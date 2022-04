Eine "Dillinger" Auswärts-Nullnummer am Ostersamstag

Fußball-Kreisliga Nord: Das Landkreis-Quartett unterliegt komplett. Am Montag punktet immerhin Kicklingen voll.

Schretzheim – Marktoffingen 0:0

Diese Partie der Fußball-Kreisliga Nord spielte sich am Ostermontag weitestgehend zwischen den Strafräumen ab und wurde immer wieder durch kleine Fouls unterbrochen. Beide Mannschaften taten sich schwer, Tormöglichkeiten zu erspielen. Somit ging das 0:0 zur Halbzeit in Ordnung. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild: Die Kontrahenten konzentrierten sich auf die Defensive und spielten lange Bälle nach vorne, die nur sehr selten gefährlich wurden. Letztlich wurde es ein gerechtes torloses Unentschieden, das keinem der beiden Teams im Abstiegskampf groß hilft. (MÜDA)

BC Schretzheim: Aninger; Krauter, Mayerle, T. Sturm, Feistle, Badalli (69. Tautfest), Lasar (69. Schuster), Humml, Reitmeier (81. S. Sturm), Minnich, Abenhausen (45. Ilias)s; Schiedsrichter: Erkan Oflaz; Zuschauer: 100

Holzheim – Wemding 1:1

Der SVH schlug sich mit ersatzgeschwächter Mannschaft gegen Tabellenführer Wemding wacker. Die erste Halbzeit war keine Mannschaft klar überlegen. Beide hatten ihre Chancen. Der Gast traf zweimal den Pfosten, Holzheim scheiterte an Keeper Lehmann. Die Rieser machten dann mehr Druck und nach einen SVH-Abwehrfehler durch Permatov das 0:1 (78.). Die Hausherren ließen sich nicht aus der Fassung bringen und drängten auf den Ausgleich. Der gelang David Peter (85.) – ein verdientes Unentschieden für beide Teams. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp. St. Allmis, T. Allmis, Peter, Bader, Pennacchia, Somodi, Czernoch; Chr. Scheider, Geißler, Wagner, S. Allmis; Tore: 0:1 Suhrob Permatov (78.), 1:1 David Peter (85.); SR: Philipp Pöschel; Zuschauer: 70

Kicklingen – Reimlingen 4:3

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Kicklingen. M. Bihler brachte die Gastgeber mit seinen Toren zunächst schon auf die Siegerstraße (9./41.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Reimlinger aber das Spiel durch Treffer von Kohnle (56.), Diethei (61.) und Wick (66.) binnen zehn Minuten – 2:3. Das war es aber noch nicht aus Kicklinger Sicht: Jonas Manier sorgte per Strafstoß für den Ausgleich (75,), bevor Patrick Jung der viel umjubelte Kicklinger 4:3-Siegtreffer gelang. (80.). (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Reschnauer; Rathgeber, Gallenmiller, Schön, J. Manier, M. Bihler, Gallenmiller, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, Schäffenacker; Hitzler, Schildenberger, J. Bihler, Löffler, Becker; Tore: 1:0 Michael Bihler (9.), 2:0 Michael Bihler (41.), 2:1 Dominik Kohnle (56.), 2:2 Markus Diethei (61.), 2:3 Lukas Wick (66.), 3:3 Jonas Manier (75./FE), 4:3 Patrick Jung (80.); SR: Norbert Süß; Zuschauer: 80

Binswangen – Donaumünster 1:3

Nach der Samstag-Niederlage in Reimlingen blieb der TSV Binswangen auch am Montag auf eigenem Platz ohne Punkte für den Klassenerhalt. Kurz vor der Pause sorgte Donaumünster mit zwei Toren für eine kalte Dusche bei den Gastgebern. Per Strafstoß erhöhte Hoti mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag auf 0:3, ehe Lukas Gumpp noch verkürzte. (dz)

TSV Binswangen: B. Winkler; J. Winkler, Fehle, Glogger, St. Sailer, Miller, Singler, Chromik, Wüst, Mück, M. de Pieri; Fiegel, Maier, Schneemair, C. de Pieri, Rosenberg, Yilmaz, Gumpp; Tore: 0:1 Adrian Hoti (41.), 0:2 Jürgen Sorg (43.), 0:3 Adrian Hoti (70./FE), 1:3 Lukas Gumpp (78.); Zuschauer: 75

