Nach einer Stunde geht bei Glött nichts mehr

Fußball-Bezirksliga Nord: Aus dem 0:0 wird letztlich eine Glötter 0:4-Heimschlappe.

Am Ende fiel die Bezirksliga-Heimniederlage der Glötter Fußballer um zwei Tore zu hoch aus (0:4). Aufgrund der zweiten Halbzeit siegte Gast Wörnitzstein-Berg jedoch verdient und stürzt die Glötter tief in den Tabellenkeller.

Ausschlaggebend war die zweite Halbzeit, als die Lilien nicht mehr an den soliden Auftritt der ersten 45 Minuten anknüpfen konnten. Auch die große Hitze stellte den Aufsteiger zunehmend vor große Probleme. Die Gäste agierten von Beginn an cleverer und damit kraftschonender. Der Aufsteiger dagegen musste großen läuferischen Aufwand betreiben, um die Partie ausgeglichen gestalten zu können. Was zunächst auch gelang, denn die erste große Möglichkeit hatten die Platzherren. Doch Bernd Ostertag konnte die flache Hereingabe aus nächster Nähe nicht im Tor der Gäste unterbringen (10.).

Danach blieben klare Gelegenheiten auf beiden Seiten aus. Die Teams bekämpften sich überwiegend im Mittelfeld. Die guten Eindrücke der ersten 45 Minuten konnten die Glötter nach dem Wechsel dann nicht mehr bestätigen. Stattdessen wurden die Lücken in der SSV-Hintermannschaften immer größer. So auch nach einer Stunde, als der Gast die komplett offene rechte Seite der Glötter zur Führung nutzte. Max Göttler schob aus fünf Metern ein – 0:1. Die Lilien-Anhänger hofften vergeblich auf ein Aufbäumen ihrer Mannschaft. Stattdessen bekam Wörnitzstein immer mehr Räume. In der 71. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Nach einem Eckball traf Dominik Bobinger per Kopfball.

Glötter Gegenwehr gebrochen

Die SSV-Gegenwehr war endgültig gebrochen. Die Gäste hatten nun leichtes Spiel und setzten in den Schlussminuten zwei weitere Treffer (90. Timo Zausinger/90.+2 Jonas Veh) zum 4:0 nach. Aufsteiger Glött konnte sich einmal mehr offensiv kaum behaupten und kassierte mit fortschreitender Spieldauer seine Gegentreffer.

SSV Glött: Trenker; Eggle, J. Schneider, Schrettle, Taner (61. F. Bacherle), Kopp (80. Pejic), Kaya, Wohnlich (67. Strehle), De Souza, Ostertag (31. Martin), Stutzmüller Tore: 0:1 Max Göttler (59.), 0:2 Dominik Bobinger (71.), 0:3 Timo Zausinger (90.), 0:4 Jonas Veh (90.+2) Zeitstrafe: Pedro Gomes De Souza SR: Erhan Özcan (TSV Schwaben Augsburg) Zuschauer: 185

Bilder vom SSV-Spiel unter donau-zeitung.de und „Bilder“, wertinger-zeitung.de, „Bilder“