Landkreis Dillingen: „Ja“ zum Trainerwechsel beim FCA

Plus Fußball: Für einen langjährigen Fan der Augsburger und zwei Experten aus der Region gibt es keine Alternative zum Rauswurf von Enrico Maaßen. Diskussionen um den Nachfolger.

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 war eigentlich klar, dass es für Trainer Enrico Maaßen beim FC Augsburg keine Zukunft mehr geben würde. Die lange Misserfolgsserie – saisonübergreifend gab es in den letzten 18 Spielen nur zwei Siege – führte dazu, dass der 39-Jährige am späten Montagabend entlassen wurde. Wir haben uns umgehört wie Fußball-Experten und ein Anhänger des FCA aus der Region über die Personalentscheidung des Bundesligisten denken.

Eine klare Meinung hat Roland Stoll, Präsident des TSV Wertingen und Mitglied beim FCA-Fanclub „Schienbachtal 07“ in Rieblingen: „Auch wenn es mir um den sympathischen Typ leidtut, war der Schritt unumgänglich und höchste Zeit. Schon nach dem Spiel gegen Bochum hätte er entlassen werden müssen. Das Mainz-Spiel war nicht besser, nur das Ergebnis hat ihn noch gerettet.“ Stoll hat seit 15 Jahren eine Dauerkarte für Heimspiele der Augsburger, ging bereits zu Zweitligazeiten des FCA als Fan ins Rosenaustadtion.