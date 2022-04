Kein klarer Favorit beim Derby in Kicklingen

Fußball-Kreisliga: Gast Binswangen braucht die Punkte für den Klassenerhalt. Glött wartet auf den ersten Sieg 2022.

Keinen guten Tag erwischten ersatzgeschwächte Kicklinger im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Nord beim SV Holzkirchen und verloren 1:4. Binnen drei Minuten kassierten die Gäste drei Gegentreffer, was nach einer halben Stunde bereits eine Vorentscheidung bedeutete. Daniel Kienle sowie Jannik Beck per Doppelschlag hatten für Holzkirchen getroffen. In der 80. Minute ließ Jonas Manier mit seinem Treffer zum 3:1 Hoffnung beim Gast aufkeimen. Postwendend stellte Dominik Rau mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her und bescherte seiner Mannschaft einen verdienten Heimsieg. (TOHI)

Kreisliga West

FCG U 23 – Reisensburg

„Wir müssen weiter im Rhythmus bleiben“, lautet die Devise von FCG-Trainer Peter Stegner nach dem wetterbedingten Spielausfall vom vergangenen Wochenende: „Und den guten Schwung aus den ersten beiden Punktspielen nun auch ins Heimspiel gegen die SG Reisensburg/Leinheim mitnehmen. Die Gäste um Trainer Mehmet Bademli gerieten zuletzt mit 1:7 gegen Spitzenreiter Jettingen unter die Räder. Mit dem Ex-Gundelfinger Daniel Gress kommt ein „alter Bekannter“ ins Schwabenstadion zurück. Studienrückkehrer Raphael Neher ist zurück im Kader. Zudem haben Stephan Zeller und Kyriakos Konstantinidis das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. (PST)

Hinspiel: 5:0 für den FCG; Es fehlen: Raßbichler, Miller (beide langzeitverletzt); Decker (krank)

TG Lauingen – Thannhausen

Auch gegen den Tabellensechsten aus Thannhausen will Dritter Türk Gücü im neuen Jahr weiter ungeschlagen bleiben. Die Gäste haben zuletzt in Gundelfingen klar mit 1:5 Toren verloren. (dz)

GW Ichenhausen – Glött

Der FC Grün-Weiß war ähnlich wie die Lilien lange auf Tuchfühlung mit den Spitzenteams der Liga, ehe er im Spätherbst dann doch etwas Federn lassen musste und den Anschluss verlor. Die Gastgeber um Angreifer Marc Sirch gehören aber zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Sein bisher einziges Spiel nach der Winterpause verlor das Team von Trainer Falko Balin ohne seinen Torjäger 0:2 in Lauingen. Auch die Glötter Lilien warten noch auf ihren ersten Sieg 2022. SSV-Coach Markus Rickauer geht dennoch optimistisch in die bevorstehenden Aufgaben, auch weil deutlich mehr Zug im Training zu erkennen ist. Zudem kehrte zuletzt einige Spieler aus dem Verletztenlazarett zurück. Gegen Ichenhausen hat Glött daher deutlich mehr Optionen. (RÖB)

Hinspiel: 1:1; Es fehlen: Keil (Rotsperre), Eggle (verletzt), Schmid (Leistenprobleme), Ostertag (krank)

Mindelzell – FC Lauingen

Lauingens Gastgeber SV Mindelzell ist – nach vollzogenem Trainerwechsel zur Winterpause – mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die TSV Offingen in die Restspielzeit gestartet und hat im Abstiegskampf auf den Relegationsplatz vorgearbeitet. Die Gäste aus der Mohrenstadt rangieren zwölf Punkte besser auf Platz sieben und wollen nach ihren beiden Heimspiel-Sieg zum Frühjahrsstart auch diesen Sonntag den Ton auf dem Spielfeld angeben. (JOH)

Hinspiel: 3:2 für Lauingen

Kreisliga Nord

Kicklingen-F. – Binswangen

Nach der 1:4-Niederlage vom Donnerstagabend in Holzkirchen steht für Kicklingen am Sonntag das Derby gegen den TSV Binswangen an. Dann muss stärker auf die Defensive geachtet werden, will der Gastgeber die drei Punkte behalten. Drei Zähler beträgt nämlich auch der Vorsprung Kicklingens auf gleich vier Teams, die sich auf und vor dem Abstiegsrelegationsrang einsortiert haben. Dazu zählt auch Gast Binswangen, der im neuen Jahr bislang einmal gewonnen (1:0 gegen Schretzheim) und einmal verloren (0:1 gegen Maihingen) hat. (TIRE)

Hinspiel: 1:1

Schretzheim – Oettingen

Mit zwei Niederlagen und noch ohne eigenen Treffer ist Schretzheim ins neue Jahr gestartet. Dies soll nun im Heimspiel gegen das Mittelfeldteam aus Oettingen alles besser werden. (dz)

Hinspiel: 1:1

Holzheim – Marktoffingen

Gast Marktoffingen (14 Punkte) musste in seinen vergangenen Partien einige Niederlagen einstecken und belegt derzeitig nur den vorletzten Platz in der Kreisliga Nord. Die Holzheimer Platzherren (18) möchten nach zwei Unentschieden endlich einen Sieg, um aus der engen Situation im hinteren Tabellenfeld herauszukommen. SVH-Trainer Oliver Remmert kann auf den kompletten Kader zurückgreifen. (TF)

Hinspiel: 2:1 für Marktoffingen