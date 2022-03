Somodi belohnt Holzheim spät

Fußball-Kreisliga Nord: 1:1 gegen Oettingen. Schretzheim verliert dagegen sein Heimspiel, Binswangen geht auswärts leer aus. Kicklingen trifft beim 6:1 dreimal binnen drei Minuten.

Schretzheim – Reimlingen 0:3

Der FSV Reimlingen kam besser in diese Partie der Fußball-Kreisliga Nord und früh durch Robin Helmschrott zur Führung (6.). Nach dem Gegentor erspielte sich Schretzheim mehrere gute Gelegenheiten, nutzt aber keine davon. Mit einer überragenden Parade hielt BCS-Torwart Luca Aninger seine Mannschaft im Spiel (31.). Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer eine engagierte Leistung beider Mannschaften. Mit einem Doppelschlag entschied der Gast die Begegnung. In der 74. Minute erhöhte Helmschrott auf 0:2, Dominik Kohnle markiert wenig später das 0:3 (76.). (MÜDA)

BC Schretzheim: Aninger; Krauter, Mayerle, Humml, Feistle (57. Rehm), Schmid, Lasar (77. Schuster), Badalli (69. Tautfest), Behringer, Minnich, Lorenz; Tore: 0:1/0:2 Robin Helmschrott (6./74.), 0:3 Dominik Kohnle (76.); SR: Bernd Birkenmaier; Zuschauer: 120

Kicklingen-F. – Altisheim-L. 6:1

Der Gastgeber kam gegen das Tabellenschlusslicht gut ins Spiel. Nach zehn Minuten verzog Patrick Jung nur knapp. Auf der Gegenseite landete ein Kopfball neben dem Gehäuse (12.). Erst traf Kicklingens Thomas Schön den Pfosten, kurz darauf sorgte die Prießnitz-Manier Elf mit drei Toren binnen drei Minuten für die Vorentscheidung. Zur Führung schob Mario Maier nach einem Abpraller ein, nach einer tollen Einzelaktion erhöhte Jonas Manier bevor Michael Bihler auf 3:0 erhöhte. Patrick Jung stellte nach Vorarbeit von Bihler kurz vor der Pause auf 4:0 – die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit nahmen die Platzherren etwas den Fuß vom Gas und ermöglichten Altisheim den Ehrentreffer. Schließlich stellte Jonas Manier mit einem Doppelschlag den verdienten 6:1-Endstand her. (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Reschnauer; Rathgeber, Leon Gallenmiller, Schön, J. Manier, Haase, M. Bihler, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, Meier; Chr. Jung, Schildenberger, J. Bihler, Lukas Gallenmiller; Tore: 1:0 Mario Maier (20.), 2:0 Jonas Manier (21.), 3:0 Michael Bihler (22.), 4:0 Patrick Jung (42.), 4:1 Max Grünenwald (73.), 5:1/6:1 Jonas Manier (75./77.); SR: Julien Seiler; Zuschauer: 120

Maihingen – Binswangen 1:0

Gegen schwache Gäste ließ die Heimmannschaft einen weiteren Sieg folgen. Dabei schoss der schön freigespielte Benedikt Chromik zunächst knapp am Binswanger Tor vorbei. Und Raphael Stimpfle scheiterte im Strafraum an Keeper Benedikt Winkler. Nachdem sich Christoph Götz schön rechts durchgespielt hatte, setzte Jürgen Liebhard die abgewehrte Hereingabe übers Ziel. Den Weitschuss von Michael Haas wehrte der Gästetorwart ab und die Volleyabnahme von Raphael Stimpfle war zu unplatziert. Nach einer Stunde und Ballverlust schossen die Gäste über das Heimgehäuse, während Maximilian Steger seinen Freistoß von der Strafraumkante sehenswert über die Mauer ins Tor drosch – 1:0. Als dann Winkler einen Ball vertändelte, konnte Liebhard das Leder nicht im Tor unter bringen. Den knappen Sieg hielt Heimkeeper Fischer gegen den freien Johannes Fehle fest. (rn)

TSV Binswangen: B. Winkler; J. Winkler, Fiegel, Besel, Miller, Chromik, Oberschmid, Fört, Wüst, Fondanelle, C. de Pieri; Bihlmayr, Fehle, Schneemair, Lutz, Hütter, Yilmaz; Tor: 1:0 Maximilian Steger (63.); SR: Peter Martin; Zuschauer: 100

Holzheim – Oettingen 1:1

Die Kickers vom SVH starteten solide in die Partie. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit aber kaum zwingende Aktionen. Lediglich Oettingen nutzte einen Abwehrfehler der Heimmannschaft und Benedikt Deubler traf in der 34. Min zum 0:1. Holzheim versuchte, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und zeigte bis zum Halbzeitpfiff eine souveräne Leistung. Nach dem Wechsel tauchte der SVH zunächst leicht ab. Einige Patzer führten zu Unruhe und ließen Oettingen leicht Oberhand gewinnen. Erst gegen Ende der Partie bauten die Platzherren Druck auf. Nach einem Foulspiel an Pascal Petermann in der Nachspielzeit bekamen sie per Elfmeter die Chance zum Ausgleich: Radu Somodi verwandelte und freute sich mit seinem Team über einen „späten“ Punkt. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; D. Scheider, J. Scheider, Peter, Haringer, St. Allmis, Petermann, Miller (49. Pennacchia) Somodi, T. Allmis, Czernoch; Tore: 0:1 Benedikt Deubler (34.), 1:1 Radu Somodi (95.+5/FE); SR: Krzysztof Biront; Zuschauer: 80