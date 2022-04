Lauinger „Heim-Triple“ gegen den Spitzenreiter?

Fußball-Kreisliga: Im Auwaldstadion gibt es ein Wiedersehen. FCG-Derby in Offingen – Glött und Binswangen daheim.

Beim dritten FCL-Heimspiel in Folge gibt der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West aus Jettingen sein Gastspiel im Auwaldstadion. Lauingen ist mit der vollen Punktzahl aus den vergangenen beiden Partien auf eigenem Rasen (4:0 gegen TGB Günzburg, 2:0 gegen GW Ichenhausen) sehr erfreulich ins Frühjahr gestartet und will nun den dritten Sieg einfahren.

Kreisliga West

FC Lauingen – Jettingen

Seit der Winterpause steht beim Gast Walter Zachwey an der Bande, der nach dem etwas überraschenden Rücktritt von Sven Müller das VfR-Traineramt übernommen hat. Für den FCL ist Zachwey kein Unbekannter: In der Saison 2009/10 übernahm er die Mohrenstädter zur Winterpause und schaffte mit ihnen vorzeitig den Kreisliga-Verbleib. Jettingen überzeugte zuletzt durch ein 7:1 gegen Reisensburg. (JOH)

Hinspiel: 3:1 für Jettingen

Glött – TGB Günzburg

Für Glött soll im zweiten Heimspiel 2022 endlich der erste Sieg des neuen Jahres her. Gegen Vorletzten TGB Günzburg fordert Lilien-Coach Markus Rickauer eine Antwort auf den schwachen Auftritt in Balzhausen. „Wir müssen uns spielerisch deutlich verbessern, dann klappt es auch wieder mit dem Herausspielen von Torchancen. Die Jungs haben das drauf!“ Glött muss aber erneut auf etliche Akteure verzichten, was den vom Coach gewünschten Konkurrenzkampf verhindert. Immerhin drängt Raphael Martin nach langer Pause zurück in die erste Elf und kann für Impulse sorgen. Vom Tabellenplatz der Gäste darf sich Glött nicht blenden lassen. (RÖB)

Hinspiel: 0:0; Es fehlen: Ostertag (krank), Ch. Schneider (noch kein Training), Keil (Rotsperre), Mielke, Morais (beide Urlaub), Strehle (beruflich)

Offingen – FC Gundelfingen U 23

Die zweitplatzierten Grün-Weißen zeigten sich zuletzt mit zwei klaren Siegen gut in Form und möchten weiter Druck auf Tabellenführer Jettingen ausüben. FCG-Trainer Peter Stegner war vor allem von der Kaltschnäuzigkeit seiner Schützlinge vor dem gegnerischen Tor angetan: „Hier haben wir uns im Vergleich zur Hinrunde definitiv weiterentwickelt.“ Bernhard Rembold etwa machte drei Tore in den jüngsten beiden Partien. Besonderheit bei diesem Derby: Die beiden FCGler Darius Leimer und Fabian Karg, dessen Bruder Jannik bei den Hausherren die Kickstiefel schnürt und in der Jugend für Gundelfingen am Ball war, wohnen in Offingen. Für Heim-Spielertrainer Stefan Smolka geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt. Moritz Werner kehrt nach Krankheit wieder in den U 23-Kader zurück. (PST)

Hinspiel: 4:2-Sieg (Tore: Rembold, Spizert, Hauf, Leimer); Es fehlen: Elias Miller, Robin Raßbichler (beide verletzt), Raphael Neher (Studium), Kyriakos Konstantinidis (krank), Vincent Danzer (Urlaub); fraglich: Christoph Schnelle, Stephan Zeller

Balzhausen – TG Lauingen

3:1 Tore hat TGL in den drei Spielen des neuen Jahres erzielt – und damit stolze sieben Punkte ergattert. Die Zähler acht bis zehn will der Tabellendritte beim Mitaufsteiger in Balzhausen einfahren. (dz)

Kreisliga Nord

Binswangen – Altisheim-L

Nach der bitteren 0:1-Niederlage in Maihingen – man agierte trotz zahlreicher Ausfälle auf Augenhöhe und hatte klare Torchancen – will sich Binswangen gegen Altisheim mit Punkten belohnen. Zumal noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen ist, das nach schlechter Leistung 0:1 verloren ging. Hoffnung bei diesem Vorhaben macht den Gastgebern die Rückkehr von Nicholas Glogger (Mittelhandbruch), Stefan Sailer (Coronainfektion) und Mauricio De Pieri (Sperre abgelaufen). Ob es bei Niklas Chromik nach fast fünf Wochen Pause für einen Einsatz reicht, muss sich zeigen. (bewi)

Hinspiel: 1:0 für Altisheim; Es fehlen: Philipp Miller, Jonas Winkler, Carlos De Pieri (alle verletzt)

Holzkirchen – Kicklingen-F.

Vor Wochenfrist feierten die Kicklinger einen 6:1-Heimerfolg gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim, jetzt folgt die schwere Aufgabe in Holzkirchen. Beim Bezirksliga-Absteiger – der sich zu Beginn der Saison in der neuen Liga schwer und zuletzt immer besser in Fahrt kommt – will die Prießnitz-Manier-Elf möglichst lange „die Null“ halten. Und am Ende punkten. Am besten sogar voll – wie im Hinspiel. (TIRE)

Hinspiel: 3:0 für Kicklingen

Donaumünster-E. – Schretzheim

Im Kampf um den Ligaerhalt rangieren die beiden, 2022 noch sieglosen Teams punktgleich auf den Rängen zehn und elf. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Reimlingen nimmt BCS-Trainer Christoph Kehrle seine Spieler in die Pflicht: „Wir sind in dieser Liga nur in der Lage zu punkten, wenn wirklich alle am Limit spielen.“ Kehrle warnt vor der Offensivpower des SVDE: „Mit Jürgen Sorg haben die einen Mann vorne drin, der unheimlich torgefährlich ist.“ (mafr)

Hinspiel: 2:1 für Schretzheim

Hainsfarth – Holzheim

Der TSV Hainsfarth zeigte in der Hinrunde eine souveräne Leistung und konnte sich in der Tabelle weit oben festsetzten. Nach der Winterpause kamen die Gastgeber des SV Holzheim bisher noch nicht gut in Schwung: Ein Remis und eine Niederlage sind zu verzeichnen. Aber auch der SVH möchte nach zwei Unentschieden endlich den ersten „Dreier“ dieses Jahres einfahren. Trainer Oliver Remmert kann bis auf einen Ausfall mit seinem kompletten Kader nach Hainsfarth fahren. (TF)

Hinspiel: 4:2 für Hainsfarth; Es fehlt: Vinzenz Pennacchia