Spiele vom Ostersamstag

Wemding – Kicklingen-F. 4:1

Nichts zu holen gab es am Ostersamstag für Kicklingen beim starken Aufsteiger. Bereits nach einer halben Stunde war die Vorentscheidung gefallen – Wemding führte 3:0. Thomas Schön machte der Prießnitz/Manier-Elf mit seinem Treffer zum 1:3 (50./FE) noch mal Hoffnung, ehe Sandro Morena eine Viertelstunde vor Schluss mit dem verdienten 4:1-Tor noch ein Zeichen für den Aufstiegsaspiranten setzte. (TOHI)

SV Kicklingen-F.: Reschnauer; Rathgeber, Leon Gallenmiller, Schön, J. Manier, Eberhardt, M. Bihler, Kocan, P. Jung, S. Jung, Prießnitz; Schildenberger, J. Bihler, Lukas Gallenmiller; Tore: 1:0 Cedric Schweiger (4.), 2:0 Florian Veit (21.), 3:0 Marco Haller (29.), 3:1 Thomas Schön (50./FE), 4:1 Sandro Morena (74.); SR: Chris Weiszhar; Zuschauer: 80

Holzkirchen – Holzheim 3:0

Spielertrainer Buser erzielte aus dem Gewühl heraus mit einem platzierten Linksschuss das 1:0 für die Gastgeber beim verdienten Sieg über ersatzgeschwächte Holzheimer. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel, Holzkirchen war weiter optisch überlegen. Kurz nach der Pause erhöhte Daniel Kienle auf 2:0, nachdem kurz davor Timo Allmis am Heimkeeper gescheitert war. Den Anschlusstreffer schaffte Stefan Allmis nach schönem Zuspiel von Bader. Gegen aufgeregte Gäste markierte Jannik Beck bei einem Konter kurz vor Ende noch das 3:1. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider (50. Wagner), S. Allmis, T. Allmis, Peter, Bader, Somodi, Czernoch (32. Miller); Tore: 1:0 Philipp Buser (29.), 2:0 Daniel Kienle (47.), 2:1 Stefan Allmis (53.), 3:1 Jannik Beck (89.); SR: Peter Strobel; Zuschauer: 160

Reimlingen – Binswangen 3:0

Ohne Punktgewinn kehrte Binswangen am Samstag aus dem Ries zurück. Schnell und anschließend die halbe Spielzeit über liefen die Gäste einer Heimführung aus der 6. Minute hinterher, doch der Ausgleich gelang nicht. Kurz nach der Pause fiel die 2:0-Entscheidung für Reimlingen, ehe Daniel Böhm mit dem 3:0 (70.) die letzten Binswanger Hoffnungen erlöschen ließ. (dz)

TSV Binswangen: Schulz; J. Winkler (79. Lutz), Fehle, Glogger, Sailer, Miller, Singler (78. Maier), Förg/Hassan, Wüst, Mück (70. Schneemair), Gumpp (78. Rosenberg); Tore: 1:0 Lukas Baumann (6.), 2:0 Dominik Kohnle (53.), 3:0 Daniel Böhm (70.); Zuschauer: 150

Hainsfarth – Schretzheim 1:0

Die aufgrund von zahlreichen Verletzungen geschwächte Schretzheimer Mannschaft konzentrierte sich gegen die favorisierten Gastgeber auf die Defensivarbeit, stand hinten gut und fuhr immer wieder gefährliche Konter. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Hainsfarth mehr von der Partie und erspielte sich Torchancen, doch die Schretzheimer hielten gut dagegen. In der 89. Minute fiel das aus BCS-Sicht bittere 1:0 per Eigentor. (MÜDA)

BC Schretzheim: Aninger; Krauter, Mayerle, Kurz (11. Abenhausen), Lasar, Feistle, Badalli, Humml, Reitmeier, Minnich (48. Streiber), Sturm; Tor: 1:0 ET Alexander Krauter (89.); SR: Tobias Sing; Zuschauer: 100