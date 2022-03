Das Derby in Glött endet ohne Gewinner

Fußball: Die SSV Glött und Gast Türk Gücü Lauingen trennen sich 1:1. Die zweitplatzierte U 23 des FC Gundelfingen und der FC Lauingen punkten souverän.

FC Lauingen – FC Günzburg 4:0

Mit einem klaren Heimerfolg startete der FC Lauingen erfolgreich in die Frühjahrsrunde der Fußball-Kreisliga West. Die Gäste aus Günzburg agierten weitestgehend defensiv und verlegten sich auf Konter. Die FCL-Defensive stand über die volle Distanz gut. Der Gastgeber ging in Führung, als Algert Hoti mit Tempo in den gegnerischen Strafraum eindrang und sein Abschluss das Ziel fand (18.). Im zweiten Durchgang drängte Lauingen von Beginn an auf den zweiten Treffer. In der 52. Minute scheiterte Lauingens Goalgetter Christoph Marek am Günzburger Querbalken. Acht Minuten später war Venhar Neziri nach kurzer Verwirrung in der Günzburger Hintermannschaft zur Stelle und schob zum 2:0 ein. In der 70. Minute verwandelte Alban Nuraj einen an Heimkehrer Markus Nsouli verursachten Foulelfmeter souverän. Das 4:0 besorgte Daniel Schaaf, der einen Fehler in der Gästeabwehr nutzte. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (61. Nuraj), D. Müller, Neziri (74. Nsouli), Marek, Schreitmüller, Przyklenk, Zengerle (61. Schaaf), Hoti, Völker (68. Gentner), Pertler; Tore: 1:0 Hoti Algert (18.), 2:0 Venhar Neziri (60.), 3:0 Alban Nuraj (76. Foulefmeter), 4:0 Daniel Schaaf; SR: Ralf Sedlatschek; Zuschauer: 140

Wiesenbach – FC Gundelfingen U 23 0:4

In Wiesenbach hatte der FCG noch eine Rechnung – nach der knappen 0:1-Hinrundenniederlage. Von Beginn an nahmen die Gäste die Partie in die Hand und spielten munter nach vorne. Allerdings musste Robin Raßbichler-Schmidt nach einigen Minuten mit Verdacht auf eine schwerere Knieverletzung ausgewechselt werden. Die U 23 um Kapitän Philipp Urban erspielte sich durch schönen Kombinationsfußball immer wieder Chancen und wurden nach einer halben Stunde belohnt: Bernhard Rembold erzwang einen individuellen Fehler und traf sicher – 0:1 (29.). Vor dem Pausenpfiff wurde eine schöne Kombination aufgrund einer möglichen Abseitssituation zurückgepfiffen. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gäste den Druck und Benedikt Decker erzielte nach Zusammenspiel mit Peter Matkey und Stephan Zeller das vorentscheidende 0:2 (59.). Kurz danach belohnte sich Bernhard Rembold mit seinem zweiten Tor für seine couragierte Leistung (60.). In der Folge ergaben sich noch weitere Chancen. Der eingewechselte Nik Groepper setzte mit seinem Tor den Schlusspunkt unter eine engagierte Gundelfinger Leistung (88.), auf die sich aufbauen lässt. (DB)

FCG U 23: Karg; Schneider, Danzer (65. Marcel Brugger), Marius Brugger, Decker (82. Groepper), Urban, Leimer (59. Sailer), Raßbichler-Schmidt (4. Rembold), Hauf, Zeller (83. Konstantinidis), Matkey; Tore: 0:1 Bernhard Rembold (29.), 0:2 Benedikt Decker (59.), 0:3 Bernhard Rembold (60.), 0:4 Nik Groepper (88.); SR: Andreas Schaudig (SpVgg Ederheim); Zuschauer: 120

Glött – Türk Gücü Lauingen 1:1

In einem umkämpften Landkreisderby mussten sich am Ende beide Kontrahenten mit einem Remis zufriedengeben. Wobei die Glötter mit dem 1:1 deutlich besser leben können als der Gast. In einem ereignisreichen und hitzigen Derby war die 73. Minute wohl die entscheidende, als Glötts Edi Keil mit „Rot“ das Feld verlassen musste. Eine durchaus diskutable Entscheidung. Denn es sah so aus, als hätte der Glötter Spielertrainer den Ball noch vor Tarik Öz mit einem Tackling ins Seitenaus befördert. Für die Lilien war nun der Punkt in größter Gefahr. Denn schon in der ersten Hälfte stellte Türk Gücü das spielerisch klar bessere Team und vergab gute Chancen. Allein Keeper Dominik Trenker hielt die SSV im Spiel. Das 1:0 durch Dominik Wohnlich in der Anfangsphase war lange Zeit der einzige gefährliche Lilien-Torabschluss. Durch ein unnötiges Halten von Schrettle in der 38. Minute kam TGL dann doch noch vor der Pause zum überfälligen Ausgleich. Das Elfmetergeschenk ließ sich Tarik Öz nicht entgehen. Die zweite Hälfte wurde von beiden Teams sehr zerfahren geführt. Glött ließ beste Freistoßchancen ungenutzt. Aber auch die Tasdelen-Elf konnte ihre nummerische Überlegenheit nicht mehr zum Siegtreffer ausnutzen. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle (40. Espig), Keil, Schrettle, F. Bacherle, Kopp (60. M. Krist), Daferner, B. Waidele (72. Kopp/ 89. Stutzmüller), Stutzmüller (46. Mielke), B. Krist, Wohnlich; TG Lauingen: Breskott; Bisgin, E. Öz, Kasakowski (63. Kaylan), Safak (90. Yüce), Tasdelen, Bal, Akaydin, Yüce (67. S. Kaya), Askar (77. Arslan), T. Öz; Tore: 1:0 Dominik Wohnlich (9.), 1:1 Tarik Öz (38./FE); Rot: Keil (73./Glött); SR: Uwe Kümmel (RSV Oggenhausen); Zuschauer: 160

Bilder vom Spiel gibt es unter donau-zeitung.de und „Bilder“ sowie wertinger-zeitung.de und „Bilder“