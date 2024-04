Fußball

Michael Rummenigge: „Passen, dribbeln und schießen“

Plus Sport-Interview: Welche Schwerpunkte Michael Rummenigge mit seiner Fußballschule bei den Trainingscamps wie am Wochenende in Bissingen setzt und was er über den 1. FC Heidenheim den FCA und den FC Bayern München denkt.

Von Günther Herdin

Mit seiner Fußballschule war Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge in den vergangenen Jahren im Landkreis Dillingen schon einige Male zu Gast. Egal, ob in Gundelfingen oder in Schretzheim – zahlreiche Nachwuchskicker kamen dabei in den Genuss, mit qualifizierten Übungsleiter zu trainieren. Das wird ab dem heutigen Freitag, wenn die Fußball-Schule von Michael Rummenigge auf dem Sportgelände des TSV Bissingen seine Zelte aufschlägt, nicht anders sein. Insgesamt 86 Kinder und Jugendliche haben sich für das dreitägige Camp laut Organisationschef Bernd Schiele angemeldet. Was auf die Teilnehmer im Kesseltal wartet und wie der zweifache Nationalspieler die aktuelle Gemengelage der DFB-Auswahl sowie die bei den Bundesligisten FC Augsburg, FC Bayern München und 1. FC Heidenheim einschätzt, das verrät er im folgenden Interview.

Hallo Herr Rummenigge, Sie sind Anfang Februar 60 geworden. Wie fühlt man sich in diesem Alter und wie geht es Ihnen?

