Fußball-Kreisklasse Nord II

vor 20 Min.

Positive Überraschungen der "Dillinger" Teams bleiben aus

Plus Fußball: Die Landkreis-Vereine aus dem hinteren Tabellenteil tun sich weiterhin schwer. Nur beim Derby in Steinheim gibt es jeweils einen Punkt.

Unterringingen – Harburg 1:6

Der TSV Harburg hat sich in der Fußball-Kreisklasse Nord II warm geschossen für das Duell mit Spitzenreiter Riedlingen am kommenden Wochenende. Jonas Wiedenmann und Christoph Kolitsch stellten die Weichen auf Sieg. Nach dem Wechsel bauten die Burgstädter erneut durch Kolitsch sowie einen Doppelpack von Daniel Langer ihren Vorsprung auf 5:0 aus. Wenige Minuten vor Ende gelang Tim Kienmoser der Ehrentreffer, ehe Matthias Pickel das halbe Dutzend für Harburg vollmachte. Auch das Duell der Toptorjäger ging an Harburg: Während Kolitsch zweimal traf und nun bei 16 Toren steht, ging Unterringingens Mark Wimmer (14) diesmal leer aus. (mwe)

