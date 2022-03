Lauingens Dank gilt Alban Nuraj

Fußball-Kreisliga West: Doppeltorschütze zum 2:0-Heimsieg des FC Lauingen. Gundelfingens U 23 lässt die TSG Thannhausen alt aussehen – lange Gesichter bei SSV Glött.

FC Gundelfingen U 23 – Thannhausen 5:1

Die U 23 des FC Gundelfingen hatte bei ihrem ersten Heimspiel der Kreisliga-West-Rückrunde die seit September ungeschlagen Gäste aus Thannhausen zu Gast. Nach anfänglichem Abtasten beider Mannschaften nahmen die Kicker von FCG-Coach Peter Stegner zunehmend das Heft in die Hand. Der Druck auf das Tor von Thannhausen erhöhte sich. Die tief stehenden Gäste machten es der Heimelf aber nicht leicht – und so musste ein direkt verwandelter Freistoß von Johannes Hauf für die verdiente 1:0-Führung herhalten (23.). Gundelfingen ließ weitere Chancen liegen. Ein Fehler im Spielaufbau während der Vorwärtsbewegung, kombiniert mit einem Foul, bedeutete einen Strafstoß für die Gäste: Ibrahim Capar verwandelte sicher (30.). Danach kam der Gastgeber wieder besser ins Spiel. Erneut Hauf verwandelte seinen zweiten Freistoß direkt – 2:1 (35.). Nach dem Seitenwechsel brachte der eingewechselte Nik Groepper mit einem Doppelpack den FCG endgültig auf die Siegesstraße (50., 60.). Den Schlusspunkt einer auch in der Körpersprache verbesserten zweiten Spielhälfte setzte Bernhard Rembold, der den Ball gekonnt ins kurze Eck schob (77.). FCG-Coach Peter Stegner freute sich über eine intensiv geführte Partie, in welcher der FCG dann auch verdient als Sieger vom Platz ging. (DB)

FC Gundelfingen U 23: Karg; Schneider, Danzer, Brugger, Decker (71. Schön), Sailer (46. Groepper), Fink, Urban (76. Leimer), Rembold, Spitzert (68. Matkey), Hauf Tore: 1:0 Johannes Hauf (23.), 1:1 Ibrahim Capar (30./FE), 2:1 Johannes Hauf (35.), 3:1 Nik Groepper (50.), 4:1 Nik Groepper (60.), 5:1 Bernhard Rembold (77.); Zuschauer: 50

TG Lauingen – Wiesenbach 1:0

Der gastgebende Aufsteiger festigte seinen dritten Tabellenplatz mit dem Heimsieg gegen Wiesenbach. Dafür reichte ein Tor von Tarik Öz kurz nach dem Wechsel. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Kasakowski, E. Öz, Bisgin, Safak, Bal, S. Kaya, H. Kaya, T. Öz, Akaydin, Yüce; Askar, Baki, Arslan; Tor: 1:0 Tarik Öz (48.); SR: Maik Kaack; Zuschauer: 50

Balzhausen – Glött 2:1

Lange Gesichter im Lager der Glötter Lilien. Nach 90 Minuten feierte Außenseiter TSV Balzhausen einen 2:1-Heimsieg über den Tabellenvierten. Die Lilien blieben auch im zweiten Punktspiel des neuen Jahres weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Dazu trug auch ein erneuter Platzverweis bei. Kämpferisch war der Truppe um Kapitän André Daferner kein Vorwurf zu machen. Was auf dem schwierigen Geläuf fehlte, waren die letzte Konzentration und Zielstrebigkeit. So blieb Glött trotz klarer optischer Überlegenheit weitestgehend ohne gefährlichen Torabschluss. Balzhausen hingegen nutzte gleich die erste Offensivaktion zur Führung: Eine Freistoß-Hereingabe aus dem Halbfeld versenkte Balzhausens bester Spieler, Danny Obeser, sehenswert per Kopfball gegen den chancenlosen Trenker (30.). Herausgespielte Chancen blieben über die gesamte Spielzeit Mangelware.

Auch nach dem Wechsel strahlten die Glötter Lilien trotz deutlich mehr Ballbesitz kaum Torgefahr aus. Einzig Dominik Wohnlich versuchte mit zahlreichen Flügelläufen, die tief stehende Heimabwehr zu überwinden. Was letztlich nach fast einer Stunde auch gelang: Aus spitzem Winkel überraschte Wohnlich TSV-Keeper Lukas Röttle zum 1:1. Statt das Momentum nun für sich zu nutzen, schwächte sich Glött mit einer Ampelkarte.

In der Schlussphase sollte es noch schlimmer für die Blau-Weißen kommen: Ein unnötiger Ballverlust von Raphael Martin ging dem Siegtreffer der Hausherren voran. Letztlich musste Andreas Miller – von Schön bedient – die Kugel nur noch zum gefeierten Sieg Balzhausens über die Linie drücken (83.). Für Glött war es ein ernüchternder Auftritt, der die momentanen Defizite aufdeckte. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; B. Krist, Taner, Schrettle, B. Waidele (82. Galgenmüller/89. M. Konle), Kopp (63. F. Bacherle), Daferner, Galgenmüller (70. Martin), Stutzmüller (46. Strehle), Wohnlich, Mielke (80. Stutzmüller); Tore: 1:0 Danny Obeser (30.), 1:1 Dominik Wohnlich (59.), 2:1 Andreas Miller (83.); Gelb-Rot: Andreas Schrettle (70./Glött); SR: Erhan Özcan (TSV Schwaben Augsburg); Zuschauer: 150

FC Lauingen – GW Ichenhausen 2:0

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer im Auwaldstadion eine ausgeglichene Partie mit sicher stehenden Abwehrreihen. Doch ab der 25. Minute erarbeitete sich der FCL mehr Ballbesitz und Möglichkeiten und wurde auch entsprechend belohnt. Stefan Pertler setzte sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch, seine Hereingabe in den Rücken der Gästeabwehr fand einen Abnehmer in Alban Nuraj – 1:0 (31.). Fünf Minuten später hätte Stefan Pertler erhöhen können, doch sein Abschluss aus allerdings spitzem Winkel verfehlte das Ziel knapp – ebenso wie ein Abschluss Christoph Mareks von der Strafraumgrenze. Praktisch mit dem Pausenpfiff stellte erneut Alban Nuraj auf 2:0, als er einen sehenswerten Spielzug mit finalem Querpass von Stefan Pertler verwandelte.

Auch im zweiten Durchgang kam der FCL zu Möglichkeiten. Goalgetter Marek scheiterte nach Zuspiel von Algert Hoti an Ichenhausens Keeper Hasib Peco (52.). Zehn Minuten später hätte Alban Nuraj ums Haar seinen dritten Treffer markiert, doch GW-Verteidiger Manuel Strahler blockte den Schuss in letzten Sekunde. Mitte der zweiten Hälfte stellte Ichenhausen auf Dreierkette um, um mehr Druck auf das Lauinger Gehäuse aufzubauen. Doch die FCL-Defensive stand bis zum Abpfiff stabil. Dies wurde mit dem zweiten Lauinger Sieg im zweiten Spiel 2022 belohnt. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (55. Schaaf), D. Müller, Marek (75. Griener E.), Nuraj (65. Nsouli), Zengerle, Gentner (75. Cvjetkovic), Schreitmüller, Pertler, Völker, Hoti (86. Strak); Tore: 1:0 Alban Nuraj (31.), 2:0 Alban Nuraj (45.); Gelb-Rot: Patrick Strauch (88./GWI); SR: Ulrich Reiner; Zuschauer: 150