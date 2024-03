Fußball

Lauingen hofft auf eine bessere Chancenverwertung

Plus Fußball-Frühjahrscheck: Beim West-Kreislisten FC Lauingen sind die Weichen für die Zukunft schon gestellt.

Von Christian Schuster

Beim FC Lauingen gibt auch in der Spielzeit 24/25 Coach Haris Tausend die Kommandos an der Seitenlinie. Nach einigen Testspielen hoffen die FCL-Verantwortlichen auf eine bessere Chancenverwertung als in der Hinrunde. Den Frühjahrsstart in die Kreisliga West absolvieren die schwarz-gelben Fußballer am 17. März bei der zweiten Mannschaft in Jettingen. Am zweiten Spieltag empfängt man dann im Auwaldstadion die SpVgg Krumbach. Aus beiden Partien sollen alle sechs Punkte eingefahren werden, um noch ganz oben in der Tabelle angreifen zu können.

Hin & Weg

Nach einer erfolgreichen Hallensaison befindet sich der FCL seit Januar wieder im Trainingsbetrieb. Im Gegensatz zu früher ist es in Lauingen während Wechselperioden mittlerweile ruhiger geworden. Der Traditionsverein baut weiter auf die eigenen Jugendkicker und hat einen Stamm an Spielern, die sich in der Mohrenstadt wohlfühlen und sich hier weiterentwickeln wollen. So ist es nicht verwunderlich, dass es in der Winterpause keine personellen Veränderungen gegeben hat. „Wir sind einfach zufrieden mit unserem Kader“, begründet Sportleiter Joachim Hauf kurz die ruhige Jahreszeit.

Team & Chef

Auf der Kommandobrücke konnten in der Winterpause die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die Verantwortlichen haben die Zeit genutzt, um sich mit den Übungsleitern der ersten und zweiten Mannschaft auszutauschen. Bei der ersten Mannschaft wird es keine Veränderung geben. Haris Tausend und Andreas Glogger geben auch in der kommenden Spielzeit die Anweisungen auf und neben dem Platz als Trainer. Bei der zweiten Mannschaft dagegen erfolgt im Sommer dagegen einen Wechsel auf der Trainerposition. FCL-Urgestein Tobias Hattler hat seinen Abschied bereits angekündigt. „Wir freuen uns sehr, auf diesen wichtigen Positionen im Verein bereits so früh Klarheit geschaffen zu haben, so Sportleiter Hauf .

Glücks & Sorgenkinder beim FC Lauingen

Bereits im ersten Saisonspiel mussten die Schwarz-Gelben den Sieg in Altenmünster teuer bezahlen. Luca Gerstmeir riss sich ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband und fehlt seither. Trainer Tausend hofft aber auf eine baldige Rückkehr seiner technisch beschlagenen Offensivkraft. Auch bei Daniel Schaaf wünscht sich Tausend nach einer immer wieder durch Verletzungen gebeutelten Hinrunde mehr Einsatzzeiten. Als Glücksfälle werden in Lauingen Fabian Zengerle , Elias Griener, Lukas Lauft, Oguzhan Baki und Eigengewächs Lukas Hummel gesehen. Alle fünf jungen Spieler absolvierten fast jedes Spiel und schossen zudem wichtige Tore. Es macht Spaß, diesen Spielern beim Kicken zuzusehen. Und es wird spannend zu beobachten, wie sie sich weiterentwickelen.

Test & Taktik

Auch bei den Testspielen zeigte sich der Lauinger Weg. Coach Tausend gibt immer wieder jungen Spieler die Chance, sich in der ersten und zweiten Mannschaft zu beweisen. Dabei profitiert er von der guten Jugendarbeit der Nachwuchstrainer um Mathias Holz und Wilfried Mayer . In den vergangenen Wochen standen einige Testspiele auf dem Programm, die solide mit wechselndem Erfolg bestritten wurden: FCL – SSV Höchstädt 2:4, FCL – TSV Schwaben Augsburg U 23 3:2, FCL – TSV Nördlingen II 3:3, FCL – SG Alerheim (1:1). Zweifelsohne geht es für die Lauinger in den Test- sowie Punktspielen – unabhängig von der „Systemfrage“ – darum, die herausgearbeiteten Torchancen endlich effektiver zu nutzen. Auf eine bestimmt Taktik möchte sich Tausend deshalb nicht zu hundert Prozent festlegen.

Start & Ziel

„Sicherlich würden wir gerne ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben. Aber mit Rückschlägen muss man einfach rechnen, wenn der Großteil der Mannschaft unter 25 Jahre ist“, zieht Sportleiter Hauf ein positives Zwischenfazit der Saison. Die Schwarz-Gelben starten mit einem Auswärtsspiel gegen Jettingen II in die Rückrunde. In der Hinrunde musste auch aufgrund der bereits erwähnten mangelhaften Torchancenverwertung gegen diesen Gegner eine schmerzliche 1:2-Heimniederlage hingenommen werden. Danach folgen die Spiele gegen Krumbach und in Mindelzell – alles Gegner, die im Tabellenkeller stecken und um den Klassenerhalt kämpfen. So ist es mehr als verständlich, dass im Auwaldstadion der Fokus erst einmal auf den ersten Spielen nach längerer Pause liegt. Denn schon oft haben die Herzogstädter genau in solchen Partien unnötig Punkte liegen lassen, um am Ende ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden zu können. „Wir wollen einfach so viele Spiele wie möglich gewinnen“, lautet Tausends Marschroute für die Restrunde. Am Ende werde man sehen, was dann noch möglich ist. Der Trainer lässt sich aber keinen detaillierten Tipp für die Endplatzierung entlocken.

Prognose für den FC Lauingen

Mit acht bzw. sechs Punkten hinter den Rängen eins und zwei ist der Rückstand wohl zu groß, um ganz vorne noch entscheidend eingreifen zu können. Zumal mit Wiesenbach , Bubesheim und Offingen gute Mannschaften zwischen dem FCL und dem Führungsduo Thannhausen / Ziemetshausen rangieren. Ein Endrang zwischen vier und sechs ist für den FC Lauingen realistisch.

