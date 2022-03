Später Binswanger Jubel im Lokalduell

Fußball: 1:0 gegen BCS. Der SV Holzheim und Kicklingen erkämpfen jeweils ein 2:2.

Holzheim – Reimlingen 2:2

Radu Somodi brachte den SV Holzheim im Heimspiel der Fußball-Kreisliga Nord gegen Reimlingen nicht nur in Führung, sondern sorgte mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag auch für den 2:2-Endstand. Der Gastgeber startete etwas verschlafen aus der Winterpause, ehe Somodi zum 1:0 in den Winkel traf. Die Gäste hielten dagegen, Dominik Kohnle verwandelte einen Freistoß – 1:1. Nach dem Wechsel musste der Gastgeber einen Elfmeter wegstecken, Robin Helmschrott stellte das Ergebnis damit auf 1:2. Die Partie wurde nun zunehmend spritziger und hitziger. Holzheim war immer wieder am Drücker, aber Reimlingen hielt in der Abwehr dagegen. Erneut war es dann Radu Somodi, der die Holzheimer: Er markierte den verdienten Ausgleichstreffer in der 67. Minute. In einer heißen Schlussphase wollten beide Teams die drei Punkte. Holzheim hatte zum Schluss noch eine Großchance, scheiterte aber an RSV-Keeper Lieberhäuser. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Peter, Miller, Somodi, Czernoch; Jaud, Petermann, Bader, Pennacchia, Feistle, Schade; Tore: 1:0 Radu Somodi (43.), 1:1 Dominik Kohnle (45.+2), 1:2 Robin Helmschrott (53./FE), 2:2 Radu Somodi (67.); SR: David Fischer; Zuschauer: 100

Hainsfarth – Kicklingen-F. 2:2

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche belohnte sich die Prießnitz-Manier-Elf mit dem ersten Rückrundenzähler. Einen Abwehrfehler des sonst über das ganze Spiel starken Gastgebers nutzte Michael Bihler zum 0:1 für Kicklingen. Auch nach dem Wechsel kamen beide Mannschaften gut ins Spiel und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Etwas glücklicher in der Chancenverwertung war Hainsfarth und drehte die Begegnung durch Treffer der beiden „Nicos“ Hensolt (57.) und Leister (66.). In der 82. Minute bot sich den Gastgebern per Elfmeter die Möglichkeit, den Sack endgültig zu zumachen – Latte! Besser machte es Kicklingens Jonas Manier in der 86. Minute, dessen Freistoß aus rund 20 Metern unhaltbar zum leistungsgerechten 2:2-Endstand im Tor landete. (TOHI)

SV Kicklingen-F.: Reschnauer; Rathgeber, Schön, J. Manier, Haase, J. Bihler, M. Bihler, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, Meier; Le. Gallenmiller, Schildenberger, Lu. Gallenmiller, L. Manier, Linder; Tore: 0:1 Michael Bihler (14.), 1:1 Nico Hensolt (57.), 2:1 Nico Leister (66.), 2:2 Jonas Manier (86.); SR: Salomon Stengel; Zuschauer: 70

Binswangen – Schretzheim 1:0

Der Gast aus Schretzheim kam besser in dieses Derby und konnte sich die ersten guten Möglichkeiten erspielen. Die Binswanger konzentrierte sich auf die Defensive und spielten fast ausschließlich lange Bälle nach vorne, welche die BCS-Hintermannschaft aber gut verteidigen konnte. Die zweite Halbzeit spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab und war von vielen kleinen Fouls sowie unsauberen Zuspielen geprägt, die teilweise aber auch den schlechten Platzverhältnissen geschuldet waren. Mit der letzten Aktion der Partie erzielte der TSV Binswangen mit einem „Lucky Punch“ das 1:0. Nach einem lang getretenen Freistoß im Mittelfeld schoss Johannes Fehle am zweiten Pfosten den Ball unhaltbar ins Tor. Letztlich war es eine späte und sehr bittere Niederlage für den BC Schretzheim, der sich im Lokalduell mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte. (mü)

TSV Binswangen: B. Winkler; J. Winkler, Fiegel, Besel, Miller, Chromik, Oberschmid, Förg, Wüst, Fondanelle, C. de Pieri; Yilmaz, Fehle, Schneemair, Lutz, Hütter; BC Schretzheim: Aninger; Krauter, Mayerle, Schreiber, Feistle, Schmid, Lasar, Kurz (69. Badalli), Behringer, Minnich, Humml; Tor: 1:0 Johannes Fehle (90.+2); SR; Jonas Lux; Zuschauer: 120

Bilder vom Spiel gibt es unter donau-zeitung.de und „Bilder“ sowie wertinger-zeitung.de und „Bilder“