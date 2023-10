Lauingen beim Topspiel in Thannhausen

Fußball-Kreisligen: Mit einem Sieg würde der FC Lauingen am gastgebenden Tabellenführer vorbeiziehen. TG Lauingen, Holzheim und Höchstädt laufen am Sonntag daheim auf.

Mit zwei Samstag-Spielen starten die Kreisligisten aus dem Kreis Dillingen in das Fußball-Wochenende (FC Lauingen in Thannhausen, Dillingen in Bubesheim). Türk Gücü Lauingen, Holzheim und Höchstädt haben dann am Sonntag Heimrecht.

Kreisliga West

Thannhausen – FC Lauingen

Bereit am Samstag um 15 Uhr läuft der FC Lauingen bei Tabellenführer TSG Thannhausen auf. Beide Mannschaften gehen mit dem Selbstvertrauen aus zwei aufeinanderfolgenden Siegen in diese Begegnung. Mit 26 Treffern stellt der Gastgeber derzeit den treffsichersten Sturm der Kreisliga West. Lauingens Defensivabteilung hat in den vergangenen beiden Partien lediglich einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Diese Leistung gilt es in Thannhausen zu bestätigen. (JOHA)

Bubsheim – Dillingen

Ebenfalls schon am Samstag (16 Uhr) ist die SSV Dillingen am Ball. Beim SC in Bubesheim soll endlich der zweite Saisonerfolg für die aktuell in der Abstiegsregion angesiedelten Kreisstädter her. Der Gastgeber hat schon zehn Punkte mehr auf dem Konto und ist Tabellensechster. (dz)

TG Lauingen – SpVgg Krumbach

Gute Karten, um weiter Kontakt zur Tabellenspitze zu halten, hat Türk Gücü Lauingen im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr). Der Gast aus Krumbach hat als Schlusslicht erste drei Punkte eingesammelt – diese allerdings vor Wochenfrist beim überraschenden 3:0-Auswärtssieg beim VfR Jettingen II. Am Feiertag unterlag die SpVgg allerdings daheim dem FC Lauingen 1:4. (dz)

Holzheim – GW Ichenhausen

Für beide Teams, die am Dienstag im Einsatz waren, ist es der Abschluss einer Englischen Woche. Während sich Holzheim gegen den neuen Tabellenführer Thannhausen achtbar schlug, jedoch knapp mit 0:1 verlor, gewann Ichenhausen beim 2:1 gegen Dillingen wichtige Punkte. Die Tore erzielten die GW-Stützen Manuel Strahler und – nach langer Sperre zurückgekehrt – Marc Sirch. Bei Holzheim stehen mit Timo Czernoch und Fabian Miller zwei Offensivspieler wieder in den Kader. Bei der Spielerbesprechung nach dem Abschlusstraining war man sich einig, nochmals alles rauszuhauen, bevor die Aschbergler dann am 15. Oktober spielfrei sind. (gb)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Reimlingen

Vor der Saison sahen nicht nur die Verantwortlichen der SSV den kommenden Gegner FSV Reimlingen als Topfavorit auf die Meisterschaft. Die Gäste stehen indes bisher nur auf dem siebten Tabellenplatz und damit zwei Punkte hinter den stark gestarteten Rothosen. Dennoch geht der FSV als Favorit in die Partie. Der Grund: Bei Gastgeber Höchstädt fallen immer mehr Spieler aus. So auch diesen Sonntag. Der seit Jahren überragende Torjäger der Kreisliga Nord, Dominik Kohnle, fungiert seit Saisonbeginn zudem als Spielertrainer bei seinem Heimatverein und führt mit elf Treffern bereits wieder die Torjägerliste der Kreisliga Nord an. (JOEB)