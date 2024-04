Lauingens letzte Chance, die Spitzenteams im Auge zu behalten

Fußball-Kreisligen: Der FC Lauingen kann den Rückstand gegenüber Gast Ziemetshausen auf zwei Zähler verkürzen.

Mit einem Heimsieg am Sonntag könnte sich der FC Lauingen etwas näher an die Spitze der Fußball-Kreisliga West heranrobben. Auf den drittplatzierten Gast aus Ziemetshausen beträgt der Rückstand aber schon fünf Punkte. Mit Wiesenbach (in Dillingen) gibt ein weiteres Topteam seine Visitenkarte im Landkreis ab. Holzheim (in Balzhausen) und TG Lauingen (bei Jettingen II) haben es auswärts mit „Kellerkindern“ zu tun. In der Kreisliga Nord geht es zwischen Oettingen und Höchstädt um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Kreisliga West

FC Lauingen – Ziemetshausen

Während der FCL zweimal in Folge nicht die volle Punktzahl einfahren konnte, reist Ziemetshausen mit dem getankten Selbstvertrauen aus zuletzt zwei Siegen an die Donau. Für die Gastgeber um ihr Trainerteam Tausend/Glogger gilt es, nach zwei Partien ohne Treffer wieder mehr Effektivität im Abschluss an den Tag zu legen. Was nicht so einfach werden dürfte, denn der TSV stellt mit nur 21 Gegentreffern eine der besten Defensivreihen der Liga. Auch im Abwehrverhalten sollte der FCL hellwach sein – anders als bei der üblen 0:5-Hinspielniederlage in Ziemetshausen. (JOHA)

Jettingen II – TG Lauingen

Die in der Abwehr anfälligen Gastgeber hatten einen ordentlichen Saisonstart, sind mittlerweile aber seit Anfang September 2023 ohne Sieg und mit 13 Punkten Tabellenvorletzter. Zwölf Zähler besser auf Rang acht steht Türk Gücü Lauingen, das das Hinspiel 2:0 gewonnen hat. TGL-Torschützen waren dabei Yigitcan Yüce und Sahin Tasdelen. Vor Wochenfrist hatten die Lauinger aber daheim gegen Thannhausen keine Chance (1:4), Jettingen II war spielfrei. (dz)

Balzhausen – Holzheim

Die heiße Phase im Abstiegskampf hat begonnen – und mittendrin stecken der SVH und der Gastgeber am Sonntag (15 Uhr), TSV Balzhausen. Dabei möchte die Weber-Truppe das gute Gefühl aus dem Remis-Spiel gegen den FC Lauingen mitnehmen. Balzhausen (13 Punkte) hat sich 2024 mit vier Unentschieden und einem Sieg auf die Relegationsplätze vorgearbeitet, wo sich auch Holzheim (17) wiederfindet. Johannes Keisinger hat diese Saison bereits 13 Tore erzielt und ist die „TSV-Lebensversicherung“. Im Hinspiel traf er zum 1:0, jedoch drehte Holzheim die Partie und siegte am Ende 3:1. (gb)

Dillingen – Wiesenbach

Erst am Sonntagabend um 17 Uhr wird diese Partie im Donaustadion angepfiffen. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an, Dillingen rangiert im Mittelfeld – weit jenseits der Auf- oder Abstiegsregion. Das Hinspiel Ende September ging 2:1 an die SpVgg. (dz)

Kreisliga Nord

Oettingen – Höchstädt

Vor einem wichtigen Auswärtsspiel steht der SSV und möchte mit einem Sieg in Oettingen die Gastgeber überholen. In der Vorrunde war man allerdings bei der klaren 0:4-Niederlage gegen den TSV chancenlos. Die spielstarken Gastgeber um den scheidenden Trainer Christoph Greiner agieren diese Saison sehr wechselhaft, starken Auftritten folgen überraschende Niederlagen, sodass der TSV nach Platz drei in der Hinrunde aktuell nur auf Rang acht geführt wird und ebenso wie die Rothosen noch nach hinten schauen muss. (JOEB)