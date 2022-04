Kicklingen triumphiert im Lokalduell

Fußball-Kreisliga Nord: 5:1-Heimerfolg gegen Binswangen. Auch der SV Holzheim punktet voll.

Schretzheim – Oettingen 2:2

Mit einem Tor in der Schlussminute sicherte Dorian Badalli seinen Schretzheimer Fußballern einen Kreisliga-Nord-Punkt beim Heimspiel gegen Oettingen. Beide Mannschaften starteten engagiert und konnten sich mehrere gute Gelegenheiten erspielen. Nach einem überragend getretenen Freistoß von Damian Lasar köpfte Sebastian Schreiber zum wichtigen 1:0 ein (34.). Der TSV Oettingen hatte nach dem Wechsel deutlich mehr vom Spiel und glich in der 53. Minute zum 1:1 aus. Auch danach war der Gast aktiver und verzeichnete die besseren Möglichkeiten. Die verdiente Führung für ihn fiel in der 84. Minute. Mit der letzten Aktion der Begegnung ließ sich der eingewechselte Dorian Badalli ließ die Mannschaftskollegen feiern – sein 2:2 bedeutete einen wichtigen Punkt für die Kleeblätter. (MÜDA)

BC Schretzheim: Aninger; Krauter, Mayerle, Schreiber, Feistle, Schmid (53. Sturm), Lasar (72. Badalli), Humml, Behringer, Minnich, Kurz; Tore: 1:0 Sebastian Schreiber (34.), 1:1 B. Deubler (53.), 2:1 B. Deubler (84.), 2:2 Badalli (90.); SR: Julien Seiler; Zuschauer: 120

Holzheim – Marktoffingen 4:1

Der SVH startete sensationell in die Partie: Gleich die erste Aktion wurde zum 1:0 verwertet (Pascal Petermann, 8.). Nur kurze Zeit später nutzte Radu Somodi seine Chance zum 2:0 (10.), was die Marktoffinger ziemlich aus der Fassung brachte. Holzheim nahm weiter Fahrt auf. Beim 3:0 verteidigten die Rieser unglücklich: Foulelfmeter für Holzheim, Somodi verwandelt zum 3:0 (14.). Bis zur Pause spielte Holzheim souverän weiter, Anfang der zweiten Halbzeit verlor der Gastgeber aber etwas die Kontrolle. Einen Holzheimer Patzer nutzte Daniel Gabler zum 3:1 nach rund einer Stunde. Es war ein kurzes Wachrütteln für die Platzherren, die wieder mehr Biss zeigten. Den 4:1-Endstand markierte Kapitän Stefan Allmis mittels Eckball (87.). (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, D. Scheider, Rupp, Haringer, St. Allmis, T. Allmis, Peter, Petermann, Somodi (77. Schnoerch), Czernoch (81. Pennacchia); Tore: 1:0 Pascal Petermann (8.), 2:0 Radu Somodi (10.), 3:0 Radu Somodi (14./FE), 3:1 Daniel Gabler (61.); 4:1 Stefan Allmis (87.); SR: Salomon Stengel; Zuschauer: 100

Kicklingen-Fristingen – Binswangen 5:1

Schon in der ersten Minute dieses Derbys hätte Kicklingens Spielertrainer Jonas Manier seine Farben in Führung bringen können, verzog aber seinen Abschluss knapp. Kurz darauf machte er es besser: 1:0 (3.). Nach 14 Minuten hatte Gästespieler B. Chromik den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss verfehlte aber das Ziel. Binswangen hatte auch kurz vor der Pause kein Glück, als N. Glogger an Heimkeeper Reschnauer scheiterte. Manier und Maier vergaben Kicklinger Möglichkeiten. Halbzeit zwei begann mit einem frühen Treffer von J. Manier (47.). In der 68 Minute verwandelte Marco Besel einen Freistoß direkt zum 2:1-Anschlusstreffer. Florian Prießnitz und zweimal Manier machten dann für Kicklingen den Sack endgültig zu. (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Reschnauer; Rathgeber, Leon Gallenmiller, Schön, J. Manier, M. Bihler, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, L. Manier, Meier; Chr. Jung, Eberhardt, Schildernberger, J. Bihler, Lukas Gallenmiller, Schäffenacker; TSV Binswangen: Winkler; Fiegel, Besel, Glogger, Sailer, N. Chromik, Singler, B. Chromik, Förg, Würst, M. De Pieri; Miller, Oberschmid, Fondanelle, Mück, Schulz, Gumpp; Tore: 1:0 Jonas Manier (3.), 2:0 Jonas Manier (47.), 2:1 Marco Besel (68.), 3:1 Florian Prießnitz (74.), 4:1 Jonas Manier (82.), 5:1 Jonas Manier (90.+2); Zuschauer: 130