinger „Haudegen“ die Fußballstiefel an den Nagel gehängt. Er geht dem Klub aber nicht verloren und wirkt zukünftig in einer neuen Aufgabe mit. Nach Jahren in Höchstädt hat sich Luca Gerstmeir wieder seinem Heimatklub angeschlossen. Der 18-jährige Tim Gehring wechselte schließlich von Bubesheim zu den Mohrenstädtern. Und vom eigenen Nachwuchs stoßen Felix Egger und Lukas Hummel zum Kreisliga-Kader.

Glücks- und Sorgenkinder

Für längere Zeit wird wohl Andrej Cvjetkovic ausfallen, der an einem Meniskusschaden laboriert und vor einem OP steht. Trotzdem will Haris Tausend nicht klagen, weil er von weiteren schlechten Nachrichten bisher verschont blieb. Was ihm besonders gefällt, ist die Tatsache, dass alle im Kader an einem Strang ziehen. „Das war nicht immer so“, stellt er fest und meint weiter: „Als ich 2019 hier die zweite Mannschaft übernommen habe, gab es noch allerlei Probleme zu überwinden.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten viele Kicker dem FC den Rücken gekehrt, sodass die Reserve gar auf der Kippe stand.

Plus & Minus

Etwas zäh verlief der Auftakt der Vorbereitungsphase beim Kreisligisten. Die Trainingsbeteiligung nennt der Trainer durchwachsen und weiß auch warum: „Bei uns werden keine Spieler bezahlt, drum kann ich keinem den Urlaub verbieten.“ Einiges zum Positiven hat sich trotzdem beim Klub verändert. Seit ein Schwerpunkt auf den eigenen Nachwuchs gelegt wird, halten die Jungs vermehrt dem Verein die Treue. „Ich war schon einmal Trainer der A-Jugend und habe die Klagen damals hautnah mitbekommen“, erinnert sich Haris Tausend.

Test & Taktik

Bei den Testspielen fing sich sein Team mitunter heftige Niederlagen ein. Die Schlappe bei Bezirksligist Günzburg schmeckte dem Übungsleiter gar nicht. „Unsere Spiele werden alle gefilmt und so können wir hinterher mit der Mannschaft eine Video-Analyse machen und die gemachten Fehler ansprechen“, gibt Tausend zu verstehen. Dies hatte offenbar Wirkung gezeigt, denn beim Test in Möttingen folgte Besserung mit einem 5:0-Erfolg. Wahlweise mit zwei Spielsystemen operiert der Kreisklassist und kann sich den Erfordernissen so besser anpassen.

Wunsch & Wirklichkeit

Die vergangene Saison schlossen die Schwarz-Gelben mit einem bemerkenswerten Rang vier ab. Da wachsen fast zwangsläufig die Begehrlichkeiten. Auch Haris Tausend schließt sich nicht aus und hofft auf eine weitere Steigerung seiner Mannschaft: „Wir wollen eine Schippe drauflegen.“ Natürlich ist bei den Lauingern der Wunsch groß, bald wieder einmal der Bezirksliga anzugehören. Keine guten Erinnerungen haben sie an ihren Auftaktgegner Balzhausen: „Gegen die haben wir letzte Saison beide Spiele verloren. Da hätten wir was gut zu machen“, unterstreicht Trainer Haris Tausend.

Prognose: Ein guter Saisonstart könnte die Lauinger beflügeln. Geführt von ein paar „alten Hasen“, ist die FCL-Truppe noch durchaus steigerungsfähig. Und kann der gute Geist im Team hochgehalten werden, ist Lauingen gar ein Rang unter den ersten Drei zuzutrauen.