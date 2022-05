Einigkeit macht Bachtal stark

Fußball-Kreisklasse West II: Die in der SpVgg zusammengefasste Kicker-Kompetenz des Bachtals feiert die Meisterschaft. Dabei war der FC Weisingen bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit in Kleinkötz eigentlich schon „Titelträger“.

Bachtal – Burgau 4:0

Als die Nachricht vom späten Ausgleich in Kleinkötz das Bachtal erreichte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Die neu gegründete SpVgg ist Meister der Kreisklasse West II und steigt in die Fußball-Kreisliga auf! Zuvor hatten die Gastgeber mit dem 4:0 gegen Burgau ihre Hausaufgabe erledigt – und hofften nun auf eine Überraschung bei der Partie des Konkurrenten FC Weisingen. Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen samt Verlust der Tabellenführung spielte die Elf von Coach Roland Häge ohne großen Druck befreit auf. Tim Schirrotzki, Routinier Christian Willaschek, Martin Lukschnat und erneut Schirrotzki erzielten die Bachtaler Treffer. Als nach dem Spiel die frohe Kunde des Kleinkötzer Ausgleichstreffers gegen Weisingen eintraf, brachen im Bachtal alle Dämme und die nicht mehr für möglich gehaltene Meisterschaft wurde lange gefeiert. (CHB)

Kleinkötz – Weisingen 2:2

„Herzliche Glückwünsche an die SpVgg Bachtal zur Meisterschaft – auch wenn es sehr schwerfällt“ – so lautet die Botschaft des FC Weisingen. Warum der Schiedsrichter in der 96. Minute aus 40 Metern Entfernung ohne klare Sicht auf das Geschehen einen Strafstoß für Kleinkötz gab, der keiner war, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Durch diese Fehlentscheidung – kein einziger Heimakteur hatte reklamiert – zerstörte der Unparteiische alle Weisinger Titelhoffnungen: Baris Er verwandelte sicher zum 2:2-Endstand. Da war es dann auch unwichtig, dass Manuel Fischer mit zwei Kopfballtoren jeweils nach einer Seiler-Hermida-Ecke das 0:1 (9.) sowie das 1:2 (51.) erzielt hatte. Den 1:1-Ausgleich besorgte Fabian Kraus (14.). Am Donnerstag (16 Uhr in Rettenbach gegen den TSV Krumbach) hat der FCW die Chance zur Wiedergutmachung im ersten Relegationsspiel. (DUT)

Neumünster-U. – Scheppach 3:2

Mit einem Heimsieg wollten die Gastgeber ihren Fans einen versöhnlichen Saisonabschluss bieten. Und es lief nach Plan: Fabian Schrodi (15.) und Pascal Schrodi (28.) sorgten für eine 2:0-Führung. Johannes Klaus vergab einen Elfmeter. Steppach stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Daniel Ungar zum Anschlusstor sowie Florian Schwab gar zum Ausgleich. In der Endphase leisteten sich die Gäste aber noch ein Eigentor. (dz)

Ziertheim-D. – Haunsheim 2:4

Ein flotter Sommerkick: Haunsheim ging durch Andreas Funk schnell in Führung (4.). Wenig später glich der SVZ aus (Jonas Karmann), ehe Kevin Collins Arbelo das 1:2 markierte. Noch vor der Pause (37.) legte Arbelo nach – 1:3 (37.). Den 2:3-Anschlusstreffer von Jonas Karmann (49.) konterten die Gäste: Florian Hommel (57.) stellte den Endstand her. (SVZ)

Rettenbach – Dillingen 1:1

Schon nach zehn Minuten schoss der Dillinger Gazmend Nuraj seine Elf in Führung. Die Gastgeber, die einige Chancen liegen ließen, kamen nach einer Stunde durch Tim Klassen zum Ausgleich. Ergebnistechnisch änderte sich nichts mehr, nur dass der Dillinger Torschütze Nuraj noch kurz vor Schluss wegen Beleidigung die Rote Karte sah. (dz)

Großkötz – Bächingen/FCM 4:2

Im vorderen Mittelfeld duellierten sich beide Teams – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach 0:3-Rückstand kam die SG zwar durch Alexander Nusser (45.) und Adrian Berger (51.) noch auf 3:2 heran, ein Punkt sprang aber nicht mehr heraus. (dz)

Aislingen – Baiershofen 2:0

Die Zuschauer sahen beim Saisonfinale auf dem Kapellenberg keinen schönen Fußball. Die Gäste kämpften zwischenzeitlich mit harten Bandagen, was im zweiten Durchgang auch zwei Ampelkarten zur Folge hatte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaltete Baiershofen Andreas Eisenbart, der vor der Partie verabschiedet wurde, aus. Das Foul bescherte den Kapellenberglern einen Strafstoß. Diesen übergab die Mannschaft an Matthias Böck, der den Elfer zu seinem Karriereende souverän zur Führung im Tor platzierte. Marcel Bronnhubers Versuch kurz darauf sprang vom Torpfosten in die Hände des Keepers. Nach dem Wechsel drängte die heimische Elf auf den zweiten Treffer, der jedoch erst in der 84. Minute durch Marcel Bronnhuber erzielt wurde. Der 2:0-Heimsieg war auch ein kleines Dankeschön für Interimstrainer Tobias Bronnhuber, der wieder einmal spontan in die Bresche gesprungen war, als Not am Mann war. (EST)