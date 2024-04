Michael Rummenigge in Bissingen: „Wir werden Spaß haben“

Plus Fußball-Nachlese: Michael Rummenigge löst beim Bissinger Nachwuchscamp sein Versprechen ein. Beim Bayernligisten FC Gundelfingen hat der Spaß dagegen langsam ein Ende.

Michael Rummenigge hat beim Camp in Bissingen Wort gehalten. Der ehemalige Profi samt Team vermittelten eindrucksvoll den versprochenen Spaß am Fußball. Dass sich Freude und akribische Trainingsarbeit nicht ausschließen, bewiesen alle Teilnehmer des Camps. 90 Kinder profitierten von dem Fachwissen des professionellen Trainerteams und waren hellauf begeistert. Zu dem siebenköpfigen Stab der Schule gehörten unter anderem die Ex-Profis Michael Rummenigge (FC Bayern, Dortmund) und Dieter Schlindwein (Werder Bremen, FC St. Pauli) sowie Christian Sackewitz (Arminia Bielefeld) und Ex-Nationalspielerin Tanja Rastetter.

Schnell wurde klar, dass die von Rummenigge exklusiv in der Donau-Zeitung angekündigten Basics „passen, dribbeln und schießen“ keine leeren Worthülsen waren. Zum Einsatz kamen auch das von Rummenigge patentierte „Soccer Cage“ zum Üben von Eins-gegen-Eins-Situationen sowie eine Fußball-Rampe zum Verfeinern des Ballgefühls. Die Campteilnehmer trotzten dem Aprilwetter mit Regen, Schnee, aber auch Sonne und zeigten vollen Einsatz – genauso wie das fleißige TSV-Orgateam um Bernd Schiele: „Alle sind begeistert vom Team und Training. Die Kinder sind das Wichtigste. Das Wetter ist zweitrangig, die Kleinen wollen einfach nur Fußball spielen.“