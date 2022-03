Der Spitzenreiter Bachtal macht seinen Job

Fußball-Kreisklasse West II: SpVgg Bachtal marschiert weiter in Richtung Titelgewinn. Aber auch die Verfolger Bächingen/FCM, Aislingen und Weisingen lassen nicht locker.

Bachtal – Röfingen/K. 5:0

Aufgrund einer spielerisch ansprechenden Leistung konnte sich die SpVgg Bachtal klar gegen die Gäste aus Röfingen durchsetzen und seinen Vorsprung in der Fußball-Kreisklasse West II halten. Dabei musste Zerberus Maximilian Ackermann zu Beginn der Partie in höchster Not retten. Doch bereits in der 7. Minute hob Achim Heck nach einer Kopfballverlängerung von Lukschnat den Ball über den Gästekeeper – 1:0. In der 24. Minute erhöhte Tim Schirrotzki auf Vorarbeit von Heck auf 2:0, bevor er kurz vor dem Pausenpfiff (42.) ins leere Tor zum 3:0 einschieben durfte und sein zehntes Saisontor markierte. Im zweiten Durchgang versuchten die gut mitspielenden Gäste noch mal alles und Ackermann musste mehrmals sein ganzes Können zeigen. Doch auf der Gegenseite konnten die Häge-Schützlinge ein ums andere Mal gute Chancen kreieren. Es dauerte aber bis zur 72. Minute, ehe Achim Heck im Strafraum gelegt wurde und Martin Lukschnat vom Elfmeterpunkt eiskalt traf. Den 5:0-Schlusspunkt setzte erneut Achim Heck, der einen schulbuchmäßigen Spielzug erfolgreich abschloss (80.). (CHB)

Dillingen – Bächingen/FCM 1:2

Ereignisreich gestaltete sich die Anfangsphase der Partie. Zunächst ging Aufsteiger Bächingen/Medlingen durch Alexander Nusser in Führung. Dillingen reagierte schnell und schaffte fünf Minuten später den Ausgleich (Berat Kasumi). Danach leistete sich Gästekicker Marcel Kettler eine Unsportlichkeit und sah dafür „Rot“ (35.). Aber die Bächinger hielten trotz Unterzahl gut dagegen und machten fünf Minuten vor dem Abpfiff sogar den Siegtreffer durch Thomas Bilz. (dz)

Burgau – Weisingen 0:1

Auf trockenem Burgauer Geläuf entführte der FCW alle drei Punkte. Am Ende war der Sieg verdient, denn die Heimelf kam nicht wirklich zur Entfaltung. In einer insgesamt sehr chancenarmen Partie erzielte Tobias Käsmayer das goldene Tor, als er kurz vor der Halbzeit eine Flanke von Patrick Hahn, die von Manuel Fischer per Kopf verlängert wurde, sehenswert ins Kreuzeck schweißte (42.). Auch nach dem Wechsel war Weisingen optisch überlegen, zwingende Torchancen konnten jedoch nicht erspielt werden. Erst in der Schlussviertelstunde zogen die Marktgräfler das Tempo nochmals an, aber die gute Gäste-Defensive ließ sich nicht übertölpeln. (DUT)

Haunsheim – Baiershofen 2:2

Die Zuschauer sahen von Beginn an einen engagierten TSV Haunsheim, der sofort den Weg nach vorne suchte und bereits nach zwei Minuten die erste Großchance durch Schneider hatte. Sein Kopfball ging knapp neben das Tor. Immer wieder spielten sich die Hausherren in beste Abschlusspositionen, doch entweder war der Keeper zur Stelle oder ein Gäste-Abwehrbein im Weg. In der 32. Minute folgte die „Strafe“: das 0:1 nach einem Eckball. Nach der Pause drückte Haunsheim sofort auf den Ausgleich und belohnte sich direkt in der 46. Minute mit dem 1:1 durch den eingewechselten Collins. Haunsheim blieb am Drücker, doch das nächste Tor machten erneut die Gäste. Jonathan Schuhmann nahm die Einladung vom TSV-Keeper Sadler dankend an, der einen Abstoß direkt in die Füße des Stürmers schlug. Der TSV wechselte nochmals offensiv und kam zum erneuten Ausgleich durch Long Pham (78.). (KRY)

Aislingen – Kleinkötz 2:0

Nachdem die Gäste vor Wochenfrist ihren ersten Saisonsieg einfahren hatten, war beim ersten Heimspiel Vorsicht geboten. Die Spielvereinigung kam auch schon bald gefährlich vor das Aislinger Gehäuse, doch Keeper Matthias Klett parierte souverän die Chance sowie den Nachschuss. Dann kamen die Platzherren zum Zug und waren gleich im zweiten Anlauf erfolgreich: Marcel Bronnhuber netzte die Hereingabe von André Lößner ein. Noch vor dem Wechsel hätten Niklas Hahn und Stephan Siegner erhöhen können. Doch das zweite Tor des Tages sollte durch einen Strafstoß fallen. Florian Uhl versenkte das Leder wieder einmal gekonnt. Kurz davor mussten die Platzherren durch eine Ampelkarte auf Unterzahl umstellen. Bis zum Schlusspfiff wurde die Begegnung zunehmend emotional – sei es auf dem Feld wie auch daneben. (EST)

