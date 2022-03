Zwei Dillinger Landkreis-Derbys als Formbarometer

Fußball: Die Platzherren in Glött und Binswangen erwarten starke Gäste aus dem Landkreis.

Erstmals im neuen Jahr sind am Sonntag (15 Uhr) alle Landkreis-Teams in den beiden Fußball-Kreisligen der Region im Einsatz. Und gleich kommt es zu zwei Derbys. Ein echter Prüfstein für die Form der gastgebenden Glötter Lilien ist ein Gast aus Lauingen: Aufsteiger Türk Gücü startete schon vor Wochenfrist mit einem 1:0-Sieg in Ellzee in die Frühjahrsrunde. In Binswangen tritt der BC Schretzheim an.

Kreisliga West

Glött – Türk Gücü Lauingen

Für die gastgebenden Lilien hat dieser Auftakt etwas von einem Sprung ins kalte Wasser. Denn die Vorbereitung der Rickauer-Truppe kam in den vergangenen zwei Wochen richtig ins Stocken. Zahlreiche Ausfälle gestalteten Training wie Tests mehr als kompliziert – und letztlich nicht zufriedenstellend. So auch die Generalprobe gegen Rinnenthal. Dabei stand zur zweiten Halbzeit ein gemischtes Team aus erster und zweiter Mannschaft auf dem Feld. Nun hofft Glött, dass sich die Personalsituation gegen TGL etwas entspannt. Doch schon jetzt ist klar: Für etliche Akteure wird es ein richtiger Kaltstart. Anders die Gäste aus Lauingen: Das Team von Sahin Tasdelen bestritt am Sonntag in voller Mannschaftsstärke einen erfolgreichen 1:0-Auftakt bei der SpVgg Ellzee. „Unser Ziel ist es, dass jeder Einzelne an seine hundert Prozent geht und alles, was er hat, auf den Platz bringt. Nur so können wir am Ende auch erfolgreich sein“, sagt SSV-Trainer Markus Rickauer, der dabei als positives Beispiel auf den 5:2-Testspielsieg gegen Dinkelscherben verweist. (RÖB)

Hinspiel: 2:1 für Glött; Bei Glött fehlen: Oberfrank, Ostertag (beide krank), Galgenmüller (verletzt), Martin, Morais, Taner (alle angeschlagen), Strehle (Studium), Ch. Schneider (krank, Trainingsrückstand)

FC Lauingen – TGB Günzburg

Nach intensiver Vorbereitung geht es für den FCL im Auwaldstadion wieder um Punkte. Bei den Testspielen wurde viel rotiert und es lief nicht immer alles nach Plan. Mit der Trainingsbeteiligung allerdings ist das Trainerteam Tausend/Scheitenberger sehr zufrieden. Die Günzburger um Spielertrainer Tayfun Yilmaz belegen den Abstiegsrelegationsplatz. Mit einem Heimsieg könnte Lauingen den Vorsprung auf die Gäste auf satte elf Punkte ausbauen. (JOH)

Hinspiel: 1:2-Niederlage des FCL

Wiesenbach – FC Gundelfingen U 23

Wir wollen nach oben“, so die Zielsetzung von FCG-U 23-Trainer Peter Stegner, der keinen Hehl daraus macht, dass die Grün-Weißen von der Bezirksliga träumen. Zumindesst der aktuelle zweite Tabellenplatz (Relegation) soll bis zum Saisonende gehalten und der Rückstand auf Spitzenreiter Jettingen idealerweise verkürzt werden. Die Vorbereitung des FCG lässt hoffen, dass die positive Entwicklung aus der Hinrunde weitergeht. Bis auf das Spiel gegen Höchstädt („Ein Dämpfer zur rechten Zeit.“) wurde immer gewonnen. Speziell Mittelfeld-Motor Bernhard Rembold zeichnete sich mit acht Treffern während der Testspiele aus, aber auch Robin Raßbichler, der den Verein nach Saisonende Richtung Bubesheim verlassen wird. (PST)

Hinspiel: unglückliche 0:1-Heimniederlage des FCG; Es fehlen: Elias Miller (Ellenbogen-Verletzung); Raphael Neher (Studium), Jonas Wiedenmann (Arbeit), Fabio Mahmoudi, (Bandscheibenprobleme); Fraglich: Nik Groepper (Adduktoren), Moritz Werner (krank)

Kreisliga Nord

Binswangen – Schretzheim

Die Nachholpartie ist für die beiden Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ein „Sechs-Punkte-Spiel“. Nach einer ordentlichen Vorbereitung mit starker Defensivleistung freut sich Schretzheims Neu-Coach Christoph Kehrle auf den Anpfiff: „Alle sind heiß jetzt auf dieses Spiel! Gerade auswärts in Binswangen wird viel über den Kampf gehen. Mit Sicherheit ein wilder Ritt!“ Dass die Gastgeber defensiv verwundbar sind, zeigte sich in den vier, teils klaren Niederlagen ihrer Vorbereitung. Die Generalprobe gegen Jettingen ging komplett daneben. (mafr)

Hinspiel: 3:2 für Binswangen

Holzheim – Reimlingen

Mit vier Siegen aus fünf Spielen lief es für den SVH zum Ende der Hinrunde richtig gut. Daran will das Team von Coach Oliver Remmert im Frühjahr anknüpfen und schnell weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln – am besten gleich zum Auftakt gegen Tabellensechsten Reimlingen. (dz)

Hinspiel: 1:0 für Reimlingen

Hainsfarth – Kicklingen-F.

Nach der 0:4-Auswärtsniederlage in Maihingen möchten die Kicklinger diesmal in Hainsfarth ihre ersten Punkte der Rückrunde einfahren. Bereits nach 30 Minuten lag die SVK-Elf am vergangenen Sonntag 0:3 in Rückstand. Ähnliches darf sich nicht wiederholen. Die Schlappe wurde im Lauf der Woche „ausgeschwitzt“ und aufgearbeitet. Der TSV Hainsfarth spielt eine gute Runde und steht mit 29 Zählern aktuell auf Rang drei. (TIRE)

Hinspiel: 2:0 für Hainsfarth