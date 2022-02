Fußball

vor 19 Min.

Nachgefragt im Kreis Dillingen: Rollt bei den Amateuren der Rubel?

Plus Eine ARD-Dokumentation sorgt für Aufruhr, wonach in den unteren Ligen jährlich eine Milliarde Euro in die Taschen der Kicker fließen – die Hälfte davon schwarz. Die Vereine in der Region kontern.

Von Günther Herdin

Eine Steuer-Razzia durch das Finanzamt ist ein Horror-Szenario, das sich keine Firma, aber auch kein Sportverein wünscht. Einige negative Schlagzeilen in den vergangenen Jahren haben auch bei Verantwortlichen schwäbischer Klubs für Angstschweiß gesorgt. Nicht bezahlte Sozialabgaben – vor allem für Amateurfußballer, die Gelder erhalten haben – standen auf der „Anklageschrift“.

